Rapala VMC ja Okuma julkistavat uuden jakelusopimuksen Australiassa

LEHDISTÖTIEDOTE, 30. tammikuuta 2026

Rapala VMC Oyj (“Rapala VMC”) julkistaa uuden jakelusopimuksen Okuma Fishing Tackle Co Ltd:n (“Okuma”) kanssa Australiassa. Sopimus tuo maailmanlaajuisesti arvostetun Okuma-tuotevalikoiman osaksi Rapala Australian tuoteportfoliota. Sopimus astuu voimaan 1. helmikuuta 2026.

Okuman lisääminen vahvistaa Rapala Australian kokonaisvaltaista tarjontaa ja laajentaa sen kykyä palvella kalastajia kaikissa kalastustilanteissa ja -ympäristöissä, makeasta vedestä suolaiseen veteen sekä rannikkokalastuksesta avomerelle.

Tämä sopimus merkitsee Rapala Australian tuoteportfolion strategista laajentumista, tukien kattavampaa valikoimaa keskeisissä kalastuskategorioissa ja parantaen palvelua vähittäiskauppakumppaneille ja kalastajille alueella. Okuman vapojen ja kelojen täydentäessä Rapala Australian nykyistä brändivalikoimaa portfolio vastaa laajan joukon australialaisten kalastustyylien, kohdelajien ja olosuhteiden tarpeisiin.

Yhteistyö vahvistaa myös Okuman ja Rapala VMC:n laajempaa globaalia yhteistyötä, tiivistäen linjausta portfolion sisällä ja tukien jatkuvaa yhteistyötä innovatiivisten ja suorituskykyisten kalastusvälineratkaisujen toimittamisessa kalastajille.

"Tim’in johdolla toimiva erittäin dynaaminen ja asiantunteva Rapala Team Australia on vakuuttanut meidät siitä, että tämä oli oikea siirto Okuman pitkän aikavälin menestyksen kannalta", sanoo Charles Chang, Okuma Fishing Tackle Co. Ltd:n hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. Yhtiö juhlii tänä vuonna 40-vuotispäiväänsä.

"Olemme kiitollisia Charlesin ja hänen poikkeuksellisen tiiminsä antamasta luottamuksesta laajentaa globaalia kumppanuuttamme. Se vahvistaa menestyksekkään lähestymistapamme brändin kehittämiseen. Se lisää edelleen synergioita kaikkien maiden välillä, jotka tänään edustavat Okumaa. Hyvää syntymäpäivää Okuma!", sanoo Cyrille Viellard, Rapala VMC:n toimitusjohtaja.

"Olemme erittäin innoissamme saadessamme Okuman osaksi brändiportfoliotamme täydentäen erinomaisesti tarjontaamme luotetuille kumppaneillemme. Näemme monia kasvumahdollisuuksia", lisää Tim Morgan, Rapala VMC Australian maa- ja myyntijohtaja.

Cyrille Viellard

Toimitusjohtaja

Rapala VMC Oyj

Charles Chang

Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja

Okuma Fishing Tackle Co. Ltd.

Tim Morgan

Maa- ja myyntijohtaja

Rapala VMC Australia Pty

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com