CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Résultats financiers au 31 décembre 2025

Lille, le 30 janvier 2026

Résultats financiers au 31 Décembre 2025

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France



Décembre 2025 Décembre 2024 Variation Activité : Encours de collecte globale 40 352 M€ 38 691 M€ 4,3% Encours de crédit* 29 158 M€ 28 731 M€ 1,5% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 668,1 M€ 628,2 M€ 6,4% Résultat Brut d’Exploitation 253,8 M€ 228,9 M€ 10,9% Résultat Net 165,9 M€ 136,4 M€ 21,6% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 728,4 M€ 696,4 M€ 4,6% Résultat Brut d’Exploitation 268,1 M€ 254,8 M€ 5,2% Résultat Net Part du Groupe 182,1 M€ 173,0 M€ 5,3% Structure financière : Bilan consolidé 39 354 M€ 38 235 M€ 2,9% Ratio CET1 Bâle 3 29,0%** 28,8% 0,2 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 123,6% 121,7% 1,9 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 123,7% 124,6% -0,8 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 30 Janvier 2026, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 décembre 2025.

* Encours intégrant les titrisations de crédits habitat. Résultats financiers comptes sociaux hors véhicules de titrisation.

**Ratio CET1 au 30 Septembre 2025

***Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois



Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, près de 61 000 clients ont rejoint la Caisse Régionale, portant le total de clients à plus de 1,15 million.

Les réalisations de crédit progressent de 11,6 % par rapport à 2024, pour s’établir à 4,2 Mrds€ à fin décembre 2025. Les encours de crédit s’établissent à 29,2 Mrds€ en hausse de 1,5% avec des réalisations de crédits habitat qui progressent de façon marquée de 27,7 % par rapport à 2024.

L’encours d’épargne progresse de 4,3 % sur 12 mois, pour s’établir à 40,4 Mrds€. Cette épargne est portée par la hausse des livrets (+5,0%), des DAV (+3,1%) et de l’assurance vie (+8,7%). La marge d’intermédiation avec la clientèle s’améliore grâce à la baisse des taux courts, un repli de la part des dépôts rémunérés et la progression de 3% du rendement des crédits.

L’activité assurances se maintient à un niveau élevé, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui progresse de 33 300 contrats, soit une hausse de 4,2% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 668,1 M€, en hausse de 6,3%., est porté à la fois par le dynamisme commercial, la progression des commissions et la bonne performance de ses filiales et participations, notamment de la hausse des dividendes de Crédit Agricole SA ..

Les charges générales d’exploitation augmentent de 3,8%, en lien avec les projets de développement dans le réseau commercial et les investissements dans les solutions digitales.

Le coût du risque s’affiche en baisse de 12,4 M€, à -45,9 M€. Toutefois, la Caisse régionale reste vigilante et poursuit sa politique de renforcement de la couverture des risques, avec une dotation de 37,2 M€ au FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux), en hausse de 17,2 M€ par rapport à 2024, portant l’encours à 172 M€.

Dans le cadre des travaux de la rénovation du nouveau site de Lille, la Caisse régionale a cédé son actif immobilier à sa SCI d’exploitation et enregistre une plus-value de 25 M€, en bonne partie compensée par les opérations de restructurations de passif destinées à optimiser la structure financière de la Caisse régionale au cours des prochaines années.

Le résultat net social s’établit à 165,9 M€, en hausse de 21,6%. Hors éléments exceptionnels, le résultat s’afficherait en hausse de 27,2%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France, qui n’intègre ni la plus-value liée au nouveau site, ni les dotations au FRBG, s’élève à 182,1 M€, soit une hausse de 5,3% tirée par le Pôle Bancassurance. Après des résultats exceptionnels en 2024, l’année 2025 a vu une activité moins dynamique en Capital investissement sans remettre en cause les perspectives de notre filiale NCI. Le pôle immobilier est lui aussi en retrait à la suite de révision de valeurs de certains actifs mais son exploitation courante est bien orientée.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 177,1 M€ contre 149,5 M€ au 31 Décembre 2024

: 177,1 M€ contre 149,5 M€ au 31 Décembre 2024 Pôle Capital Investissement : 9,4 M€ contre 17,2 M€ au 31 Décembre 2024

: 9,4 M€ contre 17,2 M€ au 31 Décembre 2024 Pôle Foncière et Immobilier : -4,4 M€ contre 6,2M€ au 31 Décembre 2024

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 28,15 € au 31 décembre 2025, en hausse de 93,6% depuis le 31 décembre 2024.Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d’un dividende de 0,85 € par titre, en hausse de 21,4%, offrant ainsi un rendement de 3 % par rapport au dernier cours de l’année.

Perspectives

Le PNB de la Caisse régionale et son résultat devraient continuer à progresser en 2026 compte tenu notamment de la progression attendue de la conquête et de la marge d’intermédiation.

Cependant, les incertitudes économiques et politiques, tant nationales qu’internationales, pourraient impacter défavorablement la dynamique d’investissement des entreprises ainsi que la dynamique du crédit habitat.

Dans ce contexte, la Caisse régionale, forte du renforcement de ses fondamentaux financiers, poursuivra l’accompagnement dans la durée de ses clients et son appui au développement des départements du Nord et du Pas de Calais. Elle intensifiera également sa transformation digitale et l’optimisation de son efficacité opérationnelle, tout en continuant à renforcer son engagement pour anticiper et accompagner les transitions environnementale et sociétale.

Pour rappel, comme annoncé le 23 janvier, la Caisse régionale est entrée en négociation exclusive avec Citya Immobilier (Groupe Arche) pour céder l’intégralité de ses parts dans le capital de sa filiale Square Habitat Nord de France. Cette opération, si elle se réalise, aura un impact non significatif sur le CET1 du Crédit Agricole Nord de France au 31.12.26.

Pièce jointe