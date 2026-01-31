銀価格が急騰、BTCC取引所のトークン化貴金属が3億100万ドルの取引高を記録

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

ビルニュス、リトアニア, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2026年1月27日、世界的な市場の変動が高まる中、トレーダーが伝統的な安全資産を求めた結果、同社のトークン化貴金属先物ペアの日次取引量が3億170万ドルと過去最高を記録したと発表しました。

取引量ランキング上位の貴金属ペア（2026年1月27日時点）:

・銀（SILVERUSDT）: 2億4500万ドル

→貴金属部門全体の取引量の 81%以上を占める。

・金（PAXGUSDT・XAUTUSDT・GOLDUSDTの合計）: 5670万ドル

上記の通り、2026年1月27日（火）の貴金属関連銘柄の総取引量は3億170万ドルとなり、過去最高記録を更新しました。

この記録は、トレーダーがマクロ経済の不確実性の高まりに対応するための商品を積極的に求めた行動の変化を反映しています。トークン化シルバーの取引量の急増は、地政学的緊張の中での新たな産業需要予測と安全資産へのシフト傾向と一致しています。

BTCCにおけるトークン化リアルワールドアセット（RWA）分野の成長は、2025年に急速に加速しました。同取引所のRWA先物の年間取引高は531億ドルを記録し、第1四半期から第4四半期にかけて四半期ごとの取引量は18倍に拡大しました。金と銀は、NVIDIAやテスラなどの株式と並び、BTCCで最も取引された商品の一つとなり、暗号資産ネイティブなプラットフォームを通じた伝統的市場へのエクスポージャー需要の高まりを反映しています。

この勢いは今年も継続中。BTCCは現在、TradFiの提供を準備中です。ユーザーが単一の口座で暗号資産とともに、株式、コモディティ、指数、外国為替を取引できる包括的ソリューションです。今年、創業15周年を迎える同取引所は、従来型金融とデジタル資産の橋渡しに注力し、世界中の数百万人のユーザーにサービスを提供し続けています。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、169の国と地域でサービスを提供しております。1100万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、14年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

