Dictador Nomeia Will Smith como Diretor Artístico Global, Marcando um Novo Capítulo Confiante para a Destilaria de Rum de Luxo

MIKOŁÓW, Polônia, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, a icônica destilaria de rum de luxo da Colômbia, anunciou a nomeação de Will Smith como Diretor Artístico Global, sinalizando um novo capítulo na evolução da marca na interseção entre arte, narrativa e rum requintado.

Mais do que uma parceria de marca tradicional, o papel de Smith representa uma aliança criativa para estabelecer a conexão da Dictador com a cultura em todo o mundo. Como Diretor Artístico Global, Smith utilizará sua visão criativa, energia e dedicação na curadoria de momentos confiantes da marca, promovendo colaborações interdisciplinares pessoais e convidando artistas de todas as mídias - cinema, música, arte visual e outras - para se reunir em torno do que a Dictador chama de “a mesa”.

“Não é apenas apoio à marca”, disse Will Smith. “E sim criação de um espaço. Quando conheci Mariusz e a equipe da Dictador, pude observar seu respeito pelo legado e determinado desejo de contar histórias importantes através da arte. A Dictador não é somente fabricante de rum - ela cria cultura. Essa é uma mesa em que eu queria fazer parte.”

A jornada de Smith com a marca começou anos atrás em Cartagena, onde o ritmo e a alma da cidade marcaram muito. Ao longo do tempo, a Dictador continuou a estar presente em lugares significantes para ele, e isso resultou em conversas com Mariusz Jawoszek, CEO visionário da Dictador. Esse diálogo - com base na criatividade, transformação e ruptura - estabeleceu as bases para essa parceria.

Com isso, Smith mergulhou totalmente na marca, participando de workshops, brainstorms criativos e projetos especiais como The Game Changer. Com a entrada da Dictador em um período de crescimento acelerado - particularmente nos Estados Unidos - Smith passa a fazer parte desse momento crucial.

“Will incorpora o mesmo espírito rebelde e dinâmico que define a Dictador”, disse Mariusz Jawoszek, CEO da Dictador. “Há mais de 110 anos, nosso rum vem sendo produzido na Colômbia com métodos consagrados pelo tempo. A novidade é como contamos nossa história. Atualmente a Dictador é gerenciada pelo meu Sócio e Master Blender Hernan Parra. Com Will, compartilhamos nossa herança por meio de uma nova visão cultural - uma que inspira, desafia e ressoa com uma nova geração.”

A marca é distribuída em 80 países nos cinco continentes, continuando a redefinir o que uma destilaria pode ser.

Reconhecida como a primeira “Art House Spirit” do mundo, a Dictador há muito vem eliminando a divisão entre a perícia e a criatividade. Da Totem Collection - criada com artesãos indígenas no México e na Colômbia - a colaborações com artistas como Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City e Tomasz Górnicki, a Dictador transforma o rum em um meio de expressão cultural. A marca também fez história na Sotheby's, alcançando recordes mundiais com os preços mais altos alcançados para garrafa de rum e barril.

A nomeação de Smith formaliza seu papel de anfitrião na mesa - reunindo artistas, defendendo vozes criativas e ajudando a Dictador a continuar transcendendo as convenções da categoria.

"Depois de anos no cinema, na música e na narrativa, eu queria explorar uma criação mais profunda", disse Smith. “A determinação da Dictador com a fusão da arte com o artesanato chegou no momento certo. Agora temos que convidar mais artistas para esta família para ver o que podemos criar juntos.”

A Dictador e Will Smith querem quebrar moldes, reinventar expectativas e mudar o jogo - iniciando uma nova era em que o rum de luxo se torna uma plataforma viva para a arte, a cultura e a conexão.

O portfólio da Dictador está disponível nas lojas online oficiais da marca, com a us.dictador.com atendendo clientes nos Estados Unidos e a dictador.com na Europa.

