Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : avis financier au 31/12/2025

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 30 janvier 2026 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 1

Une nouvelle année marquée par le développement de l’ensemble des activités

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine conserve en 2025 une dynamique commerciale soutenue, marquée par la conquête de plus de 28 200 nouveaux clients cette année. Le nombre de sociétaires enregistre une progression de 5% en lien avec le déploiement d’offres dédiées.

Dans un environnement marqué par la volatilité des taux d’intérêt, la Caisse régionale a accompagné ses clients en matière de gestion d’épargne. La collecte globale progresse ainsi de +4,0% sur l’année notamment grâce à la dynamique des livrets (+5,9%) et des comptes à terme (+9,4%).

Les encours en assurance-vie et en épargne salariale enregistrent aussi une croissance soutenue, respectivement de +9,6% et +17,3%.

L’encours de crédits progresse de 1,3% pour atteindre 16 428 M€ au 31/12/2025 dans un contexte de marché immobilier plus attentiste.

Les attentes en matière de protection restent au cœur des préoccupations des bretilliens. Le nombre de contrats d’assurances des biens et de la personne croît ainsi de 4,2 % sur un an.

La structure financière en sort renforcée

La solidité de la Caisse régionale se caractérise par un niveau de fonds propres prudentiels de 1 298 M€ au 30 septembre 2025 (+6.7 % sur 1 an) et un ratio de fonds propres total de 20,14% soit nettement au-dessus des exigences réglementaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,7 Md€ et représentent 12,7 % du bilan.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 678 M€ au 31 décembre 2025.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 26,9 % du bilan consolidé et 56,6% pour celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe.

Résultats financiers

En base sociale

Le Produit Net Bancaire progresse de 3,8% sur l’année à 295,2 M€ (+10,7M€)

Le PNB d’activité baisse de 1,2% sur 12 mois. La marge d’intermédiation recule de 11,9%. Les commissions progressent de 3,1% soutenues par le bon niveau d’activité notamment en conquête et en protection.

Le PNB portefeuille progresse de 14,1% à la fois grâce au bon niveau de revenus du portefeuille de participations et à la performance du portefeuille titres.

Les charges de fonctionnement ressortent en hausse de 4,9% à 203,6 M€ en lien avec la politique d’investissement qui reste soutenue.

Le coût du risque progresse de 25,5% par rapport au 31 décembre 2024. Le taux de CDL s’établit à 1,76% et le taux de couverture à 48,68%1.

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 66,0M€ contre 62,3M€ au 31 décembre 2024. Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 69%.

En base consolidée (IFRS)

Le Produit Net Bancaire s’établit à 298,7 M€ contre 283,7 M€ au 31 décembre 2024. Les charges générales d’exploitation ressortent à 195,5 M€ et le résultat brut d’exploitation à 93,3M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s’élève à 65,4 M€.

Chiffres clés

31/12/2024



(en M€) 31/12/2025



(en M€) PNB social 284,5 295,2 Charges de fonctionnement 194,1 203,6 Résultat Brut d'Exploitation 90,4 91,6 Coût du risque (hors FRBG) 17,3 21,7 Résultat Net Social 62,3 66,0 Total bilan (base sociale) 20 403,8 20 720,9 - dont titres à l'actif 3 1 540,3 1 481,8 - dont capitaux propres 4 1 784,8 1 864,3 Résultat en normes IFRS 64,4 65,4



3 Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

4 Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

Certificats Coopératifs d’Investissement

Au 31 décembre 2025, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 105,60€.

Il enregistre ainsi une hausse de +53% depuis 1 an.

Perspectives

Dans un contexte économique complexe, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’appuie sur ses valeurs et sa qualité d’entreprise à mission pour poursuivre ses actions au service de ses clients et du territoire.

Elles s’orienteront autour de quatre axes majeurs pour 2026 :

1.Le Développement

La Caisse régional continuera d’investir dans l’expertise, le maillage territorial et la technologie pour mieux répondre aux attentes des clients. Elle pourra s’appuyer sur de nouveaux métiers (conseillers jeunes, transaction dans l’ancien, filière santé …).

2.L’innovation

Un certain nombre de parcours et d’offres vont évoluer en 2026 afin d’offrir le meilleur niveau de service matière de digitalisation et d’expérience client. La Caisse régionale continuera d’investir pour améliorer les process afin de gagner en efficacité.

3.L’Humain

La Caisse régionale continue de faire évoluer ses organisations et ses modes de travail pour développer la transversalité, l’autonomie et la responsabilisation de ses équipes pour un meilleur accompagnement de ses clients.

4.Protection

Face aux aléas climatiques ou encore les accidents de la vie, la Caisse régionale s’engage dans une démarche de prévention et de protection avec une portée universelle.

Son offre de service couvre l’ensemble de la clientèle (marché des particuliers, artisan, agriculture, entreprise…) avec une tarification adaptée à la situation de chacun.

