Xometry sponsorise le pilote d’endurance Alexander Jacoby sur les principaux circuits d’Europe, du Royaume-Uni et d’Asie en 2026

MUNICH, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale alimentée par l’IA qui met en relation acheteurs et fournisseurs dans le domaine de la fabrication sur mesure, a le plaisir d’annoncer son sponsoring officiel du pilote d’endurance Alexander Jacoby pour la saison 2026, prolongeant ainsi leur partenariat entamé en 2025. En collaboration avec l’équipe suisse CLX Motorsport, Alexander Jacoby participera à l’Asian Le Mans Series, à la Michelin Le Mans Cup et à l’European Le Mans Series (ELMS).

Pilote américano-brésilien au palmarès solide en Formule 4, Alexander Jacoby fait le lien entre l’univers à grande vitesse des monoplaces et la compétition d’endurance. Il allie rigueur d’exécution et précision technique — des qualités qui reflètent l’engagement de Xometry en faveur de l’excellence industrielle. Alors que l’Asian Le Mans series bat déjà son plein, Alexander Jacoby et l’équipe CLX Motorsport ont remporté une première victoire sur le circuit international de Sepang, en Malaisie.

« En participant à la Le Mans Series avec CLX Motorsport, l’un des plus grands championnats de prototypes au monde, Alexander Jacoby fait preuve de précision, de rapidité et de cohérence technique pour assurer son succès au cours de ces longues heures de compétition », a déclaré Dmitry Kafidov, directeur général de Xometry Europe. « C’est le même état d’esprit que nous défendons chez Xometry, et nous sommes fiers de soutenir Alexander Jacoby alors qu’il concourt au plus haut niveau. »

« Je suis extrêmement fier d’avoir derrière moi un leader technologique mondial comme Xometry alors que l’équipe affronte certains des circuits les plus compétitifs d’Europe et d’Asie », a déclaré Alexander Jacoby. « L’engagement de Xometry en faveur de l’innovation correspond à ma propre approche sur la piste : toujours chercher à progresser, à résoudre les problèmes et à repousser les limites du possible. »

Calendrier et temps forts de la saison 2026

La saison d’Alexander Jacoby s’étend sur les circuits les plus emblématiques du monde, notamment :

Asian Le Mans Series : (en cours) Sepang, Dubaï et Abou Dhabi

(en cours) Sepang, Dubaï et Abou Dhabi Michelin Le Mans Cup : divers circuits européens

divers circuits européens European Le Mans Series : étapes clés à Barcelone, Spa-Francorchamps et Portimão





Suivez le parcours d’Alexander sur Instagram.

