Smart Communications Melantik Heidi Johnson sebagai Ketua Produk dan Teknologi

Bekas Eksekutif Bloomberg, Komodo Health dan Carta Menyertai Smart Communications untuk Memimpin Strategi Inovasi Global

Simon Tindal akan Bersara daripada Smart Communications Selepas Hampir Dua Dekad Kepimpinan Transformatif

LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, sebuah syarikat teknologi terkemuka yang membantu organisasi terkawal selia berinteraksi dengan pelanggan secara lebih bermakna, hari ini mengumumkan pelantikan Heidi Johnson sebagai Ketua Pegawai Produk dan Teknologi. Johnson akan menggantikan Simon Tindal, yang akan bersara daripada Smart Communications. Beliau akan memimpin strategi inovasi global syarikat serta bahagian produk dan teknologi.



Johnson menyertai Smart Communications dengan lebih 20 tahun pengalaman membangun dan menskalakan produk SaaS pengguna akhir serta platform yang menyokongnya. Beliau pernah memegang jawatan kepimpinan kanan di Bloomberg, IHS Markit, Komodo Health dan Carta, serta mempunyai kepakaran mendalam dalam pengalaman pelanggan, platform awan, data dan AI — khususnya dalam industri yang dikawal selia secara ketat. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Produk di Residence at Products That Count, di mana beliau memberikan pandangan strategik kepada pemimpin produk di peringkat global. Selain itu, beliau juga aktif sebagai mentor di MIT Sandbox, menyokong generasi usahawan teknologi akan datang.

Selepas lebih daripada 20 tahun bersama Smart Communications, termasuk memainkan peranan penting dalam membangunkan syarikat, Ketua Pegawai Teknologi Simon Tindal akan meninggalkan perniagaan untuk meneruskan usaha peribadi baharu. Beliau akan terus memainkan peranan penting sebagai penasihat sepenuh masa dalam beberapa bulan akan datang, bekerjasama rapat dengan Ketua Produk dan Pegawai Teknologi (CPTO) yang baru dilantik, Heidi Johnson, bagi memastikan peralihan kepimpinan berjalan lancar serta momentum berterusan syarikat dapat dikekalkan.

“Heidi mempunyai rekod pencapaian yang terbukti dalam membina dan menskalakan platform bertaraf perusahaan, dengan kepakaran mendalam yang merangkumi produk, awan, data dan AI dalam persekitaran yang dikawal selia secara ketat,” kata Leigh Segall, Ketua Pegawai Eksekutif Smart Communications. “Pendekatan beliau yang berpusat kepada pelanggan serta keupayaan mengubah teknologi kompleks kepada impak perniagaan sebenar menjadikan beliau pemimpin yang tepat untuk bab seterusnya. Beliau menyandang peranan ini berlandaskan asas kukuh yang dibina hasil sumbangan luar biasa Simon sepanjang lebih dua dekad. Sumbangan Simon terhadap pertumbuhan, ketahanan dan evolusi syarikat bersama pelanggan kami tidak dapat dinafikan, dan kami amat berterima kasih atas kepimpinan beliau. Dengan Heidi menerajui bahagian produk dan teknologi, SMART berada pada kedudukan kukuh untuk mempercepatkan pelan hala tuju inovasi serta visi AI dan kami teruja dengan momentum berterusan yang dibawa oleh kehadiran beliau.”

“Smart Communications berada pada kedudukan unik di persimpangan kepakaran mendalam, teknologi yang dipercayai dan visi yang jelas untuk masa depan,” kata Heidi Johnson, Ketua Pegawai Produk dan Teknologi Smart Communications. “Rangkaian produk ini dibina untuk beroperasi pada skala perusahaan, dengan keselamatan, pematuhan dan ketahanan sebagai terasnya. Saya teruja untuk membina di atas asas kukuh ini serta mempercepatkan hala tuju produk serta AI untuk menyampaikan inovasi yang bermakna dan mematuhi peraturan bagi pelanggan yang beroperasi dalam industri yang dikawal selia secara ketat.”

“Saya amat berbangga dengan apa yang telah kami bina di Smart Communications,” kata Simon Tindal. “Sejak dahulu lagi syarikat ini berfokus kepada penyelesaian masalah sebenar bagi pelanggan yang beroperasi dalam persekitaran kompleks dan dikawal selia, dan tumpuan itu kini semakin kukuh. Heidi ialah seorang pemimpin luar biasa dengan pengalaman serta visi yang tepat untuk membawa platform ini ke hadapan, dan saya teruja dapat menyokong peralihan yang lancar ketika syarikat memasuki bab seterusnya.”

Pelantikan Heidi Johnson berkuat kuasa pada 28 Januari.

Perihal Smart Communications:

Smart Communications ialah pilihan yang dipercayai bagi perusahaan yang dikawal selia untuk memodenkan proses kompleks dan berhubung dengan pelanggan pada saat yang paling penting. Platform Conversation Cloud™ miliknya memacu pengalaman berorientasikan digital yang lancar dan patuh peraturan melalui komunikasi berbilang saluran, orkestrasi pintar, penangkapan data yang selamat serta pengarkiban digital. Lebih daripada 700 perusahaan di seluruh dunia — termasuk Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group dan The Bancorp — bergantung kepada Smart Communications untuk mengurangkan risiko pematuhan, meningkatkan kecekapan operasi, menurunkan kos serta mempercepatkan transformasi digital. Kini, dengan lebih daripada 30 penyambung pra-bina, Smart Communications berintegrasi secara lancar dengan sistem perusahaan yang dipercayai termasuk Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan dan Pega, serta memacu lebih daripada 60 bilion perbualan pelanggan kritikal setiap tahun. Untuk maklumat lanjut, layari www.smartcommunications.com.

