Lettre de la Légion au Premier ministre : Sur la souveraineté, la liberté, et l’Afghanistan

OTTAWA, Ontario, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a adressé une lettre officielle à Mark Carney, premier ministre du Canada, à la suite des récentes discussions tenues lors des réunions de l’OTAN à Davos, en Suisse. Cette lettre met en lumière la réaction de la Légion en marge des déclarations faites à l’international par le premier ministre et se penche sur le rôle du Canada en Afghanistan. Le contenu de la lettre, reproduit ci-dessous, est également accessible sur Legion.ca.

Monsieur le Premier Ministre,

Au nom de La Légion royale canadienne, et à un moment où l'administration américaine multiplie des attaques sans précédent contre notre souveraineté en tant que nation forte et indépendante, nous souhaitons saluer la portée de vos récentes déclarations sur la scène internationale lors du Forum de Davos. Ces déclarations transmettaient un message clair et essentiel en soutien aux valeurs fondamentales chères aux Canadiens et à tous ceux qui croient en la liberté. Vos propos étaient à la fois nécessaires et ont eu l'effet d'une mise en garde sérieuse à l'échelle mondiale.

Or, ces valeurs revêtent une importance majeure pour la Légion, en parfaite continuité avec ses principes fondateurs établis par les anciens combattants de la Première Guerre mondiale il y a cent ans, en 1926. Des milliers de Canadiens ont combattu et sont morts pour ces mêmes valeurs tout au long de notre histoire et aux quatre coins du monde.

Nous avons dès lors été consternés d'entendre le président des États Unis exprimer l’opinion selon laquelle les troupes des autres pays membres de l'OTAN n'auraient joué qu'un rôle insignifiant en Afghanistan. La mission du Canada dans ce pays aura mobilisé plus de 40 000 membres de nos Forces armées canadiennes, dont 158 membres y ont fait le sacrifice ultime. Il est tout à fait inacceptable que le service exceptionnel et le sacrifice désintéressé de tant de soldats alliés, y compris nos Canadiens, aient ainsi été minimisés. D'autant plus qu'ils participaient à la riposte aux attentats du 11 septembre menés contre les États Unis. La Légion ne peut rester silencieuse lorsque de tels mensonges offensants voire blessants sont colportés à l'échelle mondiale.

Il ne nous appartient généralement pas de commenter les discours des dirigeants nationaux; toutefois, la Légion partage les valeurs que vous avez exprimées, et nous estimons qu’il est essentiel de manifester clairement notre soutien en cette période.

Nous vous remercions pour vos paroles inspirantes, qui ont véritablement répondu aux exigences du moment. Sachez que La Légion royale canadienne est prête à soutenir le Canada et les Canadiens partout au pays, alors que nous traversons ensemble ces temps difficiles.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute reconnaissance,

Berkley Lawrence

Le président national

La Légion royale canadienne Larry Murray

Grand President

La Légion royale canadienne







c.c.: L’hon. David McGuinty, ministre de la Défense nationale L’hon. Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants & ministre associée de la Défense nationale





À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

