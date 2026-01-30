บริษัท Smart Communications แต่งตั้ง Heidi Johnson เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

อดีตผู้บริหาร Bloomberg, Komodo Health และ Carta เริ่มร่วมงานกับ Smart Communications เพื่อเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์นวัตกรรมระดับโลก
Simon Tindal เตรียมเกษียณอายุจาก Smart Communications หลังจากการเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมาเกือบสองทศวรรษ
ลอนดอน, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือองค์กรที่มีกฎระเบียบเข้มงวดให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกาศในวันนี้ว่าได้แต่งตั้ง Heidi Johnson ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี Johnson จะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก Simon Tindal ผู้ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุจาก Smart Communications และจะรับหน้าที่เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์นวัตกรรมและองค์กรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัท
Johnson เข้าร่วมงานกับ Smart Communications ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการสร้างและขยายผลิตภัณฑ์ SaaS สำหรับผู้ใช้ปลายทางและแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงที่ Bloomberg, IHS Markit, Komodo Health และ Carta และมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านประสบการณ์ลูกค้า แพลตฟอร์มคลาวด์ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ เธอยังได้ดำรงตำแหน่ง Chief Product Officer in Residence ที่ Products That Count โดยให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทั่วโลก และเป็นที่ปรึกษาให้กับ MIT Sandbox เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรุ่นใหม่
หลังจากทำงานกับ Smart Communications มากว่า 20 ปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Simon Tindal จะก้าวออกจากธุรกิจเพื่อไปเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวใหม่ เขาจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในฐานะที่ปรึกษาเต็มเวลาในอีกหลายเดือนข้างหน้า โดยจะทำงานร่วมกับ Heidi Johnson ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น CPTO คนใหม่ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาแรงเหวี่ยงไว้อย่างต่อเนื่อง
“Heidi มีประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วในการสร้างและขยายแพลตฟอร์มระดับองค์กร พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านผลิตภัณฑ์ คลาวด์ ข้อมูล และ AI ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด” Leigh Segall ซีอีโอของ Smart Communications กล่าว “แนวทางการทำงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและความสามารถในการแปลงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจอย่างแท้จริง ทำให้เธอเป็นผู้นำที่เหมาะสมสำหรับบทบาทใหม่นี้ เธอก้าวเข้ารับตำแหน่งนี้ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งที่สร้างขึ้นจากผลงานอันยอดเยี่ยมของ Simon ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ บทบาทของ Simon ที่มีต่อการเติบโต ความยืดหยุ่น และวิวัฒนาการของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาของลูกค้านั้นไม่อาจประเมินค่าได้ และเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความเป็นผู้นำของเขา ด้วยการที่ Heidi เป็นผู้นำองค์กรด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเร่งการพัฒนานวัตกรรมและวิสัยทัศน์ด้าน AI ของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นกับแรงเหวี่ยงต่อเนื่องที่ Heidi จะนำมาสู่ SMART”
“Smart Communications มีจุดยืนที่โดดเด่นอย่างยิ่ง ณ จุดตัดระหว่างความเชี่ยวชาญโดเมนเชิงลึกในด้านต่างๆ เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคต” Heidi Johnson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Smart Communications กล่าว “ชุดผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในระดับองค์กร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความยืดหยุ่นเป็นหัวใจสำคัญ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะต่อยอดจากรากฐานนี้และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนงานด้าน AI ของเรา เพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่มีความหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด”
“ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นที่ Smart Communications” Simon Tindal กล่าว “บริษัทนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่แท้จริงให้กับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีกฎระเบียบมากมายมาโดยตลอด และความมุ่งมั่นนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม Heidi เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมที่จะนำพาแพลตฟอร์มไปข้างหน้า และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น ในขณะที่บริษัทก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่”
การแต่งตั้งของ Johnson มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม
เกี่ยวกับ Smart Communications:
Smart Communications คือตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งต้องการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้ทันสมัย และเชื่อมต่อกับลูกค้าในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด แพลตฟอร์ม Conversation Cloud™ ของบริษัทมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น สอดคล้องกับกฎระเบียบ ผ่านการสื่อสารแบบครอบคลุมทุกช่องทาง การจัดการอย่างชาญฉลาด การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างปลอดภัย และการจัดเก็บถาวรแบบดิจิทัล องค์กรมากกว่า 700 แห่งทั่วโลก รวมถึง Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group และ The Bancorp ต่างไว้วางใจ Smart Communications ในการลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ปัจจุบัน Smart Communications มีตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 30 รายการ ทำให้สามารถผสานรวมเข้ากับระบบองค์กรที่เชื่อถือได้ได้อย่างราบรื่น เช่น Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan และ Pega และรองรับการสนทนากับลูกค้าที่สำคัญกว่า 6 หมื่นล้านครั้งต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.smartcommunications.com
