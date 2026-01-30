Assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2026 - Résultats

L'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2026 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour portant principalement sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2025 d’Ascencio SA.

1.779.647 actions d’Ascencio SA étaient représentées, soit 27 % des actions existantes.

Approbation des comptes annuels d’Ascencio SA et affectation du résultat

L'assemblée a approuvé la distribution, à titre de rémunération du capital d’un dividende brut de 4,45 EUR par action.

L’assemblée a donné décharge pour l’exercice de leur mandat à l’administrateur statutaire unique ainsi qu'au commissaire.

L’assemblée a approuvé, par vote distinct, le rapport de rémunération ainsi que les clauses de changement de contrôle.

