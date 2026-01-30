Avis aux médias -- Air Canada présentera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025

MONTRÉAL, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 13 février 2026, Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada, John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières, et Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, tiendront une conférence téléphonique à l’intention des analystes à 7 h 30 (HE) pour leur présenter les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025 et répondre à leurs questions. Après la période de questions, John Di Bert et Pierre Houle, vice‑président et trésorier, répondront aux questions des prêteurs à terme de type B et des porteurs d’obligations d’Air Canada.
Les médias et le public ont accès à cette conférence téléphonique, en mode écoute seulement. En voici les détails :
|Date :
|Vendredi 13 février 2026
|Heure :
|7 h 30 (HE)
|Webémission :
|https://edge.media-server.com/mmc/p/mf54qyqy/lan/fr
|Nota : Diffusion en mode écoute seulement.
|Par téléphone :
|647 932-3411 ou 1 800 715-9871 (sans frais)
|Code d’accès : 8728747
|Veuillez prévoir 10 minutes pour le branchement à la téléconférence.
|Rediffusion :
|Rediffusion disponible peu de temps après l’appel au aircanada.com/investisseurs.
Les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025 seront annoncés avant la téléconférence.
Renseignements : investors.investisseurs@aircanada.ca
Internet : aircanada.com/investisseurs