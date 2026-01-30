Tilkynning um uppgjör á skuldum ÍL-sjóðs

Um miðjan október 2025 tilkynnti ÍL-sjóður um aukaútdrátt, sem jafnframt var lokaútdráttur allra húsbréfa, til greiðslu þann 15. desember 2025.
Eftirfarandi flokkar húsbréfa hafa verið gerð upp að fullu:
3. flokkur 96 IBH36-0115
2. flokkur 98 IBH37-1215
2. flokkur 98r IBH37-1215r
1. flokkur 01 IBH26-0315
2. flokkur 01 IBH41-0315
Þann 18. desember 2025 samþykkti Alþingi lög um brottfall laga um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs. Samkvæmt þeim lögum tók ríkissjóður við öllum réttindum og skyldum ÍL-sjóðs frá áramótum 2025/2026.
Í samræmi við framangreind lög hefur ríkissjóður tekið yfir skuldabréfaútgáfu IBN 38 0101.
Ríkissjóður tekur einnig yfir útlán ÍL-sjóðs og hefur kröfuhafabreyting verið framkvæmd sem felur í sér að ríkissjóður varð eigandi útlánanna frá og með 21. janúar 2025.
Að frágangi loknum verður kennitala ÍL-sjóðs afskráð hjá fyrirtækjaskrá Skattsins.