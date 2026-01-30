奢华朗姆酒品牌 Dictador 任命 Will Smith 为全球艺术总监，开启品牌大胆革新新篇章

波兰米科沃夫, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 哥伦比亚标志性奢华朗姆酒品牌 Dictador 宣布任命 Will Smith 担任全球艺术总监，这一举措标志着品牌在艺术、故事讲述与精品朗姆酒的交汇之处，迈入具有里程碑意义的新篇章。

这不仅是一场传统的品牌合作，Smith 的角色更象征着一场创意联盟，旨在重新定义 Dictador 与全球文化的互动方式。 担任全球艺术总监后，Smith 将以他的创意视野、热情与活力，打造大胆的品牌时刻，推动紧密的跨界合作，并邀请来自电影、音乐、视觉艺术等各类媒介的艺术家，共聚 Dictador 所谓的“餐桌”之上。

“这不是在为某瓶酒背书，”Will Smith 说道， “而是为了创造一个空间。 当我第一次见到 Mariusz 和 Dictador 团队时，我感受到他们对传承的尊重，以及那份勇于通过艺术讲述重要故事的热忱。 Dictador 不仅酿造朗姆酒——更在创造一种文化。 那是一张我渴望坐下的餐桌。”

Smith 与 Dictador 的缘分始于多年前的卡塔赫纳。那里的城市节奏与孕育出的独特精神，给他留下了深远而持久的印象。 随着时间流转，Dictador 屡次出现在对他意义非凡的场所，并最终促成了他与 Dictador 富有远见的 CEO Mariusz Jawoszek 的交流。 他们的交流以创造力、变革与颠覆为核心，为此次合作奠定了坚实基础。

加入品牌后，Smith 全身心投入其中，参与各类工作坊、创意头脑风暴，并投身于诸如 The Game Changer 等特别项目。 如今，正值 Dictador 进入快速增长期——尤其是在美国市场，Smith 在这一关键时刻加入品牌。

“威尔身上体现了与 Dictador 品牌相同的叛逆和活力精神，”Dictador 的 CEO Mariusz Jawoszek 表示， “110 多年来，我们的朗姆酒始终在哥伦比亚，以历经时间考验的传统工艺精心酿造。 而变化的，是我们讲述故事的方式。” 如今，这一切由我的合伙人兼首席调配大师 Hernan Parra 掌舵。 与威尔携手，我们正以全新的文化视角传递品牌传承——一个既能激励、又能挑战，并与新一代产生共鸣的视角。”

如今，该品牌已遍布五大洲 80 个国家，同时持续重新定义烈酒品牌的边界与可能性。

作为全球首个公认的“Art House Spirit”，Dictador 长期以来一直模糊了精湛工艺与创意的界限。 从与墨西哥及哥伦比亚本土工匠共同打造的“图腾系列” (Totem Collection)，到与 Richard Orlinski、Lalique、Mariusz Waras M-City 及 Tomasz Górnicki 等艺术家的跨界合作，Dictador 将朗姆酒升华为文化表达的媒介。 该品牌也在苏富比拍卖行创下历史，先后刷新了最昂贵朗姆酒瓶和朗姆酒桶的世界纪录。

Smith 的任命正式确立了他作为“餐桌主人”的身份——汇聚艺术家、倡导创意声音，并助力 Dictador 持续超越品类常规。

“在电影、音乐与叙事领域积累多年经验后，我一直在追寻更深层的创意探索，”Smith 补充道， “Dictador 对艺术与工艺的无畏融合，在恰如其分的时机与我相遇。 现在，是时候邀请更多艺术家加入这个大家庭，共同探索我们能创造出的可能。”

Dictador 与 Will Smith 携手，致力于打破陈规、重塑期待、改写规则——开启奢华朗姆酒的新纪元，使其成为承载艺术、文化与连接的鲜活平台。

Dictador 的产品组合可通过品牌官方线上商店购买，其中 us.dictador.com 面向美国客户，dictador.com 面向欧洲客户。

用于分发的视觉媒体资料包： https://we.tl/t-YTHGUASG7n

如需采访 Dictador 高管或进一步了解品牌的收藏级产品，请联系：

公关与数字营销经理

Natalie Grzyb natalie@dictador.com

关于 Dictador @the_dictador

Dictador 是一个充满动感与叛逆精神的终极 ArtHouse Spirit 品牌。 Dictador 根植于哥伦比亚的文化传承，既珍视过去，又致力于积极塑造未来。 Dictador 在其“艺术蒸馏”(Art Distilled) 平台下推出极具创新的新产品系列，重点呈现与 Lalique、Vhils、Richard Orlinski、Tomasz Gornicki 及 M-City Golden Cities 酒瓶计划的合作，旨在打造首个总价值 10 亿美元的顶尖艺术收藏。 Dictador 的社会责任是通过图腾部落艺术系列或世界首个哥伦比亚丛林涂鸦“Art Masters”装置等倡议，支持、培育并守护艺术及其与自然的共生之地。 https://dictador.com/ 和 https://us.dictador.com/

本次公告随附照片可在



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21102f6b-5efb-4612-b0e3-083290a94844 获取。