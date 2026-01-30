Dictador nombra a Will Smith como director artístico global, marcando un nuevo capítulo visionario para la casa de ron de lujo

MIKOŁÓW, Polonia, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, la icónica casa colombiana de ron de lujo, anuncia el nombramiento de Will Smith como director artístico global, lo que señala un nuevo capítulo decisivo en la evolución de la marca en la intersección del arte, la narrativa y el ron fino.

Más que una asociación de marca tradicional, el papel de Smith representa una alianza creativa diseñada para dar forma a la manera en que Dictador se conecta con la cultura mundial. Como director artístico global, Smith aportará su visión creativa, energía y pasión para impulsar experiencias de marca visionarias, fomentar colaboraciones interdisciplinarias cercanas e invitar a artistas de distintos ámbitos, cine, música, arte visual y más para reunirse en torno a lo que Dictador denomina “la mesa”.

Esto no se trata de promocionar una botella, dijo Will Smith. Se trata de crear un espacio. Cuando conocí por primera vez a Mariusz y al equipo de Dictador, sentí su respeto por el legado y su deseo audaz de contar historias importantes a través del arte. Dictador no solo hace ron, crea cultura. Esa es una mesa en la que quise sentarme.

La trayectoria de Smith con la marca comenzó años antes en Cartagena, donde el ritmo de la ciudad y el espíritu que nació allí dejaron una impresión duradera. Con el tiempo, Dictador siguió apareciendo en lugares con significado para él, lo que finalmente condujo a conversaciones con Mariusz Jawoszek, el visionario director ejecutivo de Dictador. Su diálogo basado en la creatividad, la transformación y la disrupción sentó las bases de esta asociación.

Una vez involucrado, Smith se sumergió por completo en la marca participando en talleres, lluvia de ideas creativas y proyectos especiales como The Game Changer. Ahora, mientras Dictador entra en un período de crecimiento acelerado, particularmente en los Estados Unidos, Smith se une en un momento crucial.

“Will encarna el mismo espíritu rebelde y dinámico que define a Dictador”, dijo Mariusz Jawoszek, director ejecutivo de Dictador. "Durante más de 110 años, nuestro ron ha sido elaborado en Colombia usando métodos tradicionales. Lo que evoluciona es cómo contamos nuestra historia. Hoy, está gestionado por mi socio y maestro mezclador Hernán Parra. Con Will, estamos compartiendo nuestro legado a través de un nuevo lente cultural, uno que inspira, desafía y resuena con una nueva generación”.

Actualmente, la marca se distribuye en 80 países de cinco continentes, mientras continúa redefiniendo lo que puede ser una marca de destilados.

Reconocido como el primer “Art House Spirit” del mundo, Dictador ha desdibujado durante mucho tiempo los límites entre la artesanía y la creatividad. Desde su Totem Collection, creada con artesanos indígenas en México y Colombia, hasta colaboraciones con artistas como Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City y Tomasz Górnicki, Dictador transforma el ron en un medio de expresión cultural. La marca también ha hecho historia en Sotheby’s, alcanzando récords mundiales tanto por la botella de ron más cara como por el barril más costoso jamás vendidos.

El nombramiento de Smith formaliza su papel como anfitrión en la mesa, reuniendo a artistas, apoyando voces creativas y ayudando a Dictador a seguir trascendiendo las convenciones de la categoría.

“Después de años en cine, música y narración, buscaba una exploración creativa más profunda”, agregó Smith. “La audaz fusión de arte y oficio de Dictador me encontró en el momento adecuado. Ahora, es el momento de invitar a más artistas a esta familia y ver qué podemos crear juntos".

Juntos, Dictador y Will Smith buscan romper moldes, reinventar expectativas y cambiar las reglas del juego, inaugurando una nueva era donde el ron de lujo se convierte en una plataforma viva para el arte, la cultura y la conexión.

El portafolio de Dictador está disponible a través de las tiendas oficiales en línea de la marca, con us.dictador.com atendiendo a clientes en Estados Unidos y dictador.com para Europa.

Acerca de Dictador @the_dictador

Dictador es la marca distintiva de Arthouse Spirit con un espíritu dinámico y rebelde. Basada en la herencia colombiana, Dictador aprecia el pasado mientras busca impactar positivamente el futuro con su espíritu creativo. Dictador cuenta con una línea altamente innovadora de iniciativas de productos bajo su plataforma “Art Distilled”, destacando colaboraciones con artistas como Lalique, Vhils, Richard Orlinski, Tomasz Gornicki y el programa de botellas The M-City Golden Cities para producir la primera colección de arte fino, valorada en 1.000 millones de dólares. La responsabilidad social de Dictador es apoyar, nutrir y proteger el arte y su lugar en el mundo natural a través de iniciativas como la serie de arte tribal Totem o la primera instalación mundial de graffiti “Art Masters” en la selva colombiana. https://dictador.com/ & https://us.dictador.com/

