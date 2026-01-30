스마트 커뮤니케이션즈 (Smart Communications), 하이디 존슨을 최고제품기술책임자로 선임

전 블룸버그·코모도 헬스·카르타 임원 출신, 글로벌 혁신 전략 총괄

사이먼 틴달, 20여 년에 걸친 핵심 리더십을 마무리하며 은퇴

런던, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 고도로 규제된 산업 분야의 조직들이 고객과 보다 의미 있는 소통을 할 수 있도록 지원하는 선도 기술 기업 스마트 커뮤니케이션즈(Smart Communications™)는 하이디 존슨(Heidi Johnson)을 최고제품기술책임자(Chief Product and Technology Officer)로 선임했다고 발표했다. 존슨은 은퇴하는 사이먼 틴달(Simon Tindal)의 뒤를 이어 회사의 혁신 전략과 제품·기술 조직 전반을 이끌게 된다.

존슨은 20년 이상 최종 사용자 대상 SaaS 제품과 이를 뒷받침하는 플랫폼을 구축·확장해 온 경력을 보유하고 있다. 그는 블룸버그(Bloomberg), IHS 마킷(IHS Markit), 코모도 헬스(Komodo Health), 카르타(Carta) 등에서 고위 리더십 직책을 역임했으며, 특히 고도로 규제된 산업을 중심으로 고객 경험, 클라우드 플랫폼, 데이터, 인공지능(AI) 분야 전반에 걸친 깊은 전문성을 갖추고 있다. 또한 글로벌 제품 리더들에게 전문적인 인사이트를 제공하는 ‘프로덕츠 댓 카운트(Products That Count)’에서 최고제품책임자 상주 자문(Chief Product Officer in Residence)으로 활동했으며, MIT 샌드박스(MIT Sandbox)의 멘토로서 차세대 기술 창업가들을 지원하고 있다.

스마트 커뮤니케이션즈에서 20년 이상 근무하며 회사 설립 초기부터 핵심적인 역할을 수행해 온 최고기술책임자(CTO) 사이먼 틴달(Simon Tindal)은 새로운 개인적 도전을 위해 경영 일선에서 물러난다. 그는 향후 수개월간 전임 자문역으로 회사에 계속 참여하며, 새로 선임된 최고제품기술책임자(CPTO) 하이디 존슨과 협력해 원활한 인수인계와 사업 추진의 연속성을 지원할 예정이다.

스마트 커뮤니케이션즈의 최고경영자(CEO) 리 세걸(Leigh Segall)은 “하이디는 고도로 규제된 환경에서 제품, 클라우드, 데이터, AI 전반에 걸친 깊은 전문성을 바탕으로 엔터프라이즈급 플랫폼을 구축하고 확장해 온 검증된 이력을 갖춘 인물”이라며 “고객 중심적 접근 방식과 복잡한 기술을 실질적인 비즈니스 성과로 연결하는 역량은 회사의 다음 도약을 이끌 적임자”라고 평가했다. 그는 이어 “하이디는 사이먼이 20년 넘게 쌓아온 탁월한 기여를 기반으로 탄탄한 토대 위에서 역할을 이어받게 된다”며 “사이먼이 회사의 성장과 회복력, 그리고 고객과 함께한 진화 과정에 끼친 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 그의 리더십에 깊이 감사드린다”고 말했다. 또한 세걸 CEO는 “하이디가 제품·기술 조직을 이끌게 되면서, 스마트 커뮤니케이션즈는 혁신 로드맵과 AI 비전을 한층 더 가속할 수 있는 유리한 위치에 서게 됐다”며 “하이디의 합류가 가져올 지속적인 성장 동력에 큰 기대를 걸고 있다”고 덧붙였다.

스마트 커뮤니케이션즈의 최고제품기술책임자(CPTO)가 된 하이디 존슨 (Heidi Johnson)은 “스마트 커뮤니케이션즈는 깊은 산업 전문성, 신뢰받는 기술력, 그리고 미래를 향한 명확한 비전이 만나는 지점에 독보적으로 자리하고 있다”며 “이 회사의 제품군은 보안, 규제 준수, 안정성을 핵심에 두고 엔터프라이즈 규모로 운영될 수 있도록 설계돼 있다”고 말했다. 그는 이어 “이러한 탄탄한 기반 위에서 제품 및 AI 로드맵을 한층 더 가속해, 고도로 규제된 산업에서 활동하는 고객들에게 의미 있고 규정을 충실히 준수하는 혁신을 제공하게 돼 매우 기대된다”고 밝혔다.

사이먼 틴달 (Simon Tindal)은 “스마트 커뮤니케이션즈에서 우리가 함께 구축해 온 성과가 매우 자랑스럽다”며 “이 회사는 항상 복잡하고 규제가 엄격한 환경에서 일하는 고객들의 실제 문제를 해결하는 데 집중해 왔고, 그 초점은 그 어느 때보다도 더욱 분명해졌다”고 말했다. 그는 이어 “하이디는 플랫폼의 다음 단계를 이끌기에 충분한 경험과 비전을 갖춘 탁월한 리더”라며 “회사가 새로운 장으로 나아가는 과정에서 원활한 전환을 지원하게 돼 기쁘다”고 덧붙였다.

하이디 존슨의 이번 인사는 1월 28일부터 공식 발효된다.

Smart Communications 소개:

스마트 커뮤니케이션즈(Smart Communications)는 복잡한 업무 프로세스를 현대화하고, 고객과 가장 중요한 순간에 효과적으로 소통하고자 하는 규제 산업 기업들이 신뢰하는 솔루션 제공사다. 자사의 컨버세이션 클라우드(Conversation Cloud™) 플랫폼은 옴니채널 커뮤니케이션, 지능형 오케스트레이션, 안전한 데이터 수집, 디지털 아카이빙 기능을 통해 마찰 없는 규제 준수 기반의 디지털 중심 고객 경험을 구현한다. 전 세계 700개 이상의 기업이 스마트 커뮤니케이션즈를 활용하고 있으며, 여기에는 취리히 보험(Zurich Insurance), 프라이어리티 헬스(Priority Health), 퍼시픽 파이낸셜 그룹(The Pacific Financial Group), 더 뱅코프(The Bancorp) 등이 포함된다. 이들 기업은 스마트 커뮤니케이션즈를 통해 규제 리스크를 줄이고, 운영 효율성을 높이며, 비용을 절감하고 디지털 전환을 가속화하고 있다. 현재 스마트 커뮤니케이션즈는 30개 이상의 사전 구축 커넥터를 통해 세일즈포스(Salesforce), AWS, 가이드와이어(Guidewire), 덕크릭(DuckCreek), 원스팬(OneSpan), 페가(Pega) 등 주요 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 연동되고 있으며, 매년 600억 건이 넘는 핵심 고객 커뮤니케이션을 안정적으로 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.smartcommunications.com에서 확인할 수 있다.

