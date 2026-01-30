Exterro renforce la protection des données et la confiance de ses clients grâce à l’obtention de la certification ISO 27001

PORTLAND, Ore., 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, fournisseur leader de logiciels de gestion des risques liés aux données, a renforcé aujourd’hui son engagement à protéger les données les plus sensibles de ses clients en obtenant la certification ISO 27001, la norme internationale de référence en matière de sécurité des données. Pour les professionnels du droit, de la conformité et de la criminalistique numérique qui traitent des données critiques, cette certification constitue une validation indépendante attestant que l’infrastructure de sécurité d’Exterro répond aux exigences les plus strictes au monde en matière de gestion des risques. En se conformant à ces protocoles audités, Exterro garantit à ses partenaires internationaux la capacité de gérer les informations sensibles avec une totale confiance et une transparence conforme aux exigences d’audit.

La norme internationale ISO 27001 exige des organisations qu’elles mettent en place et exploitent un système de gestion de la sécurité de l’information fondé sur la gestion des risques, des contrôles de sécurité définis et une amélioration continue. L’obtention de cette certification démontre que la sécurité de l’information est gérée au moyen d’une gouvernance reproductible, de contrôles documentés et d’une auditabilité permanente, plutôt que par des pratiques ponctuelles.

La certification ISO 27001 d’Exterro s’inscrit dans la stratégie de sécurité globale de l’entreprise et dans ses investissements continus pour protéger les données clients et maintenir la résilience opérationnelle. Exterro dispose déjà de cadres de sécurité et d’autorisations reconnus, notamment la certification HITRUST, l’autorisation FedRAMP Moderate et la conformité TISAX, qui reflètent des contrôles techniques et opérationnels rigoureux. La norme ISO 27001 ajoute un système formel de gestion de la sécurité de l’information basé sur les risques qui rassemble ces contrôles dans un cadre de gouvernance unique et audité en continu, offrant ainsi une approche cohérente de la gestion des risques de sécurité pour les personnes, les processus et les technologies, tout en favorisant l’amélioration continue à mesure que les menaces et les besoins des entreprises évoluent.

« La certification ISO 27001 constitue une validation significative de la manière dont nous gérons la sécurité à l’échelle de l’entreprise », a déclaré Anthony Diaz, directeur de la sécurité des systèmes d’information chez Exterro. « Elle confirme que notre programme de sécurité repose sur un système de gestion fondé sur les risques, qui est évalué de manière indépendante, amélioré en permanence et aligné sur les attentes des entreprises et des organisations réglementées qui confient leurs données sensibles à Exterro. »

Pour de nombreuses organisations, en particulier dans les secteurs réglementés tels que les services financiers, la santé et l’administration publique, la certification ISO 27001 est de plus en plus utilisée comme critère de qualification des fournisseurs. En obtenant cette certification, Exterro renforce l’assurance offerte aux clients dans le cadre des évaluations de risques liés aux tiers, soutient la préparation aux audits et contribue à rationaliser la diligence raisonnable en matière de sécurité dans les processus d’approvisionnement.

Pour conserver leur certification, les organisations sont soumises à des audits de surveillance continus et doivent démontrer leur conformité constante aux exigences de la norme ISO 27001, notamment en matière d’évaluation des risques, de mise en œuvre des contrôles, d’audits internes et de revue de direction.

À propos d’Exterro

Exterro aide les organisations à gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme complète dédiée à l’e-discovery, à la protection de la confidentialité des données, à la cybersécurité et à la gouvernance, ainsi qu’à la criminalistique numérique. Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations acquièrent la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour tout complément d’information, consultez le site www.exterro.com

