Dictador Menunjuk Will Smith sebagai Direktur Artistik Global, Menandai Babak Baru yang Berani bagi Rumah Rum Mewah Ini

MIKOŁÓW, Polandia, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, Produsen rum mewah ikonik Kolombia, mengumumkan penunjukan Will Smith sebagai Direktur Artistik Global, menandai babak baru yang menentukan dalam Evolusi merek di persimpangan seni, penceritaan, dan rum berkualitas tinggi.

Lebih dari sekadar kemitraan merek tradisional, peran Smith mewakili aliansi kreatif yang dirancang untuk membentuk bagaimana Dictador terhubung dengan budaya di seluruh dunia. Sebagai Direktur Artistik Global, Smith akan membawa visi kreatif, energi, dan semangatnya untuk mengkurasi momen-momen merek yang berani, membina kolaborasi lintas disiplin yang erat, dan mengundang seniman dari berbagai media—film, musik, seni visual, dan lainnya—untuk berkumpul di sekitar apa yang disebut Dictador sebagai “meja.”

“Ini bukan tentang mengendorsement sebuah botol,” kata Will Smith. “Ini tentang menciptakan ruang. Saat pertama kali bertemu Mariusz dan tim Dictador, saya merasakan rasa hormat mereka terhadap warisan dan keinginan mereka yang tak kenal takut untuk menceritakan kisah-kisah penting melalui seni. Dictador tidak hanya membuat rum—tetapi juga menciptakan budaya. Itulah meja yang ingin saya duduki.”

Perjalanan Smith bersama merek ini dimulai beberapa tahun sebelumnya di Cartagena, di mana ritme kota—dan semangat yang lahir di sana—meninggalkan kesan yang mendalam. Seiring waktu, Dictador terus muncul di tempat-tempat yang berarti baginya, yang akhirnya mengarah pada percakapan dengan Mariusz Jawoszek, CEO visioner Dictador. Percakapan mereka—yang berakar pada kreativitas, transformasi, dan disrupsi—meletakkan dasar bagi kemitraan ini.

Setelah terlibat, Smith sepenuhnya membenamkan dirinya dalam merek tersebut, berpartisipasi dalam lokakarya, sesi curah pendapat kreatif, dan proyek khusus seperti The Game Changer. Kini, saat Dictador memasuki periode pertumbuhan yang pesat—khususnya di Amerika Serikat—Smith bergabung pada momen yang sangat penting.

“Will mencerminkan semangat pemberontak dan dinamis yang sama seperti yang menjadi identitas Dictador,” kata Mariusz Jawoszek, CEO Dictador. “Selama lebih dari 110 tahun, rum kami telah dibuat di Kolombia menggunakan metode yang telah teruji waktu. Yang terus berevolusi adalah bagaimana kami menyampaikan kisah kami. Saat ini, perusahaan ini dikelola oleh Mitra dan Master Blender saya, Hernan Parra. Melalui Will, kami berbagi warisan budaya kami melalui lensa budaya baru—yang menginspirasi, menantang, dan beresonansi dengan generasi baru.”

Saat ini, merek tersebut didistribusikan di 80 negara di lima benua, sambil terus mendefinisikan ulang apa yang dapat dicapai oleh sebuah merek minuman beralkohol.

Dikenal sebagai "Art House Spirit" pertama di dunia, Dictador telah lama mengaburkan batasan antara keahlian dan kreativitas. Dari Koleksi Totemnya—yang dibuat bersama para perajin pribumi di Meksiko dan Kolombia—hingga kolaborasi dengan seniman seperti Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City, dan Tomasz Górnicki, Dictador mengubah rum menjadi media untuk ekspresi budaya. Merek ini juga telah mencetak sejarah di Sotheby's, meraih rekor dunia untuk botol dan tong rum termahal yang pernah dijual.

Pengangkatan Smith meresmikan perannya sebagai tuan rumah dalam forum ini—menyatukan para seniman, memperjuangkan suara-suara kreatif, dan membantu Dictador terus melampaui konvensi kategori.

“Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia film, musik, dan bercerita, saya mencari eksplorasi kreatif yang lebih dalam,” tambah Smith. “Perpaduan seni dan kerajinan yang berani dari Dictador menemukan saya di saat yang tepat. Sekarang, saatnya mengundang lebih banyak seniman ke dalam keluarga ini dan melihat apa yang dapat kita ciptakan bersama.”

Bersama-sama, Dictador dan Will Smith bertujuan untuk mendobrak batasan, menciptakan kembali ekspektasi, dan mengubah permainan—mengantarkan era baru di mana rum mewah menjadi platform hidup untuk seni, budaya, dan koneksi.

Portofolio Dictador tersedia melalui toko daring resmi merek tersebut, dengan us.dictador.com yang melayani pelanggan di Amerika Serikat dan dictador.com bagi pelanggan di Eropa.

Tentang Dictador

Dictador adalah merek Arthouse Spirit terbaik dengan semangat yang dinamis dan pemberontak. Dibangun di atas warisan Kolombia, Dictador menghargai masa lalu sekaligus berupaya memberikan dampak positif bagi masa depan. Dictador memiliki lini produk baru yang sangat inovatif di bawah platform "Art Distilled" mereka, yang menyoroti kolaborasi dengan seniman seperti Lalique, Vhils, Richard Orlinski, Tomasz Gornicki, dan program botol The M-City Golden Cities untuk menghasilkan koleksi karya seni rupa terkemuka senilai $1 miliar pertama. Tanggung jawab sosial Dictador adalah untuk mendukung, memelihara, dan melindungi seni serta tempatnya di dunia alam melalui inisiatif seperti seri seni suku Totem atau instalasi grafiti 'Art Masters' pertama di dunia di hutan Kolombia. https://dictador.com/ & https://us.dictador.com/

