Smart Communications ernennt Heidi Johnson zum Chief Product and Technology Officer

Ehemalige Führungskraft bei Bloomberg, Komodo Health und Carta wechselt zu Smart Communications um globale Innovationsstrategie voranzutreiben

Simon Tindal geht nach fast zwei Jahrzehnten wegweisender Führungsarbeit bei Smart Communications in den Ruhestand

LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, ein führendes Technologieunternehmen, das streng regulierte Unternehmen dabei unterstützt, die Kundenkommunikation bedeutungsvoller zu gestalten, gab heute die Ernennung von Heidi Johnson zum Chief Product and Technology Officer bekannt. Johnson wird die Nachfolge von Simon Tindal antreten, der bei Smart Communications ausscheidet, und die Leitung der Innovationsstrategie sowie die Verantwortung für Produkt- und technologische Entwicklung des Unternehmens übernehmen.



Johnson bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von SaaS-Produkten für Endanwender sowie der dahinterstehenden Plattformen zu Smart Communications mit. Sie bekleidete leitende Führungspositionen bei Bloomberg, IHS Markit, Komodo Health und Carta und verfügt über fundierte Expertise in den Bereichen Customer Experience, Cloud-Plattformen, Daten und KI – insbesondere in streng regulierten Branchen. Zudem war sie als Chief Product Officer in Residence bei „Products That Count“ tätig, wo sie weltweit führende Produktverantwortliche beriet, und unterstützt als Mentorin bei MIT Sandbox die nächste Generation von Technologie-Unternehmern.

Nach mehr als 20 Jahren bei Smart Communications – einschließlich einer tragenden Rolle beim Aufbau des Unternehmens – wird Chief Technology Officer Simon Tindal aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen persönlichen Projekten zu widmen. Er wird dem Unternehmen in den kommenden Monaten als Vollzeitberater verbunden bleiben und eng mit der neu ernannten CPTO Heidi Johnson zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang und kontinuierliche Dynamik zu gewährleisten.

„Heidi verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Skalierung von Enterprise-Plattformen sowie über tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Produkt, Cloud, Daten und KI in hochregulierten Umgebungen“, so Leigh Segall, CEO von Smart Communications. „Mit ihrem kundenorientierten Ansatz und ihrer Fähigkeit, komplexe Technologien in echte Geschäftsimpulse umzusetzen, ist sie die richtige Führungskraft für dieses nächste Kapitel. Sie übernimmt diese Rolle auf einem soliden Fundament, das durch Simons außergewöhnliche Beiträge in mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen wurde. Das Engagement, das Simon für unser Wachstum, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden gezeigt hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und wir sind ihm für seine Führungsqualitäten zutiefst dankbar. Mit Heidi an der Spitze unserer Produkt- und Technikabteilung sind wir gut aufgestellt, um unsere Innovationsroadmap und unsere KI-Vision voranzutreiben, und wir begrüßen die neuen Impulse, die Heidis Ankunft bei SMART mit sich bringt.“

„Smart Communications vereint auf einzigartige Weise fundiertes Fachwissen, bewährte Technologie und eine klare Zukunftsvision“, so Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei Smart Communications. „Die Produktsuite ist für den Einsatz auf Unternehmensebene konzipiert, wobei Sicherheit, Compliance und Ausfallsicherheit im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen und unsere Produkt- und KI-Roadmap voranzutreiben, um sinnvolle, regelkonforme Innovationen für Kunden in streng regulierten Branchen zu liefern.“

„Ich bin sehr stolz auf alles, was wir bei Smart Communications aufgebaut haben“, so Simon Tindal. „Dieses Unternehmen war schon immer darauf ausgerichtet, konkrete Probleme für Kunden zu lösen, die in komplexen, regulierten Umgebungen tätig sind, und dieser Fokus war noch nie so stark wie heute. Heidi ist eine außergewöhnliche Führungskraft mit der richtigen Erfahrung und Vision, um die Plattform voranzubringen, und ich freue mich darauf, einen reibungslosen Übergang zu unterstützen, während das Unternehmen in sein nächstes Kapitel eintritt.“

Die Ernennung von Johnson tritt am 28. Januar in Kraft.

Über Smart Communications:

Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud™-Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit – darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The Bancorp – vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische Kundeninteraktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartcommunications.com.

