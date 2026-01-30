Föreslagen investering och earn-in-avtal med Nagambie Resources

PERTH, Australien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK, TSX: ALK, OTCQX: ALKEF) (”Alkane”) har tecknat ett avtal som omfattar en villkorad placering och ett så kallat earn-in-avtal med Nagambie Resources Limited (ASX: NAG) (”Nagambie”) avseende Nagambies kärnprojekt för guld-antimon, beläget i en gruvkoncession cirka 40 km nordost om Alkanes verksamhet i Costerfield i Victoria. Det har gjorts begränsade djupborrningar för att testa potentiella djupförlängningar i Nagambie, och den investering som Alkane föreslår förväntas prioritera denna potential.

Den föreslagna investeringen är i linje med strategin som Alkane tillämpar som går ut på att öka resurser och utöka produktion vid sina anläggningar. Närmare information om den föreslagna investeringen finns i Nagambies pressmeddelande till ASX idag.

Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, VD och CEO.

KONTAKT: NIC EARNER, MANAGING DIRECTOR & CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TFN +61 8 9227 5677

INVESTERARE & MEDIER: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TFN +61 418 642 556

OM ALKANE ‐ alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Varning angående framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiella prognoser (tillsammans benämnda ”framåtblickande information”). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och dess tidpunkter; utfärdande av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; bolagets potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa. Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information. Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset. Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varning.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som företaget har tillgång till. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.