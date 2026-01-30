Smart Communications 委任 Heidi Johnson 為產品與技術總監

Bloomberg、Komodo Health 及 Carta 的前高級行政人員加盟 Smart Communications，領導全球創新策略

近廿年來在 Smart Communications 積極變革創新、貢獻非凡的領袖人物 Simon Tindal 即將榮休

倫敦, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先科技公司 Smart Communications™ 向來專注協助受高度監管的機構開展更富深意的客戶對話，而今天則宣佈任命 Heidi Johnson 擔任產品與技術總監。 Johnson 將接替即將榮休的 Simon Tindal，執掌公司的創新策略，並領導產品與技術團隊。



Johnson 加入 Smart Communications，發揮逾廿年經驗，專注建構和擴展終端用戶軟件即服務 (SaaS) 產品及其支援平台。 她曾於 Bloomberg、IHS Markit、Komodo Health 及 Carta 擔任高層要職，並在客戶體驗、雲端平台、數據及人工智能 (AI) 領域具備深厚專長，尤其熟悉受高度監管的行業。 她亦曾出任 Products That Count 的駐場產品總監，向全球產品領袖提供專業見解，並擔任 MIT Sandbox 的導師，支持培育科技界新世代的創業家。

技術總監 Simon Tindal 為 Smart Communications 效力逾二十載，對公司創建之時貢獻良多，今後將淡出公司事務，開創個人新里程。 在未來數月，他將以全職顧問身份繼續緊密參與公司事務，與新任產品與技術總監 Heidi Johnson 合作，確保順利交接，並維持發展動力。

Smart Communications 行政總裁 Leigh Segall 說道：「Heidi 在建構和擴展企業級平台方面往績斐然，於高度監管環境下的產品、雲端、數據及人工智能領域亦具深厚專業知識。 她秉持以客為本的方針，亦善於將複雜技術轉化為實際業務效益，因而成為帶領公司邁進新階段的理想領導人選。 她在此刻接任，正正立足於 Simon 過去廿多年非凡貢獻所打下的穩固根基。 Simon 對公司與客戶攜手並進的成長歷程、穩健發展及演變影響深遠，他的卓越領導令我們心懷感激。 在 Heidi 的領導下，我們的產品與技術部門將能加快推進創新路線圖及人工智能願景，我們熱切期待她為 SMART 帶來源源不絕的動力。」

Smart Communications 產品與技術總監 Heidi Johnson 表示：「Smart Communications 匯集深厚領域專長、可靠技術與清晰未來願景於一身，地位獨一無二。 公司產品套件專為企業級規模營運而設，以安全、合規及穩健為核心基石。 我熱切期望在此堅實基礎上，加快推進產品與人工智能發展路線圖，為身處高度監管行業的客戶帶來意義深遠而又合規的創新成果。」

Simon Tindal 透露：「對於 Smart Communications 取得的成就，我感到無比驕傲。 公司向來致力為在複雜監管環境中營運的客戶解決實際難題，而這份專注如今更勝從前。 Heidi 具備出色的領導才能，亦有帶領平台邁進的合適經驗及視野，我很樂意在公司開創新階段時支持順利交接。」

Johnson 的任命已於 1 月 28 日生效。

關於 Smart Communications：

Smart Communications 乃受監管企業的可靠合作夥伴，助其革新繁複流程，並於關鍵時刻與客戶緊密相連。 公司的 Conversation Cloud™ 平台匯聚全方位渠道通訊、智能流程編排、安全數據擷取與數碼歸檔，締造流暢無阻、合規穩妥、數碼優先的出色體驗。 全球超過 700 間企業，包括 Zurich Insurance、Priority Health、The Pacific Financial Group 及 The Bancorp，均依賴 Smart Communications 來降低合規風險、提高營運效率、節省成本並加快數碼轉型。 如今，Smart Communications 擁有超過 30 個預建連接器，能與 Salesforce、AWS、Guidewire、DuckCreek、OneSpan 及 Pega 等可信賴的企業系統作無縫整合，每年更支援超過 600 億次關鍵的客戶對話。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.smartcommunications.com。

有關媒體查詢，請聯絡：

Red Lorry Yellow Lorry（Smart Communications 公關代表）

smartcommunications@rlyl.com