BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DES CCI CA SUD RHONE ALPES POUR LA PERIODE DU 2nd SEMESTRE 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE

Siège social : 12 place de la Résistance, CS20067 - 38041 Grenoble Cedex 9 402 121 958 RCS Grenoble

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA SUD RHONE ALPES

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA SUD RHONE ALPES à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 001 titres

- 707 052.68 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 337

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 415

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 883 titres pour 725 334.37 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 790 titres pour 703 081.15 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 908 titres

- 725 213.60 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 349

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 471

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 351 titres pour 487 667.37 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 451 titres pour 641 206.64 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 629 titres

- 400 793.47 € en espèces

Cloé Nefussi

Directrice Financière et engagements

Pièce jointe