Précisions sur le calendrier de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies

Paris, FRANCE – 30 janvier 2026 – North Atlantic France SAS (« North Atlantic France ») rappelle qu’elle a acquis auprès d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans North Atlantic Energies (anciennement dénommée Esso Société Anonyme Française SA) (« North Atlantic Energies »), représentant 82,89 % du capital et des droits de vote de North Atlantic Energies.

Conformément à la règlementation boursière française, North Atlantic France a notamment annoncé le 28 novembre 2025 qu’elle déposerait un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues par North Atlantic France, à un prix de 28,93 € par action, ainsi que son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions requises sont remplies.

Il est rappelé que le conseil d’administration de North Atlantic Energies a désigné Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en qualité d’expert indépendant chargé d’émettre un avis sur l’équité des conditions financières de l’Offre.

North Atlantic France indique qu’elle déposera l’Offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés, après la publication des résultats annuels 2025. North Atlantic Energies indique que cette publication aura lieu le 26 mars 2026. Le dépôt devrait ainsi intervenir au cours du deuxième trimestre 2026. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF.

CONTACT MÉDIA

France : Brunswick Group – northatlantic@brunswickgroup.com

Hugues Boëton – 06 79 99 27 15

Paul Priam – 06 84 39 09 89

Canada : Mark Duggan – markduggan@northatlantic.ca

1-709-687-3136

À PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada.

Reconnu pour son expertise dans l’achat et la vente de produits de grande qualité, North Atlantic s’adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime.

North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d’offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l’évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l’industrie, North Atlantic favorise l’acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu’elle dessert au Canada et à l’étranger.

À PROPOS DE NORTH ATLANTIC ENERGIES

North Atlantic Energies est un acteur clé du paysage énergétique français, contribuant à la sécurité d’approvisionnement du pays tout en accompagnant la transformation du secteur.

Avec 20 % de la capacité nationale de raffinage, l’entreprise joue un rôle essentiel pour l’économie et les territoires.



North Atlantic Energies met sur le marché les produits indispensables au fonctionnement de la vie moderne et place ses clients au cœur de ses priorités.