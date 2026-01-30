UNESCO e Tecnológico de Monterrey Education Group fazem parceria para promover a aprendizagem ao longo da vida na América Latina

A aliança, firmada na IFE Conference 2026, apoiará o fortalecimento de políticas, capacidades institucionais e ecossistemas de aprendizagem ao longo da vida em toda a região.

O acordo contribuirá para a implementação do Quadro de Ação de Marraquexe e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030.

MONTERREY, México, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) e o Tecnológico de Monterrey Education Group, por meio do Institute for the Future of Education (IFE), assinaram uma aliança estratégica de quatro anos (2026-2029) para promover a aprendizagem ao longo da vida na América Latina.

O acordo foi assinado na IFE Conference 2026 , um fórum internacional que reuniu formuladores de políticas públicas, líderes acadêmicos, pesquisadores e partes interessadas do ecossistema educacional para dialogar sobre inovação, colaboração multissetorial e futuro da educação.

Esta aliança tem por objetivo apoiar os países da região no fortalecimento das suas políticas, sistemas e práticas de aprendizagem ao longo da vida, com ênfase na implementação nacional e local, incluindo o desenvolvimento de capacidades nas 67 Cidades de Aprendizagem da UNESCO na América Latina.

A parceria contribui diretamente para a implementação do Quadro de Ação de Marraquexe, adotado por mais de 140 países durante a Sétima Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA VII) em 2022, que reconhece a aprendizagem ao longo da vida como um direito fundamental e um fator essencial para o desenvolvimento sustentável.

“A aprendizagem ao longo da vida requer fortes parcerias e compromisso regional sustentado. Esta colaboração apoiará países e cidades para transformar compromissos globais em ações concretas”, disse Isabell Kempf, Diretora do Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida da UNESCO.

Michael Fung, Diretor Executivo do IFE, disse: “Juntamente com a UIL, procuramos fortalecer os ecossistemas de aprendizagem ao longo da vida na América Latina, promovendo a inovação, a inclusão e o desenvolvimento sustentável por meio da educação.”

Foco da Parceria

A aliança será estruturada em torno de duas linhas de ação prioritárias:

1. Diálogo sobre políticas públicas e desenvolvimento de capacidades

A UIL e o Tecnológico de Monterrey Education Group realizarão um fórum regional bienal sobre políticas de aprendizagem ao longo da vida na América Latina, reunindo tomadores de decisão, experts e profissionais para trocar experiências, compartilhar soluções e fortalecer a cooperação regional. Este fórum também servirá de local para o lançamento regional do Sexto Relatório Global da UNESCO sobre Educação e Aprendizagem de Adultos, um documento fundamental para a estrutura de futuras políticas de educação.

Além disso, serão realizadas oficinas regionais e nacionais de capacitação para governos, Cidades de Aprendizagem da UNESCO e partes interessadas em educação, com foco em prioridades emergentes, como aprendizagem digital, ação climática, habilidades futuras e design de sistemas de aprendizagem inclusivos.

2. Intercâmbio de conhecimentos e recursos de aprendizagem

Como parte do acordo, as estruturas conceituais e de pesquisa desenvolvidas pelo Instituto da UNESCO para a Aprendizagem ao Longo da Vida serão disponibilizadas em espanhol, facilitando o acesso ao conhecimento baseado em evidências para formuladores de políticas, professores, pesquisadores e líderes educacionais em toda a região. Da mesma forma, os programas e cursos de formação prática serão adaptados aos contextos nacionais e locais, fortalecendo a implementação de políticas de aprendizagem ao longo da vida.

Beneficiários da aliança

Esta parceria beneficiará:

Estados Membros da UNESCO na América Latina, incluindo formuladores de políticas e partes interessadas do setor de educação.

Cidades de Aprendizagem da UNESCO, apoiando as autoridades locais e os atores da aprendizagem ao longo da vida.

Professores e educadores, através de oportunidades de desenvolvimento de capacidades.

Pesquisadores, através da troca de conhecimento e acesso a recursos multilíngues.

Com essa aliança, o Tecnológico de Monterrey Education Group, por meio do IFE, e a UNESCO, reafirmam seu compromisso de promover espaços de colaboração, criação de conhecimento e transferência de conhecimento que contribuam para o desenvolvimento de sistemas educacionais mais inclusivos, relevantes e adaptáveis em todas as fases da vida, em alinhamento com o ODS 4 (educação de qualidade) e o ODS 17 (parcerias para os objetivos).

A IFE Conference, um evento internacional que reúne mais de 5.700 experts, líderes acadêmicos e tomadores de decisão de 46 países, foi realizada de 27 a 29 de janeiro na cidade de Monterrey, México, com uma agenda com mais de 500 atividades, incluindo palestras, painéis de discussão, reuniões especializadas, apresentações selecionadas, eventos híbridos e espaços de networking, projetados para promover a colaboração internacional e o intercâmbio de conhecimento inovador.

Visite Tecnológico de Monterrey - Press Center

Siga-nos:

Facebook: @TecdeMonterrey X: @TecdeMonterrey Instagram: @Tecdemonterrey

Facebook: @EdInnovationIFE Instagram: @edinnovationife

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundado em 1943, ele atualmente está presente em 33 municípios de 20 estados do México, com 60.000 mil estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Credenciado pela SACSCOC desde 1950. Classificado em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e 7º lugar na América Latina de acordo com o Latin America University Rankings 2024. Destaca-se também em programas globais de empregabilidade e empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para acessar o nosso Boilerplate, visite: https://tec.rs/Boilerplate

Sobre o UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

Com sede em Hamburgo, Alemanha, o UIL é o instituto especializado da UNESCO com o mandato global de promover a aprendizagem ao longo da vida. O instituto apoia os Estados-Membros no desenvolvimento de políticas e práticas de aprendizagem inclusivas e equitativas, com foco particular na aprendizagem e educação de adultos, alfabetização e educação não formal.