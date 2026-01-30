Abcourt clôture un financement par dette senior de 30 M$ US et un contrat d’achat de production avec Glencore

ROUYN-NORANDA, Canada, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé aujourd’hui (la « date de clôture ») la transaction préalablement annoncée avec Glencore AG (« Glencore ») laquelle comprend une débenture garantie senior d’un montant en principal pouvant atteindre 30 M$ US (la « débenture ») ainsi que divers accords connexes, dont un contrat d’achat de production portant sur l’ensemble de la production provenant de la mine Géant Dormant de la société (collectivement, la « transaction »). La transaction a été préalablement annoncée le 22 décembre 2025.

Une première tranche de 18,125 M$ US a été mise à la disposition d’Abcourt par Glencore. Une deuxième tranche d’un montant pouvant atteindre 11,875 M$ US peut être tirée, au choix de la société, en décembre 2026 ou en janvier 2027.

Concurremment à la débenture, Abcourt et Glencore ont conclu un contrat d’achat de production aux termes duquel Glencore achètera 100 % de la production de doré d’or (Au) et d’argent (Ag) de la mine Géant Dormant pour une durée minimale de 6 ans (le « contrat d’achat de production »).

Abcourt et Glencore ont également conclu des ententes accordant à Glencore certains droits d’achat et de financement relativement au projet Flordin-Cartwright et à d’autres propriétés d’Abcourt.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d’Abcourt, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de conclure ce partenariat avec un acteur aussi important de notre industrie. Non seulement Glencore peut nous aider grâce à ses connaissances et à son expertise dans de nombreux domaines, mais elle peut aussi nous aider à réaliser le plein potentiel de plusieurs de nos excellents actifs en tirant parti de ses activités de traitement actuelles. Elle dispose des moyens pour nous aider à lancer le projet Flordin beaucoup plus rapidement et à faire progresser nos projets de métaux de base comme Barvue ou Aldermac. Le fait d’avoir un partenaire disposant de ressources financières, qui a expressément demandé un droit de participation à toutes nos opérations de financement subséquentes, sécurise l’avenir de notre société et apporte de la prévisibilité à nos actionnaires. »

Toby Spittle de Glencore a commenté : « Nous sommes heureux de travailler avec Abcourt sur Géant Dormant et avons hâte de les appuyer dans leurs efforts pour mettre d’autres projets en production et livrer au marché des minéraux critiques additionnels ».

La société prévoit utiliser le produit de la débenture pour : (i) rembourser de la dette à coût plus élevé afin de réduire son coût du capital et de renforcer sa liquidité; (ii) financer des travaux d’exploration et des dépenses en immobilisations à son projet Géant Dormant (y compris le camp des travailleurs, le puits d’extraction, les installations de résidus miniers et les infrastructures connexes); et (iii) fournir un fonds de roulement additionnel.

La débenture arrivera à échéance le 31 janvier 2031 et porte intérêt jusqu’au remboursement intégral, à un taux égal au SOFR d’un mois majoré de 2,5 % par année, payable mensuellement à compter du 1er mars 2027.

Conformément aux modalités de la débenture, a société a conclu des accords de sûreté avec Glencore pour publier une sûreté de deuxième rang, sous réserve de certaines charges permises, sur l'universalité des biens mobiliers et immobiliers de la société, présents et futurs, corporels et incorporels, de quelque nature que ce soit et où qu’ils soient situés, y compris les intérêts immobiliers, les droits miniers, l'inventaire et les équipements.

Aux termes d’une convention relative aux droits de l’investisseur concurremment à la débenture, Abcourt a également accordé à Glencore le droit de participer à tout financement par capitaux propres futur de la société, selon des modalités équivalentes, le droit de maintenir (ou d’augmenter) sa participation dans le cas de toute autre émission de titres de capitaux propres de la société, ainsi que de certains autres droits usuels des investisseurs.

La société a émis 68 905 000 bons de souscription (chacun, un « bon de souscription ») à Glencore à la date de clôture. Chaque bon de souscription peut être exercé afin d’acquérir une action ordinaire de la société (une « action sous-jacente ») au prix d’exercice de 0,15 $ CA pendant les 36 premiers mois, puis à un prix d’exercice de 0,20 $ CA par action sous-jacente pour les mois restants de la période de validité de 60 mois.

Les bons de souscription demeurent assujettis à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les bons de souscription et les actions sous-jacentes sont assujettis à une période de restriction au Canada venant à échéance le 31 mai 2026. Ces titres n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Conversion de débenture

La société est également heureuse d’annoncer que François Mestrallet, administrateur de la société, a choisi de convertir sa débenture convertible d’un montant de 3 000 000 $ au prix de 0,05 $ par action ordinaire, pour un total de 60 000 000 d’actions ordinaires.

Avant la conversion de sa débenture, M. Mestrallet détenait, avec ses associés et sociétés affiliées, 160 686 000 actions ordinaires, 107 100 000 bons de souscription, 3 250 000 options d’achat d’actions ainsi que la débenture convertible en un maximum de 60 000 000 d’actions ordinaires de la société, ce qui représentait 14,20 % des 1 131 453 720 actions ordinaires alors émises et en circulation, sur une base non diluée (25,43 % en supposant l’exercice des titres convertibles).

À la suite de la conversion, M. Mestrallet détient, avec ses associés et sociétés affiliées, 220 686 000 actions ordinaires, 107 100 000 bons de souscription et 3 250 000 options d’achat d’actions, ce qui représente 18,52 % des 1 191 453 720 actions ordinaires actuellement émises et en circulation, sur une base non diluée (25,43 % en supposant l’exercice des titres convertibles).

M. Mestrallet a l’intention de conserver ses titres de la société à des fins de placement et pourrait, selon certaines circonstances, y compris les conditions du marché, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle sur les titres de la société.

Le formulaire 62-103F1 – Information à fournir en vertu des règles du système d’alerte lié au présent communiqué peut être consulté dans le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir une copie de ce formulaire, veuillez communiquer avec Pascal Hamelin, président et chef de la direction d’Abcourt, au (819) 768-2857 ou à phamelin@abcourt.com.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, ainsi que la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web au www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil au www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs, Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc. T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel: phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Certaines informations contenues dans ce document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par une terminologie prospective, telle que « prévoit », « vise », « s'attend à », « projette », « a l'intention de », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « probablement », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « survenir » ou « être réalisés » ou d'autres expressions similaires.

Les déclarations prospectives, y compris les attentes de la société concernant la disponibilité, le calendrier et les modalités des avances prévues dans le cadre de la débenture; les modalités et la durée des contrats d’achat proposés; l’utilisation prévue du produit de la débenture, notamment le remboursement de l’endettement existant; la capacité de la société à faire progresser et à intensifier les activités de forage et de développement sur les propriétés Flordin-Cartwright et Géant Dormant; ainsi que l’obtention de l’approbation définitive de la TSXV, sont basées sur les estimations d’Abcourt et sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs pouvant amener les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations d’Abcourt à différer de manière importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations ou informations prospectives. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques commerciaux, économiques et d'incertitude, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ces déclarations prospectives, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque exposés dans les documents publics d'Abcourt, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Bien qu'Abcourt estime que les hypothèses et facteurs utilisés pour préparer les déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à de telles déclarations et informations prospectives. Sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.