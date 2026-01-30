高級ラム酒メーカーのディクタドール、ウィル・スミスをグローバル・アーティスティック・ディレクターに任命し、新時代を迎える

ポーランド、ミコウフ発, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- コロンビアを代表する高級ラム酒メーカーであるディクタドール (Dictador) は、ウィル・スミス (Will Smith) をグローバルアーティスティックディレクターに任命したことを発表し、芸術、ストーリーテリング、そして高級ラム酒が融合する領域で、同ブランドの進化における決定的な新時代が到来したことを明らかにしている。

スミスの役割は従来のブランド提携を超えたもので、ディクタドールが世界中の文化との繋がりを生み出していく方法を形作る、クリエイティブなパートナーシップとなっている。 スミスはグローバルアーティスティックディレクターとして、クリエイティブなビジョン、エネルギー、情熱を注ぎ込んで大胆なブランド体験を創出し、親密な分野横断的コラボレーションを促進し、映画、音楽、視覚芸術など様々な媒体のアーティストを、ディクタドールが「ザ・テーブル」と呼ぶ場へ招く。

ウィル・スミスは次のように述べている。「単にボトルのお酒を推奨するのではなく、 空間を創出しているのです。 マリウシュとディクタドールのチームに初めて会った時、伝統を尊重し、芸術を通じて重要なストーリーを伝えることに対する、恐れ知らずの情熱が感じられました。 ディクタドールは単にラム酒を作るだけではなく、文化を創造しているのです。 それが、私が望む場面なのです。」

スミスと同ブランドの関わりは、何年も前にカルタヘナで始まり、都市のリズムとそこで生まれた蒸留酒が深い印象を残した。 時が経っても、スミスにとって意味ある場所にディクタドールが現れ続け、ついに先見の明を持つCEOマリウシュ・ヤヴォシェク (Mariusz Jawoszek) との対話へとつながった。 創造性、変革、破壊的革新に根ざしたその対話は、この提携の礎となった。

同ブランドに関わり始めたスミスはそれに没頭し、ワークショップや創造的ブレインストーミング、そして「ザ・ゲームチェンジャー (The Game Changer)」のような特別プロジェクトに参加した。 今、ディクタドールが特に米国で急成長期を迎えている重要な瞬間に、スミスが加わることになった。

ディクタドールCEO、マリウシュ・ヤウォシェックは次のように述べている。「ウィルは、ディクタドールの礎である反骨精神と躍動感を体現しています。 当社のラム酒は、コロンビアで110年以上にわたり伝統的手法で醸造されてきました。 しかし、ストーリーの伝え方には進化があります。 今日では、私のパートナーであるマスターブレンダーのエルナン・パラ (Hernan Parra) がその管理を行っています。 ウィルと共に、私たちは新たな文化的視点を通じて当ブランドの伝統を共有し、新たな世代を鼓舞し、挑戦させ、共鳴させていきます。」

現在、同ブランドは5大陸80カ国で販売されており、蒸留酒ブランドの可能性を再定義し続けている。

世界初の「アートハウス・スピリット」として認知されているディクタドールは、長年にわたり職人技と創造性を融合させてきた。 メキシコおよびコロンビアの先住民職人と共同制作したトーテム・コレクション (Totem Collection) から、リシャール・オルリンスキー (Richard Orlinski)、ラリック (Lalique)、マリウシュ・ワラス M-シティ (Mariusz Waras M-City)、トマシュ・ゴルニツキ (Tomasz Górnicki) といったアーティストとのコラボレーションまで、ディクタドールはラム酒を文化的表現の媒体へと変容させている。 また同ブランドは、サザビーズ (Sotheby’s) でラムボトルと樽の両方で、史上最高落札額の世界記録を達成し、歴史を刻んだ。

スミスの起用により、「テーブルのホスト」としての役割を正式に担うことになり、アーティストを結集させ、創造的な声を促進し、ディクタドールが従来のカテゴリーを超越する取り組みを続けられるよう支援していく。

スミスは次のように付け加えている。「映画、音楽、ストーリーテリングの世界で長年活動した後、より深い創造的探求を望んでいました。 ディクタドールが芸術と工芸を大胆に融合させる姿勢は、まさに私が求めていたものなのです。 今こそ、より多くのアーティストをこのファミリーに招き入れ、共に何を生み出せるかを見極める時が到来しました。」

ディクタドールとウィル・スミスは共に、型を破り、期待を再定義し、画期的な変化をもたらすことを目指し、高級ラム酒が芸術、文化、そして繋がりのための生きたプラットフォームとなる新時代を切り開いていく。

ディクタドールのブランドポートフォリオは、公式オンラインストアで購入可能。米国の利用者はus.dictador.com、欧州の利用者はdictador.comを閲覧されたい。

