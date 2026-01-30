Dictador nomme Will Smith directeur artistique mondial et ouvre ainsi un nouveau chapitre audacieux pour la maison de rhum de luxe

MIKOŁÓW, Pologne, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, maison colombienne emblématique du rhum de luxe, annonce la nomination de Will Smith au poste de directeur artistique mondial, marquant un tournant majeur dans l’évolution de la marque, à la croisée de l’art, du storytelling et du rhum d’exception.

Bien plus qu’un partenariat de marque traditionnel, le rôle de Will Smith incarne une alliance créative destinée à façonner la manière dont Dictador interagit avec la culture à travers le monde. En tant que directeur artistique mondial, Will Smith apportera sa vision créative, son énergie et sa passion pour concevoir des expériences de marque audacieuses, encourager des collaborations interdisciplinaires étroites et inviter des artistes issus de divers univers — cinéma, musique, arts visuels et bien d’autres — à se réunir autour de ce que Dictador appelle « la table ».

« Il ne s’agit pas de promouvoir une bouteille », a déclaré Will Smith. « Il s’agit de créer une communauté. Lorsque j’ai rencontré Mariusz et l’équipe de Dictador pour la première fois, j’ai ressenti leur respect pour la tradition et leur désir intrépide de raconter des histoires importantes à travers l’art. La marque Dictador ne se contente pas de produire du rhum, elle crée une culture. C’est une table à laquelle je voulais m’asseoir. »

L’aventure de Will Smith avec la marque a commencé il y a plusieurs années à Carthagène, où le rythme de la ville et l’esprit qui y règne l’ont profondément marqué. Au fil du temps, Dictador a continué à apparaître dans des lieux qui lui étaient chers, ce qui l’a finalement conduit à des échanges avec Mariusz Jawoszek, le PDG visionnaire de Dictador. Leur dialogue, ancré dans la créativité, la transformation et la rupture, a jeté les bases de ce partenariat.

Une fois impliqué, Will Smith s’est pleinement investi dans la marque, en participant à des ateliers, des séances de brainstorming créatif et des projets spéciaux tels que The Game Changer. Aujourd’hui, alors que Dictador entre dans une phase de croissance accélérée, notamment aux États-Unis, Will Smith rejoint la marque à un moment charnière.

« Will incarne le même esprit rebelle et dynamique qui caractérise Dictador », a déclaré Mariusz Jawoszek, PDG de Dictador. « Depuis plus de 110 ans, notre rhum est élaboré en Colombie selon des méthodes ancestrales. Ce qui évolue, c’est la manière dont nous racontons notre histoire. Aujourd’hui, elle est portée par Hernan Parra, mon partenaire et maître assembleur. Avec Will, nous partageons notre héritage à travers un nouveau prisme culturel — un regard qui inspire, interpelle et trouve un écho auprès d’une nouvelle génération. »

Aujourd’hui, la marque est distribuée dans 80 pays sur cinq continents, tout en continuant de redéfinir ce que peut être une marque de spiritueux.

Reconnue comme la première marque d’« Art House Spirit » au monde, Dictador brouille depuis longtemps les frontières entre savoir-faire et créativité. De sa collection Totem, créée avec des artisans autochtones du Mexique et de Colombie, à ses collaborations avec des artistes tels que Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City et Tomasz Górnicki, Dictador transforme le rhum en un moyen d’expression culturelle. La marque a également marqué l’histoire chez Sotheby’s, en établissant des records mondiaux pour la bouteille et le fût de rhum les plus chers jamais vendus.

La nomination de Will Smith officialise son rôle d’hôte à la « table » de la marque, où il rassemble des artistes, défend les voix créatives et aide Dictador à continuer de transcender les conventions de son secteur.

« Après des années passées dans le cinéma, la musique et le storytelling, j’étais en quête d’exploration créative plus poussée », a ajouté Will Smith. « La fusion audacieuse de l’art et du savoir-faire de Dictador m’a interpellé au bon moment. Il est temps maintenant d’inviter davantage d’artistes à rejoindre cette famille et de voir ce que nous pouvons créer ensemble. »

Ensemble, Dictador et Will Smith ambitionnent de briser les codes, de réinventer les attentes et de changer la donne, inaugurant ainsi une nouvelle ère où le rhum de luxe devient une plateforme vivante pour l’art, la culture et les relations humaines.

La gamme Dictador est disponible dans les boutiques en ligne officielles de la marque, us.dictador.com pour les clients situés aux États-Unis, et dictador.com pour l’Europe.

À propos de Dictador @the_dictador

Dictador est la marque incontournable de spiritueux « Arthouse », animée par un esprit dynamique et rebelle. Fondée sur l’héritage colombien, Dictador valorise le passé tout en cherchant à avoir un impact positif sur l’avenir. Dictador propose une nouvelle gamme de produits très innovants dans le cadre de sa plateforme « Art Distilled » qui met en avant des collaborations avec des artistes tels que Lalique, Vhils, Richard Orlinski, Tomasz Gornicki et le programme de bouteilles M-City Golden Cities afin de produire la première collection d’œuvres d’art de premier plan d’une valeur d’un milliard de dollars. L’engagement social de Dictador se traduit par le soutien, la promotion et la protection de l’art et de sa place dans le monde naturel à travers des initiatives telles que la série d’art tribal Totem ou la première installation de graffitis « Art Masters » au monde dans la jungle colombienne. https://dictador.com/ et https://us.dictador.com/

