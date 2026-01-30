Smart Communications nomme Heidi Johnson au poste de directrice des produits et des technologies

L’ancienne cadre de Bloomberg, Komodo Health et Carta rejoint Smart Communications pour diriger la stratégie d’innovation mondiale

Simon Tindal prendra sa retraite après près de vingt années de leadership transformateur chez Smart Communications

LONDRES, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l’accompagnement des organisations fortement réglementées afin de favoriser des échanges clients plus pertinents, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Heidi Johnson au poste de directrice des produits et des technologies (CPTO). Elle succédera à Simon Tindal, qui prend sa retraite de Smart Communications, et assumera la direction de la stratégie d’innovation et de l’organisation des produits et des technologies de l’entreprise.



Heidi Johnson rejoint Smart Communications avec plus de 20 années d’expérience en matière de conception et de déploiement à grande échelle de produits SaaS destinés aux utilisateurs finaux, ainsi que des plateformes qui les alimentent. Elle a occupé des postes de direction chez Bloomberg, IHS Markit, Komodo Health et Carta, et apporte une expertise approfondie dans les domaines de l’expérience client, des plateformes cloud, des données et de l’IA, notamment dans les secteurs fortement réglementés. Elle a également occupé le poste de directrice des produits en résidence chez Products That Count, où elle a mis son savoir-faire au service des responsables produits internationaux, et est mentor auprès de MIT Sandbox, où elle accompagne la prochaine génération d’entrepreneurs du secteur des technologies.

Après plus de 20 années passées chez Smart Communications, où il a joué un rôle fondamental dans la création de l’entreprise, le directeur technique Simon Tindal quittera l’entreprise pour se lancer dans de nouveaux projets personnels. Il restera étroitement impliqué en tant que conseiller à temps plein au cours des prochains mois, en partenariat avec la nouvelle CPTO Heidi Johnson, afin d’assurer une transition en douceur et de maintenir la dynamique.

« Heidi possède une solide expérience en matière de création et de développement de plateformes d’entreprise, ainsi qu'une expertise approfondie dans les domaines des produits, du cloud, des données et de l’IA dans des environnements fortement réglementés », a déclaré Leigh Segall, PDG de Smart Communications. « Son approche centrée sur le client et sa capacité à traduire des technologies complexes en résultats commerciaux concrets font d’elle la personne idéale pour diriger cette nouvelle phase. Grâce aux contributions exceptionnelles de Simon au cours de plus de deux décennies, elle prend ses fonctions sur des bases particulièrement solides. L’impact de Simon sur notre croissance, notre résilience et notre évolution aux côtés de nos clients est inestimable, et nous lui sommes profondément reconnaissants pour son leadership. Avec Heidi à la tête de nos équipes produit et technologie, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer notre feuille de route en matière d’innovation ainsi que notre vision de l’IA, et nous nous réjouissons de la nouvelle dynamique qu’apporte sa prise de fonctions chez Smart Communications. »

« Smart Communications occupe une position unique à l’intersection d’une expertise métier approfondie, d’une technologie de confiance et d’une vision claire de l’avenir », a souligné Heidi Johnson, directrice des produits et des technologies chez Smart Communications. « La suite de produits est conçue pour fonctionner à l’échelle des grandes entreprises, avec la sécurité, la conformité et la résilience au cœur de son architecture. Je suis ravie de m’appuyer sur ces bases et d’accélérer notre feuille de route en matière de produits et d’IA afin d’offrir des innovations conformes et significatives aux clients qui opèrent dans des secteurs fortement réglementés. »

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons construit chez Smart Communications », a affirmé Simon Tindal. « Cette entreprise a toujours eu pour vocation de résoudre des problématiques concrètes pour des clients qui évoluent dans des environnements complexes et réglementés, et cette priorité n’a jamais été aussi forte. Heidi est une dirigeante exceptionnelle qui possède l’expérience et la vision nécessaires pour faire progresser la plateforme, et je suis ravi de soutenir une transition harmonieuse alors que l’entreprise entame un nouveau chapitre. »

La nomination d’Heidi Johnson prend effet à compter du 28 janvier.

À propos de Smart Communications :

Smart Communications est le partenaire de confiance des entreprises réglementées qui souhaitent moderniser leurs processus complexes et interagir avec leurs clients aux moments les plus importants. Sa plateforme Conversation Cloud™ offre des expériences numériques fluides et conformes aux exigences réglementaires grâce à des communications omnicanales, une orchestration intelligente, une capture sécurisée des données et un archivage numérique. Plus de 700 entreprises dans le monde, dont Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group et The Bancorp, font confiance à Smart Communications pour limiter les risques de non-conformité, améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et accélérer leur transformation numérique. Aujourd’hui, avec plus de 30 connecteurs préconfigurés, Smart Communications s’intègre de manière transparente aux systèmes d’entreprise fiables tels que Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan et Pega, et prend en charge plus de 60 milliards de conversations clients critiques chaque année. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.smartcommunications.com.

