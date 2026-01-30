Quantexa als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Decision Intelligence-Plattformen ausgezeichnet

LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein globaler Pionier im Bereich Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Decision Intelligence-Plattformen als „Leader“ eingestuft wurde.

Der erstmals veröffentlichte Gartner-Bericht bietet eine Einführung in die Kategorie Decision Intelligence-Plattformen, einen detaillierten Überblick über den Markt und eine Bewertung der Anbieter hinsichtlich „Vollständigkeit der Vision“ (Completeness of Vision) und „Umsetzungsfähigkeit“ (Ability to Execute). Quantexa wurde in der Kategorie „Vollständigkeit der Vision“ am weitesten rechts platziert, was nach Ansicht des Unternehmens die Stärke, den Entwicklungsstand und die Unternehmenstauglichkeit seiner Decision Intelligence-Plattform demonstriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige Entscheidungen im großen Maßstab operativ umzusetzen.

„Quantexa ist seit seiner Gründung wegweisend im Bereich Decision Intelligence, angetrieben von dem unermüdlichen Bestreben, Innovationen und Sicherheit in der Entscheidungsfindung für alle Branchen weltweit voranzutreiben“, sagte Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa. „Während sich die Branche von den Anfängen der KI-Nutzung hin zu einer Ära der KI-Agenten entwickelt, liefert unsere Plattform weiterhin verlässliche, kontextbezogene Entscheidungsgrundlagen, die messbare Geschäftserfolge vorantreiben. Die Ernennung zum „Leader“ im Gartner Magic Quadrant 2026 für Decision Intelligence-Plattformen bestätigt unsere Vision und die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die Kontext schaffen und die Zusammenarbeit von Mensch und KI ermöglichen, um messbare Erfolge zu erzielen.“

Finanzdienstleister (Banken und Versicherer) sowie der öffentliche Sektor setzen verstärkt auf kontextreiche Decision Intelligence, um die operative Effizienz und strategische Ergebnisse zu verbessern. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa bietet eine vertrauenswürdige, kontextbezogene und KI-fähige Datenbasis, die schnellere, intelligentere und fundiertere Entscheidungen in komplexen und streng regulierten Umgebungen ermöglicht.

Quantexa hat vor Kurzem Quantexa AI vorgestellt – die agentenfähige Weiterentwicklung der Decision Intelligence-Plattform. Diese ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten, mit Daten im Kontext zu interagieren, um kritische Entscheidungen zu unterstützen, zu erweitern und zu automatisieren. Quantexa investiert weiterhin in branchenspezifische Innovationen und eine schnellere Wertschöpfung bei der Implementierung. Damit bringt das Unternehmen kontextbezogene Expertise in Kernbereiche wie Customer Intelligence, Compliance und Decision Governance ein.

Lesen Sie den vollständigen Bericht Gartner Magic Quadrant 2026 für Decision Intelligence-Plattformen, um zu erfahren, warum Quantexa als „Leader“ in dieser neuen und entscheidenden Kategorie ausgezeichnet wurde.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.