Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
30.1.2026 klo 17.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Ihamuotila)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ihamuotila, Timo
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 140802/5/8
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3695 Yksikköhinta: 5.364 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 3695 Keskihinta: 5.364 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 5.372 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 17 Keskihinta: 5.372 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: JNSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 709 Yksikköhinta: 5.378 EUR
(2): Volyymi: 1205 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(3): Volyymi: 24077 Yksikköhinta: 5.374 EUR
(4): Volyymi: 15700 Yksikköhinta: 5.38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 41691 Keskihinta: 5.3765 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1827 Yksikköhinta: 5.357 EUR
(2): Volyymi: 1292 Yksikköhinta: 5.357 EUR
(3): Volyymi: 1628 Yksikköhinta: 5.358 EUR
(4): Volyymi: 2390 Yksikköhinta: 5.362 EUR
(5): Volyymi: 2465 Yksikköhinta: 5.364 EUR
(6): Volyymi: 1333 Yksikköhinta: 5.364 EUR
(7): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5.374 EUR
(8): Volyymi: 556 Yksikköhinta: 5.374 EUR
(9): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5.377 EUR
(10): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5.378 EUR
(11): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5.378 EUR
(12): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5.377 EUR
(13): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(14): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(15): Volyymi: 1525 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(16): Volyymi: 2638 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(17): Volyymi: 2764 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(18): Volyymi: 2499 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(19): Volyymi: 1075 Yksikköhinta: 5.38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (19):
Volyymi: 26161 Keskihinta: 5.37103 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1269 Yksikköhinta: 5.376 EUR
(2): Volyymi: 641 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(3): Volyymi: 636 Yksikköhinta: 5.372 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 2546 Keskihinta: 5.37399 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: HREU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4391 Yksikköhinta: 5.38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 4391 Keskihinta: 5.38 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1538 Yksikköhinta: 5.36 EUR
(2): Volyymi: 1224 Yksikköhinta: 5.362 EUR
(3): Volyymi: 1518 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(4): Volyymi: 1224 Yksikköhinta: 5.38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 5504 Keskihinta: 5.37041 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1140 Yksikköhinta: 5.37 EUR
(2): Volyymi: 570 Yksikköhinta: 5.37 EUR
(3): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 5.374 EUR
(4): Volyymi: 1138 Yksikköhinta: 5.376 EUR
(5): Volyymi: 1850 Yksikköhinta: 5.378 EUR
(6): Volyymi: 806 Yksikköhinta: 5.378 EUR
(7): Volyymi: 1664 Yksikköhinta: 5.38 EUR
(8): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 5.376 EUR
(9): Volyymi: 1178 Yksikköhinta: 5.376 EUR
(10): Volyymi: 473 Yksikköhinta: 5.376 EUR
(11): Volyymi: 1850 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(12): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(13): Volyymi: 1668 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(15): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 5.372 EUR
(16): Volyymi: 824 Yksikköhinta: 5.372 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):
Volyymi: 15995 Keskihinta: 5.37439 EUR
Kaikkien liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 100 000 Keskihinta: 5,3740 EUR
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com