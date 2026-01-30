Smart Communications Mengangkat Heidi Johnson sebagai Chief Product and Technology Officer

Mantan Eksekutif Bloomberg, Komodo Health, dan Carta Bergabung dengan Smart Communications untuk Memimpin Strategi Inovasi Global

Simon Tindal Akan Pensiun dari Smart Communications Setelah Hampir Dua Dekade Menjadi Pemimpin Transformatif

LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, perusahaan teknologi terkemuka yang berfokus membantu organisasi dengan regulasi ketat untuk terlibat dalam percakapan pelanggan yang lebih bermakna, hari ini mengumumkan pengangkatan Heidi Johnson sebagai Chief Product and Technology Officer. Johnson akan menjadi penerus Simon Tindal, yang pensiun dari Smart Communications, dan akan mengemban posisi pemimpin strategi inovasi perusahaan serta organisasi produk dan teknologi.



Johnson bergabung dengan Smart Communications dengan membawa pengalaman lebih dari 20 tahun dalam membangun dan mengembangkan produk SaaS untuk pengguna akhir serta platform pendukungnya. Beliau pernah menjabat posisi pemimpin senior di Bloomberg, IHS Markit, Komodo Health, dan Carta, serta membawa keahlian mendalam di bidang pengalaman pelanggan, platform cloud, data, dan AI, khususnya dalam industri dengan regulasi ketat. Beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Product Officer in Residence di Products That Count, yang memberikan pandangan ahli kepada para pemimpin produk di tingkat global. Selain itu, beliau juga menjadi mentor di MIT Sandbox untuk mendukung generasi berikutnya dari wirausahawan teknologi.

Setelah lebih dari 20 tahun bersama Smart Communications, termasuk peran penting dalam membangun fondasi perusahaan, Chief Technology Officer Simon Tindal akan meninggalkan perusahaan untuk menjalani usaha pribadi yang baru. Beliau akan tetap terlibat erat sebagai penasihat penuh waktu dalam beberapa bulan ke depan, melalui kerja sama dengan CPTO yang baru diangkat, Heidi Johnson, untuk memastikan transisi yang lancar serta keberlanjutan momentum perusahaan.

“Heidi membawa rekam jejak yang terbukti dalam membangun dan mengembangkan platform kelas perusahaan, dengan keahlian mendalam di bidang produk, cloud, data, dan AI di lingkungan dengan regulasi ketat,” ujar Leigh Segall, CEO Smart Communications. “Pendekatannya yang berfokus pada pelanggan serta kemampuannya menerjemahkan teknologi yang kompleks menjadi dampak bisnis yang nyata menjadikannya pemimpin yang tepat untuk babak berikutnya. Beliau memasuki peran ini dengan fondasi yang kuat, yang dibangun melalui kontribusi luar biasa Simon selama lebih dari dua dekade. Dampak Simon terhadap pertumbuhan, ketangguhan, dan perjalanan evolusi perusahaan bersama para pelanggan kami tidak ternilai. Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan Heidi, organisasi produk dan teknologi kami berada pada posisi kuat untuk mempercepat rencana pengembangan inovasi dan mewujudkan visi AI perusahaan. Kami pun bersemangat menyambut momentum berkelanjutan yang dihadirkan Heidi ke SMART.”

“Smart Communications berada pada posisi yang unik di persimpangan antara keahlian domain yang mendalam, teknologi tepercaya, dan visi yang jelas untuk masa depan,” ujar Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer Smart Communications. “Rangkaian produk ini didesain untuk beroperasi pada skala perusahaan, dengan keamanan, kepatuhan, dan ketangguhan sebagai intinya. Saya bersemangat untuk melanjutkan fondasi ini dan mempercepat rencana pengembangan produk serta AI kami guna menghadirkan inovasi yang bermakna dan patuh terhadap regulasi bagi pelanggan yang beroperasi di industri dengan regulasi ketat.”

“Saya sangat bangga dengan hal yang kami telah bangun di Smart Communications,” ujar Simon Tindal. “Perusahaan ini sejak awal berfokus pada upaya mengatasi permasalahan nyata bagi para pelanggan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan teregulasi, dan fokus tersebut kini semakin kuat. Heidi merupakan pemimpin yang luar biasa dengan pengalaman dan visi yang tepat untuk membawa platform ini maju, dan saya antusias untuk mendukung transisi yang lancar saat perusahaan memasuki babak selanjutnya.”

Pengangkatan Johnson berlaku efektif per 28 Januari.

Tentang Smart Communications:

Smart Communications merupakan pilihan tepercaya bagi perusahaan dengan regulasi ketat yang ingin memodernisasi proses yang kompleks serta terhubung dengan pelanggan pada momen-momen yang paling penting. Platform Conversation Cloud™ miliknya menghadirkan pengalaman berorientasi digital yang tanpa hambatan dan patuh terhadap regulasi melalui komunikasi omnichannel, orkestrasi cerdas, pengambilan data yang aman, serta pengarsipan digital. Lebih dari 700 perusahaan di seluruh dunia, termasuk Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group, dan The Bancorp, mengandalkan Smart Communications untuk mengurangi risiko kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, serta mempercepat transformasi digital. Saat ini, dengan lebih dari 30 konektor siap pakai, Smart Communications terintegrasi secara lancar ke sistem perusahaan yang tepercaya seperti Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan, dan Pega, serta mendukung lebih dari 60 miliar percakapan pelanggan yang penting untuk operasional organisasinya setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.smartcommunications.com.

Untuk permintaan informasi dari media, hubungi :

Red Lorry Yellow Lorry untuk Smart Communications

smartcommunications@rlyl.com