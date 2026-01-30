SIGNAUX GIROD

Mise à disposition du rapport annuel 2024/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier annuel établi par la société au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 est disponible

sur le site internet : http://www.girod-group.com

Ou

sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.

Ce document a également été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 janvier 2026.

Euronext Growth / Code ISIN FR0000060790

Site : www.girod-group.com

Pièce jointe