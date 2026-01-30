Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 januari 2026 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2025/2026

In de eerste helft van boekjaar 2025/2026 boekte KBC Ancora een winst van 74,4 miljoen euro, tegenover een winst van 73,9 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. De eerste zes maanden van het boekjaar werden in hoofdzaak gekenmerkt door 77,5 miljoen euro aan dividendopbrengsten uit de participatie in KBC Groep, 1,5 miljoen euro operationele werkingskosten en 2,0 miljoen euro aan interestlasten.

Verkorte financiële overzichten en toelichting 1

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2025/2026

1H boekjaar



(in 000 euro) 2025/2026 p.a.

(in euro) 1H boekjaar





(in 000 euro) 2024/2025



p.a.

(in euro) Opbrengsten 77.955 1,01 77.738 1,01 Bedrijfsopbrengsten 0 0,00 0 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 77.955 1,01 77.738 1,01 Kosten -3.597 -0,05 -3.805 -0,05 Bedrijfskosten -1.549 -0,02 -1.536 -0,02 Financiële kosten -2.048 -0,03 -2.269 -0,03 Resultaat na belastingen 74.358 0,97 73.933 0,96 Aantal aandelen uitgegeven* 77.011.844 77.011.844

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 74,4 miljoen euro, of 0,97 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 73,9 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

De opbrengsten bestonden hoofdzakelijk uit dividenden uit de participatie in KBC Groep (77,5 miljoen euro) en renteopbrengsten op termijnrekeningen (0,4 miljoen euro). De kosten bestonden hoofdzakelijk uit rentekosten op financiële schulden (2,0 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,5 miljoen euro).

Balans per 31.12.2025

(in 000 euro) 31.12.2025 *30.06.2025 BALANSTOTAAL 3.705.675 3.629.269 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 105.696 29.290 Geldbeleggingen 105.300 29.100 Liquide middelen 350 176 Overlopende rekeningen 46 14 Passiva Eigen vermogen 3.603.072 3.528.714 Inbreng 3.158.128 3.158.128 Wettelijke reserve 191.030 191.030 Beschikbare reserves 179.394 179.394 Overgedragen resultaat 162 162 Resultaat van de periode 74.358 n.v.t. Schulden 102.603 100.555 Schulden > 1 jaar 100.000 100.000 Schulden < 1 jaar 222 215 Overlopende rekeningen 2.380 339

* De balans per 30.06.2025 is een balans na resultaatverwerking

Op 31.12.2025 bedroeg het balanstotaal 3,7 miljard euro, 76,4 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2024/2025.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt 46,44 euro per aandeel (i.e. de historische aanschaffingswaarde). De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg 111,25 euro per 31.12.2025 en de IFRS eigenvermogenswaarde bedroeg 60,8 euro per KBC Groep-aandeel per 30.9.2025.

De vlottende activa stegen per saldo met 76,4 miljoen euro (tot 105,7 miljoen euro).

Het eigen vermogen steeg met 74,4 miljoen euro. Dat is het gevolg van het resultaat van de eerste helft van het lopende boekjaar (74,4 miljoen euro).

De schulden stegen per saldo met 2,0 miljoen euro door een toename met 2,0 miljoen euro van (de proratering van) de interestlasten m.b.t. de eerste helft van het boekjaar.



Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2025/2026

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2025/2026

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2025/2026

KBC Ancora boekte in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 74,4 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 73,9 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

77,5 miljoen euro aan dividenden. Het betrof, net zoals in dezelfde periode van vorig boekjaar, een interim-dividend van 1,00 euro per KBC Groep-aandeel.

0,4 miljoen euro renteopbrengsten op termijnrekeningen (i.e. 0,2 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van vorig boekjaar).

interestlasten ten belope van 2,0 miljoen euro (i.e. 0,2 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van vorig boekjaar).

operationele werkingskosten, die 1,5 miljoen euro bedroegen, in lijn met dezelfde periode van vorig boekjaar. De werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (1,2 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt, onder meer met betrekking tot de beursnotering en de statutaire bestuurder.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen).

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel wordt gedefinieerd als 1,0066-maal2 de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld3 per aandeel. Op 31.12.2025 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora -0,04 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 31.12.2025 (111,25 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 112,02 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (73,30 euro) met een discount van 34,6% ten opzichte van de intrinsieke waarde.



Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora

(januari – december 2025) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari – december 2025)

Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Ter zake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (p. 20).

De kosten van KBC Ancora zullen in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2025/2026) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten. KBC Ancora raamt de globale kosten voor het volledige boekjaar 2025/2026 op ca. 7,6 miljoen euro.

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2025 een nettoresultaat van 2,6 miljard euro. Op 12 februari 2026 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2025 bekend.

Mede in functie van de beslissingen die KBC Groep zal nemen inzake de eventuele uitkering in de eerste jaarhelft van 2026 van een slotdividend over boekjaar 2025, zal de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, eind mei 2026 een beslissing nemen over een in juni 2026 uit te keren interim-dividend over boekjaar 2025/2026, en dit conform haar dividendpolitiek. KBC Ancora heeft volgens haar dividendpolitiek de intentie om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat uit te keren als (interim-) dividend (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).



Verklaring van de verantwoordelijke personen

“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora NV, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,

b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”

Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de verkorte tussentijdse financiële informatie en bijhorende toelichting. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

28 augustus 2026 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2025/2026

29 september 2026 (17.40 CEST) Jaarverslag 2025/2026 beschikbaar

30 oktober 2026 Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

Bijlage : balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro) 31.12.2025 *30.06.2025 BALANSTOTAAL 3.705.675 3.629.269 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Financiële vaste activa 3.599.979 3.599.979 Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 3.599.979 3.599.979 Deelnemingen 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 105.696 29.290 Geldbeleggingen 105.300 29.100 Overige beleggingen 105.300 29.100 Liquide middelen 350 176 Overlopende rekeningen 46 14 Passiva Eigen vermogen 3.603.072 3.528.714 Inbreng 3.158.128 3.158.128 Geplaatst kapitaal 3.158.128 3.158.128 Reserves 370.424 370.424 Onbeschikbare reserves 191.030 191.030 Wettelijke reserve 191.030 191.030 Beschikbare reserves 179.394 179.394 Overgedragen resultaat 162 162 Winst/verlies van de periode 74.358 n.v.t. Schulden 102.603 100.555 Schulden > 1 jaar 100.000 100.000 Financiële schulden 100.000 100.000 Kredietinstellingen 100.000 100.000 Schulden < 1 jaar 222 215 Financiële schulden 0 0 Kredietinstellingen 0 0 Handelsschulden 167 196 Leveranciers 167 196 Overige schulden 55 19 Overlopende rekeningen 2.380 339

* De balans per 30.06.2025 is een balans na winstverdeling.

(in 000 euro) 01.07.2025-31.12.2025 01.07.2024-31.12.2024 Bedrijfsopbrengsten 0 0 Andere bedrijfsopbrengsten 0 0 Bedrijfskosten 1.549 1.536 Diensten en diverse goederen 1.549 1.535 Andere bedrijfskosten 0 0 Bedrijfsresultaat -1.549 -1.536 Financiële opbrengsten 77.955 77.738 Recurrente financiële opbrengsten 77.955 77.738 Opbrengsten uit financiële vaste activa 77.516 77.516 Opbrengsten uit vlottende activa 439 222 Financiële kosten 2.048 2.269 Recurrente financiële kosten 2.048 2.269 Kosten van schulden 2.048 2.269 Andere financiële kosten 0 0 Financieel resultaat 75.907 75.469 Winst (verlies) voor belastingen 74.358 73.933 Winst (verlies) na belastingen 74.358 73.933



Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van KBC Ancora NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2025

Inleiding

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van het in bijlage opgenomen halfjaarlijks financieel verslag 2025/2026 dat de verkorte balans van KBC Ancora NV op 31 december 2025, de daarbij horende verkorte resultatenrekening over de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, evenals de toelichting omvat (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Omvang van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review Engagements 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Een beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en andere procedures van beoordeling. De reikwijdte van een beoordeling is substantieel kleiner dan een controle uitgevoerd volgens “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleoordeel tot uitdrukking.

Besluit

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de bijgaande tussentijdse verkorte financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet opgesteld zou zijn in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie.

Diegem, 30 januari 2026

De commissaris,

PwC Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Damien Walgrave*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van Damien Walgrave BV

1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). De waarderingsregels

zijn opgenomen in neergelegde statutaire jaarrekening, evenals in het jaarverslag.

Voor de balans en resultatenrekening: zie bijlage.

2 Aantal KBC Groep-aandelen in bezit / aantal uitgegeven KBC Ancora- aandelen: 1,0066

(= 77.516.380 / 77.011.844).

3 Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa

exclusief de financiële vaste activa. Een negatief bedrag impliceert dat die activa meer bedragen dan de

schulden. (Op 31 december 2025 was de boekwaarde van de bedoelde activa in totaal 3,1 mio euro hoger

dan de schulden.)

Bijlage