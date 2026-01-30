Dictador ממנה את וויל סמית' למנהל האמנותי הגלובלי, ובכך מסמנת פרק חדש ונועז עבור בית הרום היוקרתי

מיקולוב, פולין, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Dictador, בית הרום היוקרתי האייקוני של קולומביה, מודיע על מינויו של וויל סמית' למנהל האמנותי הגלובלי, ובכך מסמן פרק חדש ומכונן באבולוציה של המותג, בצומת שבין אמנות, סיפור סיפורים ורום משובח

תפקידו של סמית' מהווה יותר משותפות מותג מסורתית: הוא מייצג ברית יצירתית שנועדה לעצב את האופן שבו Dictador מתחבר לתרבות ברחבי העולם. כמנהל אמנותי גלובלי, סמית' יביא את חזונו היצירתי, האנרגיה ואת התשוקה שלו לאצור רגעים נועזים של מותג, טיפוח שיתופי פעולה אינטימיים בין-תחומיים והזמנת אמנים מכל מדיום - קולנוע, מוזיקה, אמנות חזותית ומעבר - להתאסף סביב מה שב-Dictador מכנה "השולחן".

"זה לא עניין של להמליץ על בקבוק," אמר ויל סמית'. "זה על יצירת מרחב. כשהכרתי לראשונה את מריוש ואת צוות Dictador, הרגשתי את הכבוד שלהם למורשת ואת הרצון החסר פחד שלהם לספר סיפורים חשובים דרך אמנות. Dictador לא רק מייצרים רום - הם יוצרים תרבות. זה שולחן שרציתי לשבת לידו".

המסע של סמית' עם המותג החל שנים קודם לכן בקרטחנה, שם הקצב של העיר - והרוח שנולדה בה - הותירו רושם מתמשך. עם הזמן, Dictador המשיך להופיע במקומות בעלי משמעות עבורו, מה שהוביל בסופו של דבר לשיחות עם מריוש ג'אושק, המנכ"ל בעל החזון של Dictador. הדיאלוג ביניהם - המושרש ביצירתיות, שינוי ושיבוש - הניח את היסודות לשותפות זו.

לאחר שהיה מעורב במותג, סמית' שקע לחלוטין במותג, השתתף בסדנאות, סיעור מוחות יצירתי ופרויקטים מיוחדים כמו "The Game Changer". כעת, כאשר Dictador נכנס לתקופה של צמיחה מואצת - במיוחד בארצות הברית - סמית' מצטרף ברגע מכונן.

"וויל מגלם את אותה רוח מרדנית ודינמית שמגדירה את Dictador", אמר מריוש ג'אושק (Mariusz Jawoszek), מנכ"ל Dictador. "במשך למעלה מ-110 שנה, הרום שלנו מיוצר בקולומביה בשיטות עתיקות יומין. מה שמתפתח הוא האופן שבו אנו מספרים את הסיפור שלנו. כיום, הוא מנוהל על ידי השותף שלי והמאסטר בלנדר שלי, הרנן פארה. עם וויל, אנו חולקים את המורשת שלנו דרך עדשה תרבותית חדשה - כזו שמעוררת השראה, מאתגרת ומהדהדת עם דור חדש".

כיום, המותג מופץ ב-80 מדינות בחמש יבשות, תוך המשך הגדרה מחדש של מה שמותג משקאות חריפים יכול להיות.

Dictador, המוכר כ"רוח בית האמנות" הראשון בעולם, טשטש זה מכבר את הגבולות בין אומנות ליצירתיות. החל מקולקציית טוטם שלו - שנוצרה עם אומנים מקומיים במקסיקו ובקולומביה - ועד לשיתופי פעולה עם אמנים כמו ריצ'רד אורלינסקי, לליק, Mariusz Waras M-City ותומש גורניצקי, ב- Dictador הופך את הרום למדיום לביטוי תרבותי. המותג גם עשה היסטוריה בסותביס, והשיג שיאי עולם הן עבור בקבוק הרום והן עבור חבית הרום היקרים ביותר שנמכרו אי פעם.

מינויו של סמית' מסדיר את תפקידו כמארח בשולחן - איחוד אמנים, קידום קולות יצירתיים ועוזר ל- Dictador להמשיך ולעלות על מוסכמות הקטגוריות.

"אחרי שנים של לימודי קולנוע, מוזיקה וסיפור סיפורים, חיפשתי חקירה יצירתית עמוקה יותר", הוסיף סמית'. "השילוב הבלתי מורשה של אמנות ואומנות שלDictador מצא אותי ברגע הנכון. עכשיו, הגיע הזמן להזמין עוד אמנים למשפחה הזו ולראות מה אנחנו יכולים ליצור יחד."

יחד, Dictador וויל סמית' שואפים לשבור תבניות, להמציא מחדש ציפיות ולשנות את חוקי המשחק - ולהביא עידן חדש שבו רום יוקרתי הופך לפלטפורמה חיה לאמנות, תרבות וחיבור.

תיק המוצרים של Dictador זמין דרך החנויות המקוונות הרשמיות של המותג, כאשר us.dictador.com משרת לקוחות בארצות הברית ו-dictador.com באירופה.

ערכת מדיה עם חומרים ויזואליים להפצה: https://we.tl/t-YTHGUASG7n

לראיונות עם מנהלי Dictador או למידע נוסף על היצע האספנות של המותג, צרו קשר:

PR & Digital Marketing Manager

Natalie Grzyb natalie@dictador.com

אודות Dictador @the_dictador

Dictador הוא מותג ה-Arthouse Spirit האולטימטיבי עם רוח דינמית ומרדנית. Dictador, הבנוי על מורשת קולומביאנית, הוא מקום שמעריך את העבר תוך שאיפה להשפיע לטובה על העתיד. ל-Dictador קו מוצרים חדשני ביותר במסגרת פלטפורמת Art Distilled, המדגישה שיתופי פעולה עם אמנים כמו לאליק, והילס, ריצ'רד אורלינסקי, תומאש גורניצקי ותוכנית הבקבוקים M-City Golden Cities, במטרה לייצר את הקולקציה הראשונה של יצירות אמנות מובילות בשווי מיליארד דולר. האחריות החברתית של Dictador היא לתמוך, לטפח ולהגן על האמנות ומקומה בעולם הטבעי באמצעות יוזמות כמו סדרת האמנות השבטית Totem או מיצב הגרפיטי הראשון בעולם, Art Masters, בג'ונגל הקולומביאני. https://dictador.com/ & https://us.dictador.com/

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21102f6b-5efb-4612-b0e3-083290a94844