Tilkynning um uppgjör á skuldum ÍL-sjóðs

Um miðjan október 2025 tilkynnti ÍL-sjóður um aukaútdrátt, sem jafnframt var lokaútdráttur allra húsbréfa, til greiðslu þann 15. desember 2025.  

Eftirfarandi flokkar húsbréfa hafa verið gerð upp að fullu: 

3. flokkur 96 IBH36-0115          

2. flokkur 98 IBH37-1215  

2. flokkur 98r IBH37-1215r   

1. flokkur 01 IBH26-0315   

2. flokkur 01      IBH41-0315  

Þann 18. desember 2025 samþykkti Alþingi lög um brottfall laga um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs. Samkvæmt þeim lögum tók ríkissjóður við öllum réttindum og skyldum ÍL-sjóðs frá áramótum 2025/2026.  

Í samræmi við framangreind lög hefur ríkissjóður tekið yfir skuldabréfaútgáfu IBN 38  0101. 

Ríkissjóður tekur einnig yfir útlán ÍL-sjóðs og hefur kröfuhafabreyting verið framkvæmd sem felur í sér að ríkissjóður varð eigandi útlánanna frá og með 21. janúar 2025. 

Að frágangi loknum verður kennitala ÍL-sjóðs afskráð hjá fyrirtækjaskrá Skattsins. 

  