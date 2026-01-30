Informations réglementées, Leuven, 30 janvier 2026 (17.40 CET)

Rapport financier semestriel 2025/2026

Au cours de la première moitié de l’exercice 2025/2026, KBC Ancora a affiché un bénéfice de 74,4 millions d’euros, contre un bénéfice de 73,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent. Les six premiers mois de l’exercice se sont principalement caractérisés par 77,5 millions d’euros de produits de dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe, 1,5 million d’euros de charges opérationnelles et 2,0 millions d’euros de charges d’intérêts.

Données financières abrégées et commentaire 1

Résultats des 6 premiers mois de l’exercice 2025/2026

1S exercice



(x 000 EUR) 2025/2026 p.a.
(en euros)

1S exercice
(x 000 EUR) 2024/2025





p.a.
(en euros)



p.a.

(en euros) Produits 77.955 1,01 77.738 1,01 Produits d’exploitation 0 0,00 0 0,00 Produits financiers récurrents 77.955 1,01 77.738 1,01 Charges -3.597 -0,05 -3.805 -0,05 Charges d’exploitation -1.549 -0,02 -1.536 -0,02 Charges financières -2.048 -0,03 -2.269 -0,03 Résultat après impôts 74.358 0,97 73.933 0,96 Nombre d’actions émises* 77.011.844 77.011.844

* Il n’y a pas d’instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours un bénéfice de 74,4 millions d’euros, soit 0,97 euro par action, venant d’un bénéfice de 73,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Les produits se composaient principalement de dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (77,5 millions d’euros) et de produits d’intérêts sur des comptes à terme (0,4 million d’euros). Les charges se composaient principalement de charges d’intérêts des dettes financières (2,0 millions d’euros) et de charges opérationnelles (1,5 million d’euros).

Bilan au 31/12/2025

(x 000 EUR) 31/12/2025 *30/06/2025 TOTAL DU BILAN 3.705.675 3.629.269 Actif Immobilisations 3.599.979 3.599.979 Actifs circulants 105.696 29.290 Placements de trésorerie 105.300 29.100 Valeurs disponibles 350 176 Comptes de régularisation 46 14 Passif Capitaux propres 3.603.072 3.528.714 Apport 3.158.128 3.158.128 Réserve légale 191.030 191.030 Réserves disponibles 179.394 179.394 Résultat reporté 162 162 Résultat de la période 74.358 N.A. Dettes 102.603 100.555 Dettes > 1 an 100.000 100.000 Dettes < 1 an 222 215 Comptes de régularisation 2.380 339

* Le bilan au 30.06.2025 est un bilan après traitement du résultat

Au 31.12.2025, le total du bilan s’élevait à 3,7 milliards d’euros, soit 76,4 millions d’euros de plus qu’à la fin de l’exercice 2024/2025.

Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC Ancora est resté identique à 77.516.380. La valeur comptable de ces actions s’élève à 46,44 euros par action (soit la valeur d’acquisition historique). Le cours boursier de l’action KBC Groupe s’établissait à 111,25 euros au 31.12.2025 et la valeur comptable en capitaux propres IFRS s’établissait à 60,8 euros par action KBC Groupe au 30.09.2025.

Les actifs circulants ont augmenté au total de 76,4 millions d’euros (à 105,7 millions d’euros).

Les capitaux propres ont progressé de 74,4 millions d’euros. C’est la conséquence du résultat du premier semestre de l’exercice en cours (74,4 millions d’euros).

Les dettes ont augmenté au total de 2,0 millions d’euros en raison d’une augmentation de 2,0 millions d’euros (du prorata) des charges d’intérêts relatives au premier semestre de l’exercice.



Rapport intermédiaire relatif aux 6 premiers mois de l’exercice en cours 2025/2026

Commentaire des six premiers mois de l’exercice en cours 2025/2026

Résultat des 6 premiers mois de l’exercice 2025/2026

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours un bénéfice de 74,4 millions d’euros, venant d’un bénéfice de 73,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Ce résultat a été influencé principalement par les éléments suivants :

77,5 millions d’euros de dividendes. Comme pour la même période de l’exercice précédent, il s’agissait d’un dividende intérimaire de 1,00 euro par action KBC Groupe.

0,4 million d’euros de produits d’intérêts sur comptes à terme (soit 0,2 million d’euros de plus que pour la même période de l’exercice précédent).

charges d’intérêts à concurrence de 2,0 millions d’euros (soit 0,2 million d’euros de moins que pour la même période de l’exercice précédent).

les charges opérationnelles, qui s’élevaient à 1,5 million d’euros, en ligne avec la même période de l’exercice précédent. Les charges de fonctionnement ont porté principalement sur les coûts au sein de l’accord de partage des coûts avec Cera (1,2 million d’euros). Par ailleurs, les autres charges habituelles ont porté entre autres sur les frais liés à la cotation en bourse et à l’administrateur statutaire.

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours des six derniers mois (77.516.380 actions KBC Groupe).

La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora est définie comme 1,0066 fois2 le cours de l’action KBC Groupe, moins la dette nette3 par action. Au 31.12.2025, la dette nette de KBC Ancora s’établissait à -0,04 euro par action.

Sur la base du cours boursier de l’action KBC Groupe le 31.12.2025 (111,25 euros), la valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora s’établissait à 112,02 euros et le cours de l’action KBC Ancora (73,30 euros) affichait une décote de 34,6% par rapport à la valeur intrinsèque.



Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de

KBC Ancora (janvier – décembre 2025) Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (janvier – décembre 2025)

Description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice en cours

Certains facteurs de risques peuvent avoir un impact sur la valeur de l’actif de KBC Ancora et sur la possibilité de distribuer un dividende. Nous renvoyons à ce sujet à la description des risques dans le dernier rapport annuel (p. 20).

Au cours du second semestre de l’exercice en cours (2025/2026), les charges de KBC Ancora se composeront principalement des charges d’intérêts et des charges opérationnelles habituelles limitées. KBC Ancora estime le total des charges pour l’exercice 2025/2026 complet à environ 7,6 millions d’euros.

KBC Groupe a rapporté pour les neuf premiers mois de 2025 un résultat net de 2,6 milliards d’euros. KBC Groupe publiera son résultat pour tout l’exercice 2025 le 12 février 2026.

En fonction notamment des décisions prises par KBC Groupe concernant l’éventuelle distribution, au premier semestre de 2026, d’un dividende de clôture pour l’exercice 2025, le Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, prendra fin mai 2026 une décision concernant un dividende intérimaire à distribuer en juin 2026 pour l’exercice 2025/2026, et ce, conformément à sa politique de dividende. KBC Ancora a l’intention, conformément à sa politique de dividende, de distribuer au titre de dividende (intérimaire) 90% de son résultat récurrent distribuable (c’est-à-dire après correction pour les éventuels résultats exceptionnels et après constitution obligatoire de la réserve légale).



Déclaration des personnes responsables

« Nous, membres du Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, déclarons conjointement par la présente que, à notre connaissance,

a) les données financières abrégées établies conformément au référentiel comptable applicable aux comptes annuels, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de KBC Ancora,

b) le rapport annuel intermédiaire donne une image fidèle des principaux événements et des principales transactions avec des parties liées qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de l’exercice, et de leur impact sur les données financières abrégées, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice. »

Informations relatives au contrôle externe

Le commissaire a procédé à l’examen des données financières intermédiaires abrégées et du commentaire y afférent. Son rapport est repris in extenso en annexe.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

Calendrier financier :

28 août 2026 (17.40 CEST) Communiqué annuel exercice 2025/2026

29 septembre 2026 (17.40 CEST) Rapport annuel 2025/2026 disponible

30 octobre 2026 Assemblée Générale

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél. : +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be



Annexe : bilan et compte de résultat avec chiffres comparatifs

(x 000 EUR) 31/12/2025 *30/06/2025 TOTAL DU BILAN 3.705.675 3.629.269 Actif Immobilisations 3.599.979 3.599.979 Immobilisations financières 3.599.979 3.599.979 Entreprises avec lesquelles il existe un

lien de participation 3.599.979 3.599.979 Participations 3.599.979 3.599.979 Actifs circulants 105.696 29.290 Placements de trésorerie 105.300 29.100 Autres placements 105.300 29.100 Valeurs disponibles 350 176 Comptes de régularisation 46 14 Passif Capitaux propres 3.603.072 3.528.714 Apport 3.158.128 3.158.128 Capital souscrit 3.158.128 3.158.128 Réserves 370.424 370.424 Réserves indisponibles 191.030 191.030 Réserve légale 191.030 191.030 Réserves disponibles 179.394 179.394 Résultat reporté 162 162 Bénéfice/perte de la période 74.358 N.A. Dettes 102.603 100.555 Dettes > 1 an 100.000 100.000 Dettes financières 100.000 100.000 Établissements de crédit 100.000 100.000 Dettes < 1 an 222 215 Dettes financières 0 0 Établissements de crédit 0 0 Dettes commerciales 167 196 Fournisseurs 167 196 Autres dettes 55 19 Comptes de régularisation 2.380 339

* Le bilan au 30.06.2025 est un bilan après répartition du bénéfice.

(x 000 EUR) 01.07.2025-31.12.2025 01.07.2024-31.12.2024 Produits d’exploitation 0 0 Autres produits d’exploitation 0 0 Charges d’exploitation 1.549 1.536 Services et biens divers 1.549 1.535 Autres charges d’exploitation 0 0 Résultat d’exploitation -1.549 -1.536 Produits financiers 77.955 77.738 Produits financiers récurrents 77.955 77.738 Produits des immobilisations financières 77.516 77.516 Produits des actifs circulants 439 222 Charges financières 2.048 2.269 Charges financières récurrentes 2.048 2.269 Charges des dettes 2.048 2.269 Autres charges financières 0 0 Résultat financier 75.907 75.469 Bénéfices (pertes) avant impôts 74.358 73.933 Bénéfices (pertes) après impôts 74.358 73.933



Rapport du commissaire au conseil d’administration de KBC Ancora SA sur l’examen de l’information financière intermédiaire résumée pour la période de 6 mois close le 31 décembre 2025

TRADUCTION LIBRE DE L’ORIGINAL EN NÉERLANDAIS

Introduction

Nous avons procédé à l'examen limité du rapport financier semestriel 2025/2026 ci-joint, comprenant le bilan résumé de KBC Ancora SA au 31 décembre 2025, le compte de résultats résumé pour la période de 6 mois clos à cette date, ainsi que les notes explicatives (« l’information financière intermédiaire résumée »). L’établissement et la présentation de cette information financière intermédiaire résumée conformément au référentiel comptable applicable en Belgique pour l’établissement d’informations financières intermédiaires résumées, relèvent de la responsabilité du conseil d’administration. Notre responsabilité consiste à émettre une conclusion sur cette information financière intermédiaire résumée sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410 «Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité». Notre examen de l’information financière résumée a consisté à la demande de renseignements, principalement auprès des responsables financiers et comptables, à la mise en oeuvre de procédures d’analyse ainsi que d’autres procédures d’examen limité. La portée de notre examen limité était considérablement moindre que celle d’un audit effectué conformément aux normes internationales d’audit et, en conséquence, ne nous a pas permis d’obtenir l’assurance d’avoir pris connaissance de tous les éléments significatifs qu’un audit aurait permis d’identifier. Nous n’exprimons donc pas une opinion d’audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, aucun fait n’a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que l’information financière intermédiaire résumée ci-jointe n’a pas été établie, à tous égards importants, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique pour l’établissement d'informations financières intermédiaires résumées.

Diegem, le 30 janvier 2026

Le commissaire,

PwC Réviseurs d’entreprises SRL

représentée par

Damien Walgrave*

Réviseur d’entreprises

*Agissant au nom de Damien Walgrave SRL

1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). Les règles d’évaluation sont

reprises dans les comptes annuels statutaires déposés, ainsi que dans le rapport annuel.

Pour le bilan et le compte de résultat : voir l’annexe.

2 Nombre d’actions KBC Groupe détenues/nombre d’actions KBC Ancora émises : 1,0066

(= 77.516.380/77.011.844).

3 L’endettement net s’entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs,

hors immobilisations financières. Un montant négatif implique que ces actifs dépassent les

dettes. (Au 31 décembre 2025, la valeur comptable des actifs visés était au total supérieure de 3,1 millions

d’euros par rapport aux dettes.)

Pièce jointe