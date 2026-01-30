CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Activités et résultats au 31 décembre 2025

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 31 décembre 2025

Communiqué diffusé le 30 janvier 2026 après bourse



Vannes, le 30 janvier 2026

Résultats annuels 2025

du Crédit Agricole du Morbihan

Le Crédit Agricole du Morbihan, 1ère banque du territoire,

renforce l’accompagnement de ses clients et gagne des parts de marché.

Décembre 2025 Décembre 2024 Variation Activité : Encours de collecte globale 16 368 M€ 15 677 M€ +4,4% Encours de crédit 10 433 M€ 10 241 M€ +1,9% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 246,2 M€ 243,7 M€ +1,0% Résultat Brut d’Exploitation 90,7 M€ 91,9 M€ -1,3% Résultat Net 58,2 M€ 53,2 M€ +9,4% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 254,0 M€ 252,1 M€ +0,7% Résultat Brut d’Exploitation 97,7 M€ 100,7 M€ -3,0% Résultat Net Part du Groupe 68,7 M€ 68,8 M€ -0,1% Structure Financière : Capitaux propres consolidés 2 362,0 M€ 2 127,6 M€ +11,0% Ratio de fonds propres global 27,36%* 26,28% +1,08 pts Ratio de liquidité LCR 112,8% 109,8% +3,0 pts Ratio Crédit Collecte 122,6% 123,0% -0,4 pts

*Ratio au 30/09/25

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 30 janvier 2026 pour procéder à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2025.

Progression marquée de l’activité commerciale





Principal établissement bancaire du Morbihan avec ses 1267 collaborateurs et 76 agences, le Crédit Agricole du Morbihan a poursuivi en 2025 ses ambitions de développement et d’accompagnement du territoire dans ses défis économiques, sociaux et environnementaux. Retrouvez l’ensemble de nos actions de banque mutualiste à l’adresse : https://www.credit-agricole.fr/ca-morbihan/particulier/espace-societaire.html

Sur un an, l’encours d’épargne augmente de +4,4% à près de 16,4 Mds€ avec un dynamisme marqué de l’assurance-vie dont l’encours progresse de +7,0% à 5,3 Mds€. A l’exception de l’épargne logement qui connaît une décollecte de -7,1%, les autres formes d’épargne sont en progression marquée ; l’épargne sur les livrets augmente de +3,1% à 3,85 Mds€ tandis que l’encours des dépôts à terme progresse de +2,7% pour s’établir à 870 M€.

Soutenue notamment par le dynamisme du marché habitat, l’activité crédit est en croissance de +25% sur un an avec 1 557 M€ de nouveaux prêts. Les crédits à l’habitat sont particulièrement dynamiques avec une croissance des financements de +38,4%. Les crédits aux professionnels et entreprises sont en progression marquée de +17,7%. Avec l’accompagnement de près des deux tiers des installations de jeunes agriculteurs et 229 M€ de crédits réalisés, le Crédit Agricole est la banque de référence de l’agriculture morbihannaise. Au global, l’encours des crédits progresse de +1,9%.

Les activités d’assurance sont en fort développement avec une croissance de +5,2% en nouveaux contrats. Le stock de contrats d’assurance s’établit à 315 000 contrats en progression de +2,6%. La Caisse régionale a accueilli plus de 17 500 nouveaux clients sur l’année 2025 et compte plus de 247 000 sociétaires soit 63,3% de sa clientèle, en hausse annuelle de +2,0%.

Résultat social





Le Produit Net Bancaire (PNB) est en légère progression (+1,0%) à 246,2 M€ porté par les évolutions favorables des commissions qui augmentent sur la période de +2,8% à 121,5 M€ et l’apport des placements de fonds propres qui avec une contribution significative du dividende SAS rue de la Boétie, sont en croissance de +10,0% à 49,4 M€. La marge d’intérêts baisse de -5,4% à 76,7 M€ en lien avec le repli de la contribution de la macro-couverture. Les charges de fonctionnement progressent de +2,4% à 155,5 M€ compte tenu de la hausse des charges de personnel (+2,0%) et des autres charges de fonctionnement (+3,0%), en particulier dans le cadre d’investissements informatiques.

La légère progression du PNB et la hausse des charges entraînent une diminution du Résultat Brut d’Exploitation (RBE) de -1,3% à 90,7 M€. Le coût du risque est en baisse de 4,6 M€ et s’établit à 17,4 M€. Le Crédit Agricole du Morbihan a poursuivi en 2025 sa stratégie de couverture des risques. En tenant compte du Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG), le total des provisions s’élève au 31 décembre 2025 à 346,9 M€ soit 3,34% de l’encours de crédit en hausse de +0,11 point.

Après la prise en compte de l’Impôt sur les Sociétés s’élevant à 11,5 M€, en hausse de +17,0%, et d’une dotation de 6,0 M€ en FRBG, le Résultat net social de la Caisse régionale progresse de +9,4% à 58,2 M€.

Résultat consolidé en norme IFRS et solvabilité





Le PNB consolidé du Crédit Agricole du Morbihan croît légèrement (+0,7%) à 254,0 M€. Le RBE évolue de -3,0% à 97,7 M€. Après retraitement du FRBG et de l’impact de l’impôt sur les bénéfices consolidés, le Résultat net part du groupe s’établit à 68,7 M€ stable (-0,1%). Les capitaux propres consolidés progressent de +11,0% à 2 362,0 M€. Indicateur de la solvabilité, le ratio de fonds propre global rapportant les fonds propres aux risques pondérés était au 30 septembre 2025 de 27,36% soit bien au-delà du seuil minimal règlementaire de 11,5%.

CCI du Crédit Agricole du Morbihan





Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole du Morbihan (ISIN FR0000045551) s’élève au 31 décembre 2025 à 101,22 € en hausse de +41,6% sur un an. Au titre de l’exercice 2024, un dividende de 3,05 € par titre a été versé le 1er juin 2025. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 25 mars 2026, le versement d’un dividende de 3,33 € par titre.

Perspectives





En 2026, le Crédit Agricole du Morbihan accompagnera le territoire et les Morbihannais dans tous leurs projets et défis. Premier financeur des particuliers, des agriculteurs, des professionnels et des entreprises, le Crédit Agricole souhaite apporter le meilleur de l’humain et du digital dans une banque fluide, innovante et reconnue par la qualité de ses conseils. Fort de son réseau d’élus et de l’ensemble des collaborateurs, le Crédit Agricole du Morbihan restera le partenaire de toutes les transitions qu’elles soient énergétiques, sociales ou économiques et s’engage à l’instar du Groupe Crédit Agricole à agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Retrouvez toutes les informations financières et réglementaires

sur www.credit-agricole.fr/ca-morbihan Rubrique « Informations réglementées ».

Contact « Relations Investisseurs » : M. Philippe Baldous - philippe.baldous@ca-morbihan.fr - 02 97 01 76 00

Pièce jointe