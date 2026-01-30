Dictador Melantik Will Smith sebagai Pengarah Artistik Global, Menandakan Fasa Baharu yang Berani bagi Rumah Rum Mewah

MIKOŁÓW, Poland, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, jenama rum mewah ikonik Colombia, mengumumkan pelantikan Will Smith sebagai Pengarah Artistik Global, menandakan satu bab baharu yang penting dalam evolusi jenama di persimpangan seni, penceritaan dan rum premium.

Lebih daripada sekadar kerjasama jenama tradisional, peranan Smith melambangkan sebuah pakatan kreatif yang direka untuk membentuk cara Dictador berhubung dengan budaya di seluruh dunia. Sebagai Pengarah Artistik Global, Smith akan membawa visi kreatif, tenaga dan semangatnya untuk menguruskan detik-detik jenama yang berani, memupuk kolaborasi intim merentasi disiplin serta mengundang artis dari pelbagai medium—filem, muzik, seni visual dan lain-lain—untuk berkumpul di sekeliling apa yang Dictador panggil sebagai “the table.”

“Ini bukan sekadar menjadi wajah promosi bagi sebotol minuman,” kata Will Smith. “Ia tentang mencipta ruang. Ketika pertemuan awal saya dengan Mariusz dan pasukan Dictador, saya merasakan penghormatan mereka terhadap legasi serta keberanian mereka untuk menceritakan kisah penting melalui seni. Dictador bukan sekadar menghasilkan rum—ia membentuk budaya jenama. Itulah platform yang saya ingin sertai.”

Penglibatan Smith bersama jenama ini bermula bertahun-tahun sebelumnya di Cartagena, di mana ritma bandar itu—dan semangat yang lahir daripadanya—telah meninggalkan kesan yang mendalam. Dari masa ke semasa, Dictador terus muncul di tempat-tempat yang bermakna baginya, akhirnya membawa kepada perbualan dengan Mariusz Jawoszek, Ketua Pegawai Eksekutif Dictador yang berwawasan. Dialog mereka—berakar pada kreativiti, transformasi dan gangguan—membentuk asas bagi kerjasama ini.

Setelah terlibat, Smith menyelami jenama ini sepenuhnya, menyertai bengkel, sesi percambahan idea kreatif dan projek khas seperti The Game Changer. Kini, ketika Dictador memasuki fasa pertumbuhan pesat—terutamanya di Amerika Syarikat—Smith menyertai pada saat yang penting.

“Will mewakili semangat memberontak dan dinamik yang mendefinisikan Dictador,” kata Mariusz Jawoszek, Ketua Pegawai Eksekutif Dictador. “Selama lebih 110 tahun, rum kami telah dihasilkan di Colombia menggunakan kaedah tradisional yang diwarisi turun-temurun. Apa yang berubah ialah cara kami menceritakan kisah kami. Hari ini, ia dikendalikan oleh Rakan Kongsi saya dan Master Blender, Hernan Parra. Bersama Will, kami berkongsi warisan kami melalui lensa budaya baharu — satu perspektif yang memberi inspirasi, mencabar dan beresonansi dengan generasi baharu.”

Hari ini, jenama tersebut diedarkan di 80 negara merentasi lima benua, sambil terus mentakrifkan semula apa yang boleh dicapai oleh sebuah jenama minuman beralkohol.

Diiktiraf sebagai “Art House Spirit” pertama di dunia, Dictador sejak sekian lama mengaburkan sempadan antara ketukangan dan kreativiti. Dari Totem Collection—yang dihasilkan bersama artisan pribumi di Mexico dan Colombia—hingga kolaborasi dengan artis seperti Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City dan Tomasz Górnicki, Dictador mengubah rum menjadi medium ekspresi budaya. Jenama ini juga mencipta sejarah di Sotheby’s, dengan mencapai rekod dunia bagi botol rum dan tong rum paling mahal yang pernah dijual.

Pelantikan Smith mengesahkan peranannya sebagai hos di “the table”—menghimpunkan artis, memperjuangkan suara kreatif dan membantu Dictador terus melangkaui konvensyen kategori.

“Selepas bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia filem, muzik dan penceritaan, saya mencari penerokaan kreatif yang lebih mendalam,” tambah Will Smith. “Gabungan berani Dictador antara seni dan ketukangan hadir tepat pada waktunya. Kini, sudah tiba masanya untuk mengundang lebih ramai artis ke dalam keluarga ini dan melihat apa yang boleh kami cipta bersama.”

Bersama-sama, Dictador dan Will Smith berhasrat memecahkan kebiasaan, mentakrifkan semula jangkaan serta mengubah permainan—sekali gus menyambut era baharu di mana rum mewah menjadi platform hidup untuk seni, budaya dan hubungan.

Portfolio Dictador tersedia melalui kedai rasmi dalam talian jenama tersebut, dengan us.dictador.com untuk pelanggan di Amerika Syarikat dan dictador.com untuk pasaran Eropah.

