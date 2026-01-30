UNESCO y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey se asocian para impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida en América Latina

La alianza apoyará el fortalecimiento de políticas, capacidades institucionales y ecosistemas de aprendizaje continuo en la región, firmada en el marco del IFE Conference 2026.

El acuerdo contribuirá a la implementación del Marco de Acción de Marrakech y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

MONTERREY, Mexico, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida (UNESCO Institute for Lifelong Learning, UIL) y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, a través del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE), firmaron una alianza estratégica de cuatro años (2026–2029) para impulsar el aprendizaje a lo largo de toda la vida en América Latina.

La firma del acuerdo se realizó en el marco del IFE Conference 2026, foro internacional que reunió a responsables de política pública, líderes académicos, investigadores y actores del ecosistema educativo para dialogar sobre innovación, colaboración multisectorial y el futuro de la educación.

Esta alianza busca apoyar a los países de la región en el fortalecimiento de sus políticas, sistemas y prácticas de aprendizaje continuo, con énfasis en la implementación a nivel nacional y local, incluyendo el desarrollo de capacidades en las 67 Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en América Latina.

La cooperación contribuye directamente a la aplicación del Marco de Acción de Marrakech, adoptado por más de 140 países durante la Séptima Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (CONFINTEA VII) en 2022, que reconoce el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho fundamental y un habilitador clave para el desarrollo sostenible.

“El aprendizaje a lo largo de toda la vida requiere de alianzas sólidas y un compromiso regional sostenido. Esta colaboración apoyará a países y ciudades a transformar los compromisos globales en acciones concretas”, afirmó Isabell Kempf, directora del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida.

Por su parte, Michael Fung, director ejecutivo del IFE, señaló: “Junto con el UIL, buscamos fortalecer los ecosistemas de aprendizaje permanente en América Latina, promoviendo la innovación, la inclusión y el desarrollo sostenible a través de la educación”.

Enfoque de la cooperación

La alianza se articulará en torno a dos líneas de acción prioritarias:

1. Diálogo sobre políticas públicas y desarrollo de capacidades

El UIL y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey convocarán un foro regional bienal sobre políticas de aprendizaje a lo largo de toda la vida en América Latina, que reunirá a tomadores de decisiones, especialistas y profesionales para intercambiar experiencias, compartir soluciones y fortalecer la cooperación regional. Este espacio será además sede del lanzamiento regional del Sexto Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos de la UNESCO, un documento clave para la definición de futuras políticas educativas.

De manera complementaria, se llevarán a cabo talleres de desarrollo de capacidades a nivel regional y nacional dirigidos a gobiernos, Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y actores educativos, con foco en prioridades emergentes como el aprendizaje digital, la acción climática, las competencias del futuro y el diseño de sistemas de aprendizaje inclusivos.

2. Intercambio de conocimiento y recursos de aprendizaje

Como parte del acuerdo, las investigaciones y marcos conceptuales desarrollados por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida se pondrán a disposición en idioma español, facilitando el acceso a conocimiento basado en evidencia para responsables de política pública, docentes, investigadores y líderes educativos en la región. Asimismo, se adaptarán programas y cursos prácticos de formación a los contextos nacionales y locales, fortaleciendo la implementación de políticas de aprendizaje permanente.

Beneficiarios de la alianza

Esta cooperación beneficiará a:

Estados Miembros de la UNESCO en América Latina, incluyendo responsables de política pública y actores del sector educativo.

Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, apoyando a autoridades locales y agentes de aprendizaje permanente.

Docentes y educadores, a través de oportunidades de desarrollo de capacidades.

Investigadores, mediante el intercambio de conocimiento y el acceso a recursos multilingües.

Con esta alianza, el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, a través del IFE, y la UNESCO reafirman su compromiso de impulsar espacios de colaboración, creación y transferencia de conocimiento que contribuyan a la construcción de sistemas educativos más inclusivos, pertinentes y adaptables a lo largo de todas las etapas de la vida, en alineación con el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos).

El IFE Conference, evento internacional que congregó a más de 5,700 expertos, líderes académicos y tomadores de decisión de 46 países, se realizó del 27 al 29 de enero en la ciudad de Monterrey, México con una agenda de más de 500 actividades, entre ellas: conferencias magistrales, paneles, summits especializados, ponencias seleccionadas, eventos híbridos y espacios de networking, diseñados para promover la colaboración internacional y el intercambio de conocimiento innovador.

