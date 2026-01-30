Smart Communications 任命 Heidi Johnson 为首席产品与技术官

前 Bloomberg、Komodo Health 及 Carta 高管加入 Smart Communications，掌舵全球创新战略

Simon Tindal 将于 Smart Communications 卸任，结束近 20 年引领公司深度变革的卓越领导生涯

伦敦, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于助力受高度监管机构开展更深度客户沟通的领先科技公司 Smart Communications™ 今日宣布任命 Heidi Johnson 担任首席产品与技术官。 Johnson 将接替即将退休的 Simon Tindal，全面领导公司创新战略以及产品与技术组织。



Johnson 加入 Smart Communications，拥有逾 20 年构建及扩展终端 SaaS 产品及其支撑平台的丰富经验。 她曾在 Bloomberg、IHS Markit、Komodo Health 和 Carta 担任高管，拥有客户体验、云平台、数据及 AI 等领域的丰富经验，尤其擅长高度监管行业的相关应用。 她还曾担任 Products That Count 的驻场首席产品官，为全球产品高管提供专业洞见，并兼任 MIT Sandbox 导师，培养新一代科技创业者。

在 Smart Communications 任职逾 20 年的首席技术官 Simon Tindal，曾为公司奠基发展发挥关键作用，现即将离任以开展个人新事业。 未来数月，Simon Tindal 将以全职顾问身份继续深度参与公司事务，并与新任首席产品与技术官 (CPTO) Heidi Johnson 紧密合作，确保平稳交接，保持公司发展势头。

Smart Communications 首席执行官 Leigh Segall 表示：“Heidi 在构建及规模化企业级平台方面经验丰富，在高度监管环境中，对产品、云平台、数据和 AI 拥有深厚专业知识。 她以客户为中心的战略视角，以及将复杂技术转化为实际业务成果的能力，使她成为引领公司新篇章的理想领导者。 她将在 Simon 二十余年卓越贡献所打下的坚实基础上开启新篇章。 Simon 对公司发展、韧性建设及与客户共同成长的深远影响难以言尽，我们衷心感激他的卓越领导。 在 Heidi 的带领下，我们的产品与技术团队将加速推进创新路线图与 AI 愿景，我们也对她为 SMART 注入的持续动力满怀期待。”

Smart Communications 首席产品与技术官 Heidi Johnson 表示：“Smart Communications 凭借深厚的行业专长、可靠的技术以及清晰的未来愿景，处于独特的战略交汇点。 其产品套件专为企业级应用设计，以安全、合规与韧性为核心。 我期待在这一坚实基础上，加速推进产品与 AI 路线图，为高度监管行业的客户带来切实且合规的创新。”

Simon Tindal 表示：“我为我们在 Smart Communications 所取得的成就感到无比自豪。 公司始终致力于为在复杂监管环境中运营的客户解决实际问题，而这种专注从未像今天这样坚定。 Heidi 是一位卓越的领导者，拥有推动平台持续发展的丰富经验与远见，我期待在公司迈入新篇章之际，为平稳过渡提供支持。”

Johnson 的任命自 1 月 28 日起生效。

关于 Smart Communications：

Smart Communications 是受监管企业在追求复杂流程现代化、并于关键时刻与客户建立联系时的可信伙伴。 其 Conversation Cloud™ 平台通过全渠道沟通、智能编排、安全数据采集及数字归档，提供无缝、合规、以数字为先的卓越体验。 全球超过 700 家企业——包括 Zurich Insurance、Priority Health、The Pacific Financial Group 和 The Bancorp——依托 Smart Communications 降低合规风险、提升运营效率、节约成本，并加速数字化转型。 目前，Smart Communications 拥有 30 余个预置连接器，可与 Salesforce、AWS、Guidewire、DuckCreek、OneSpan 及 Pega 等可信企业系统无缝集成，每年支持超过 600 亿次任务关键型客户对话。 如需了解更多信息，请访问 www.smartcommunications.com。

媒体垂询，请联系：

Smart Communications 代表 Red Lorry Yellow Lorry

smartcommunications@rlyl.com