Avis aux médias -- Air Canada présentera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025

MONTRÉAL, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 13 février 2026, Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada, John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières, et Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, tiendront une conférence téléphonique à l’intention des analystes à 7 h 30 (HE) pour leur présenter les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025 et répondre à leurs questions. Après la période de questions, John Di Bert et Pierre Houle, vice‑président et trésorier, répondront aux questions des prêteurs à terme de type B et des porteurs d’obligations d’Air Canada.

Les médias et le public ont accès à cette conférence téléphonique, en mode écoute seulement. En voici les détails :

Date : Vendredi 13 février 2026 Heure : 7 h 30 (HE) Webémission : https://edge.media-server.com/mmc/p/mf54qyqy/lan/fr Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Par téléphone : 647 932-3411 ou 1 800 715-9871 (sans frais) Code d’accès : 8728747 Veuillez prévoir 10 minutes pour le branchement à la téléconférence. Rediffusion : Rediffusion disponible peu de temps après l’appel au aircanada.com/investisseurs.



Les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2025 seront annoncés avant la téléconférence.





Renseignements : investors.investisseurs@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/investisseurs