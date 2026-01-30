Accélération de l’activité au second semestre 2025 avec un chiffre d’affaires normatif record de 10,9 M€, soit +3,3 % en 2025

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, annonce pour l’exercice 2025, 12,4 M€ de chiffre d’affaires comptable et un chiffre d’affaires normatif 2025 de 10,9 M€, soit 3,3 % de croissance par rapport à l’année 2024.





Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Total 2025 S1 2025 S2 2025 Total 2024 S1 2024 S2 2024 Variation Ventes Produits finis 10,5 4,8 5,7 10,2 4,8 5,4 0,3 3% Ventes Eco-matériaux 1,6 0,7 0,9 1,7 1,2 0,5 -0,1 -4% Ventes Frais de port et Autres 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 1% Chiffre d'affaires comptable 12,4 5,7 6,7 12,2 6,1 6,1 0,3 2% Retraitement Eco-matériaux** -1,6 -0,7 -0,9 -1,7 -1,2 -0,5 -0,1 -4% Chiffre d'affaires normatif 10,9 5,0 5,9 10,5 4,9 5,6 0,3 3,3% *Chiffres non audités **Neutralisation de la vente d'éco-matériaux





Conformément aux perspectives annoncées le 31 octobre, l’objectif de croissance attendu sur le second semestre 2025 a été atteint, soutenu par une solide performance commerciale en France et à l’Export.





Chiffre d’affaires normatif*

(données en M€) 2025 2024 Variation France 8,8 8,3 0,5 6% Export 2,1 2,2 -0,1 -5% Total 10,9 10,5 0,3 3,3%

*Chiffres non audités





Nos ventes sur le territoire national progressent de +0,5 M€ et représentent 81 % de notre chiffre d’affaires. Cette performance est tirée par le secteur de la rénovation et par une présence commerciale accrue sur le terrain, tant auprès des donneurs d’ordre que lors de salons professionnels régionaux.

À l’Export, l’activité s'établit à 2,1 M€ (contre 2,2 M€ en 2024). Le redressement observé au second semestre a permis de compenser la baisse constatée en début d’exercice.

Bien que le secteur du bâtiment traverse une période de forte tension, marquée par un net ralentissement des mises en chantier et une prudence généralisée des donneurs d’ordres, NEOLIFE démontre la résilience de son modèle avec une croissance de son chiffre d’affaires de +3,3 %.

Cette performance s’appuie sur notre positionnement différenciant : des solutions durables, bas carbone et biosourcées, alignées avec les nouvelles attentes du marché.

Plus que jamais, la transition environnementale n’est pas une option mais un moteur de décision pour les professionnels.

NEOLIFE entend poursuivre cette dynamique en accélérant l’innovation et le déploiement de ses offres responsables. Celles-ci s’adressent aussi bien au marché de la rénovation énergétique qu'à la construction neuve pour laquelle les récentes annonces gouvernementales ambitieuses (Dispositif « Relance Logement ») confirment la pertinence de la construction bas carbone et hors site.

NEOLIFE capitalise sur son expertise acquise en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux pour accélérer son déploiement à l’Export. Avec le soutien de Bpifrance et de la Région AURA, la société intensifie ses actions de prescription et ses partenariats exclusifs en Europe et aux Émirats Arabes Unis (UAE). Ce développement s’inscrit sur le long terme et mobilise des moyens financiers et humains dédiés pour pérenniser cette dynamique.

Dans un marché de la construction globalement tendu, marqué par une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux souvent revus à la baisse, l'intérêt croissant pour les solutions biosourcées valide nos orientations. Cette dynamique renforce la confiance dans notre plan stratégique à cinq ans et conforte nos ambitions de croissance.

Notre positionnement stratégique sur le marché et le renforcement de nos équipes se poursuient avec des bonnes perspectives pour l’année 2026, porté également par notre politique RSE, dont son exigence et sa mise en œuvre ont été récompensées par une médaille d'argent ECOVADIS en décembre 2025.





Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

