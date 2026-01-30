Six nouvelles intronisations au Hall d’honneur des Jeux du Canada

OTTAWA, Ontario, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est ravi de dévoiler les six remarquables personnes qui seront intronisées au Hall d’honneur des Jeux du Canada lors d’une cérémonie prévue le jeudi 26 mars à Québec.

La présidente du CJC Catriona Le May Doan, O.C. et olympienne ayant elle-même été intronisée au Hall d’honneur des Jeux du Canada en 2011, a rendu hommage à ces personnes exceptionnelles qui feront leur entrée au Hall dans l’une des catégories suivantes : Athlètes, Bâtisseuses et bâtisseurs, ainsi qu’Anciennes et anciens distingués.

« L’intronisation au Hall d’honneur des Jeux du Canada marque souvent le début d’un parcours incroyable, explique-t-elle. C’est un grand honneur d’accueillir chacune et chacun d’entre vous au Hall, et j’ai très hâte d’avoir l’occasion de célébrer vos réalisations en mars. Vous rendez le mouvement des Jeux du Canada meilleur. »

La cérémonie d’intronisation 2026 se déroulera conjointement avec un gala de financement visant à soutenir les Jeux d’hiver du Canada 2027 ainsi que d’autres athlètes de la région par l’entremise de la Fondation Aleo.

Athlètes

Ont participé aux Jeux du Canada en tant qu’athlètes, et leurs exploits sportifs pendant et après les Jeux du Canada ont été salués.

Patrick Anderson

« [Être intronisé au Hall d’honneur des Jeux du Canada] me ramène au début de ma carrière compétitive, où l’on assistait à une réelle effervescence du basketball en fauteuil roulant au pays. Les Jeux du Canada sont, en plus d’être plaisants, un tremplin extraordinaire pour celles et ceux qui rêvent d’atteindre les Jeux olympiques ou paralympiques. Ça a certainement été mon cas. Mon rêve a été nourri par le fait que les espoirs olympiques et paralympiques étaient réunis sous un même toit – la seule fois de ma carrière où j’ai vécu ça. »

Patrick Anderson a joué au basketball en fauteuil roulant pour l’équipe de l’Ontario lors des Jeux d’hiver du Canada 1995 à Grande Prairie (Alberta). Depuis, il a été paralympien à six reprises et a décroché trois titres paralympiques, faisant de lui un athlète étoile et un pilier d’Équipe Canada.

Gaétan Boucher

« J'étais impressionné par l'ampleur des Jeux du Canada. [Être intronisé au Hall d’honneur des Jeux du Canada], c’est un honneur pour l'accomplissement d'efforts sur une longue carrière. »

Gaétan Boucher a participé aux Jeux d’hiver du Canada 1971 à Saskatoon (Saskatchewan) à titre de patineur de vitesse pour Équipe Québec. Quatre fois olympien et deux fois champion olympique, il est également le premier homme canadien à avoir remporté une médaille individuelle aux Jeux olympiques d’hiver.

Catharine Pendrel

« Les Jeux du Canada ont donné le coup d’envoi à ma carrière dans le sport de haut niveau : j’en ai tiré une motivation à tout donner pour m’y rendre, une confiance en moi après y être parvenue, ainsi qu’un élan pour la suite. Je viens du Nouveau-Brunswick, et c’est grâce aux Jeux que j’ai réalisé que je pouvais avoir ma place parmi l’élite sportive du Canada. Cela m’a aussi ouvert les yeux sur tout ce que j’avais encore à apprendre! »

Catharine Pendrel a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada 2001 à London (Ontario) en cyclisme. Elle a par la suite participé à quatre Jeux olympiques en plus de décrocher deux titres mondiaux, un titre aux Jeux panaméricains et un autre aux Jeux du Commonwealth.

Hayley Wickenheiser

« Les Jeux du Canada ont été ma porte d’entrée vers le sport d’élite à l’âge de 12 ans. Les entraînements, les compétitions et la médaille d’or que j’ai remporté ont jeté les bases de ma carrière. »

Hayley Wickenheiser a représenté l’Alberta en hockey aux Jeux d’hiver du Canada 1991 à l’Île-du-Prince-Édouard. Six fois olympienne (cinq fois en hockey et une fois en softball) et quatre fois championne olympique, elle est devenue une icône du hockey féminin.

Bâtisseuses et bâtisseurs

Entraîneuses, entraîneurs, gérantes, gérants, administratrices, administrateurs, bénévoles, membres du personnel de mission, commanditaires ou membres des médias qui contribuent ou ont contribué de façon exceptionnelle au milieu sportif.

Colette Bourgonje

« Après avoir été athlète pendant de nombreuses années, [mon intronisation au Hall d’honneur des Jeux du Canada] est une célébration de ma transition vers mon rôle de bâtisseuse, qui m’a amenée à contribuer différemment au système sportif. Mon meilleur souvenir des Jeux est le fait d’avoir été à Prince George avec une équipe complète de para-athlètes et d’avoir eu du succès avec Brittany Hudak, une athlète que j’ai découverte au Canadian Tire. »

Colette Bourgonje a innové en matière d’équipement adapté et de méthodes d’entraînement à une époque où l’encadrement des para-athlètes était insuffisant et le parasport, encore méconnu au pays. Après avoir participé à pas moins de dix éditions des Jeux paralympiques (sept fois en ski paranordique et trois fois en course de fauteuil roulant), elle s’est jointe à Équipe Saskatchewan à l’occasion des Jeux du Canada 2015, 2017 et 2019 en tant qu’entraîneuse et gérante.

Anciennes et anciens distingués

Ont représenté leur province ou leur territoire aux Jeux du Canada à titre d’athlète, d’entraîneuse, d’entraîneur, de gérante, de gérant ou de membre du soutien technique.

Carol Anne Chénard

« Être intronisée au Hall d’honneur des Jeux du Canada est plus qu’un accomplissement personnel : c’est le reflet des gens, des endroits et des expériences qui ont façonné mon parcours en tant qu’athlète et en tant qu’officielle. »

Carol Anne Chénard a été directrice et directrice générale par intérim du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada. Avant de devenir une sommité dans son domaine et de consacrer sa carrière à la fonction publique, elle a représenté l’Ontario en patinage de vitesse aux Jeux d’hiver du Canada 1991 et 1995. Après avoir accroché ses patins, elle s’est tournée vers l’arbitrage au soccer et est devenue l’une des arbitres féminines canadiennes avec le plus d’expérience et d’ancienneté.

La prochaine période de candidature débutera à l’été 2027, pour une intronisation qui devrait avoir lieu en 2028.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l’organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L’organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu’à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da4bb89e-d4a8-435c-b6c2-bcc6986f2f37