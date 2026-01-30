Dictador 委任 Will Smith 為全球藝術總監，為此奢華冧酒品牌開創宏大的新篇章

波蘭米科武夫, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 哥倫比亞經典奢華冧酒品牌 Dictador 宣佈委任 Will Smith 為全球藝術總監，這標誌著品牌在藝術、敘事與冧酒佳釀的交融上，邁進關鍵的新篇章。

這次超越傳統的品牌合作關係，Smith 的角色猶如創意同盟，旨在建構 Dictador 與全球文化交流的橋樑。 身為全球藝術總監，Smith 將發揮創意視野、無盡活力及澎湃熱情，策展出一系列別開生面的品牌企劃，推動不同領域之間緊密合作，並廣邀電影、音樂、視覺藝術等各媒介的藝術家，一同參與 Dictador 舉辦的「宴席」(The Table)。

Will Smith 表示：「這不僅僅是為佳釀代言， 還是關乎開拓空間。 與 Mariusz 及 Dictador 團隊初次會面時，我便感受到其對傳承的尊重，以及渴望透過藝術訴說重要敘事的無畏精神。 Dictador 不只釀造冧酒，更在創造文化。 這樣的宴席，正是我心之所向。」

Smith 與品牌數年前於卡塔赫納 (Cartagena) 結緣，該城市的節奏與當地孕育的烈酒精神，在他心中留下恒久印記。 隨著時光流轉，Dictador 不斷出現在他生命中的重要場合，最終引領他與品牌那位充滿遠見的行政總裁 Mariusz Jawoszek 展開對話。 那段建基於創意、蛻變及破格精神的對話，為雙方合作關係奠定根基。

參與合作後，Smith 全心投入品牌世界，積極參與各類工作坊、創意激勵活動，以及如 The Game Changer(「革新者」) 等特別項目。 Dictador 此刻正進入高速發展階段，尤以美國市場為甚，Smith 的加入恰逢其時，意義非凡。

Dictador 行政總裁 Mariusz Jawoszek 表示：「Will 叛逆不羈、活力洋溢，正正體現 Dictador 的品牌精髓。 逾 110 年來，我們的冧酒一直在哥倫比亞以歷史悠久的傳統技藝釀造。 與時並進的，是訴說品牌故事之道。 如今，此使命由我的合作夥伴暨首席調酒師 Hernan Parra 肩負。 透過與 Will 的合作，我們將以嶄新的文化角度傳承品牌底蘊，以啟發人心、激發挑戰並與新一代產生共鳴。」

如今，品牌業務已遍及五大洲 80 個國家，並持續為烈酒品牌的精髓重新作出定義。

Dictador 被譽為全球首創的「藝術烈酒」(Art House Spirit)，長久以來一直巧妙融匯匠心工藝與無窮創意。 無論是與墨西哥及哥倫比亞原住民工匠攜手打造的「圖騰系列」(Totem Collection)，抑或與 Richard Orlinski、Lalique、Mariusz Waras M-City 及 Tomasz Górnicki 等藝術家的聯乘合作，Dictador 將冧酒昇華為演繹文化的媒介。 品牌亦在蘇富比拍賣行創下歷史，同時刷新史上最貴冧酒瓶及酒桶的拍賣世界紀錄。

Smith 的任命，正式確立他成為「宴席」的主人，旨在廣納藝術賢才、彰顯創意之聲，引領 Dictador 繼續超越品類的傳統框架。

Smith 補充說：「在電影、音樂和敘事領域耕耘多年後，我希望在創意方面作更深入的探索。 Dictador 勇於融匯藝術與匠心的精神，在因緣際遇下與我碰上。 此刻，是時候廣邀更多藝術家融入這個大家庭，共建創意未來。」

Dictador 與 Will Smith 攜手合作，致力突破陳規、顛覆想像、改寫格局，從而引領嶄新時代，使奢華冧酒化為藝術、文化與情感聯繫生生不息的舞台。

Dictador 的產品系列於品牌官方網上商店有售：美國客戶請瀏覽 us.dictador.com，歐洲客戶請瀏覽 dictador.com。

