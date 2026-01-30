AS Tallinna Vesi korraldab 2025. aasta neljanda kvartali tulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Tallinna Vesi kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja teisi huvilisi osalema ettevõtte 2025. aasta neljanda kvartali ja kaheteistkümne kuu tulemusi tutvustaval veebiseminaril 6. veebruaril 2026 kell 11.00. Veebiseminar toimub inglise keeles. Tulemusi tutvustavad AS Tallinna Vesi tegevjuht Aleksandr Timofejev ja finantsdirektor Taavi Gröön.

Aleksandr Timofejev ja Taavi Gröön vastavad küsimustele pärast presentatsiooni. Soovitame küsimused saata enne veebiseminari toimumist hiljemalt 6. veebruari kella 9.00-ks e-kirja teel: kommunikatsioon@tvesi.ee. Küsimusi saab esitada ka veebiseminari ajal.

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda siin.

Registreerumine on avatud 6. veebruaril kella 9.00-ni. Teile saadetakse link veebiseminarile.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.tallinnavesi.ee kui ka AS-i Tallinna Vesi YouTube kontol.

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(372) 62 62 200

kommunikatsioon@tvesi.ee