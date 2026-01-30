De gewone algemene vergadering van 30 januari 2026 heeft alle agendapunten goedgekeurd die voornamelijk de jaarrekening van Ascencio NV, afgesloten op 30 september 2025 behandelden.

1.779.647 aandelen van Ascencio NV waren vertegenwoordigd, hetzij 27 % van de bestaande aandelen.

Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio NV en toewijzing aan het resultaat

De vergadering keurde de uitkering goed van een brutodividend van 4,45 EUR per aandeel.

De vergadering verleent kwijting aan de enige wettelijke bestuurder en aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering heeft, bij aparte stemming, het remuneratieverslag werd afgesloten, goedgekeurd en de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle.





Bijlage