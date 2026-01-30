VGP Kondigt Webcast aan voor Presentatie van de Resultaten over Boekjaar 2025 op 19 Februari 2026

30 Januari 2026, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een pan-Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een webcast ter bespreking van de resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025:

Donderdag 19 februari 2026, om 10.30 a.m. (CET)

Webcast link: https://vgp.engagestream.companywebcast.com/fy2025-results Via bovenstaande link kunt u zich registreren voor het evenement. De presentatie kan worden bijgewoond vanaf uw laptop, tablet of mobiele telefoon. De video wordt gestreamd via het door u geselecteerde apparaat.



U wordt vriendelijk verzocht reeds 5-10 minuten voor de geplande starttijd van de webcast in te loggen. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en een presentatie zal beschikbaar worden gesteld op www.vgpparks.eu/nl/investeerders/publicaties/ onder Financiële & bedrijfsresultaten.

In tegenstelling tot de foutieve publicatiedatum van 18 februari die werd gecommuniceerd in de 10M Trading Update van 6 november 2025 en de website van VGP, zal VGP zijn resultaten publiceren op donderdag 19 februari.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu





