CGTN: Ud over forskellene: Derfor kalder den britiske premierminister den længe ventede tur til Kina for en "stor mulighed"

CGTN udgav en artikel om Storbritanniens premierminister Keir Starmers besøg i Kina, hvor det fremhæves, at Beijing og London i lyset af den stigende globale usikkerhed lægger større vægt på langsigtet stabilitet, pragmatisk samarbejde og fælles interesser inden for global styring og økonomisk vækst.

BEIJING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kinas præsident, Xi Jinping, mødte den britiske premierminister, Keir Starmer, i Beijing torsdag, hvilket var det første besøg af en britisk premierminister i Kina i otte år. De to ledere understregede behovet for at opbygge et langsigtet, konsekvent og omfattende strategisk partnerskab.

Xi Jinping understregede behovet for at se historien fra et bredere perspektiv og opfordrede de to lande til at overvinde forskelle og bevare den gensidige respekt, således at samarbejdets lovende potentiale kan omsættes til bemærkelsesværdige resultater til gavn for begge folk og verden.

Starmer åbnede mødet med at anerkende de mange år, der er gået siden sidste drøftelser på højt plan. Det er "alt for lang tid" siden, at en britisk premierminister sidst har besøgt Kina, sagde han. Da han ankom til Beijing, formulerede han rejsen i pragmatiske termer. "Det er i vores nationale interesse at engagere os med Kina," sagde Starmer til journalisterne. "Vi kan opnå enorme muligheder."

Som faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og store globale økonomier har Kina og Storbritannien fælles vitale interesser i at fremme økonomisk vækst, støtte social udvikling og bidrage til global stabilitet.

Ønske om samarbejde i en usikker verden

Analytikere siger, at Starmers besøg reflekterer en bredere europæisk tendens, hvor lande i stigende grad søger et pragmatisk engagement med Kina på baggrund af den stigende, globale usikkerhed.

I de seneste måneder har der været besøg på højt plan i Kina fra ledere fra Frankrig, Irland og Finland. En CGTN-undersøgelse viste, at 85,2 procent af respondenterne mener, at sådanne hyppige besøg afspejler en bred enighed om at opnå lige og velordnet multipolaritet samt inkluderende og gavnlig globalisering.

Wang Zhanpeng, der er direktør for UK Studies Center ved Beijing Foreign Studies University, bemærkede, at Trump-administrationens uforudsigelige politikker, unilateralisme og selvsikre handlinger havde skabt udfordringer for Europa. Han sagde, at de europæiske lederes besøg reflekterer en anerkendelse af, at Kinas udvikling hverken er en udfordring eller en trussel for Europa. "Starmers besøg kan yderligere opmuntre andre til at gå ud over dilemmaet om at vælge side og støtte en mere afbalanceret, multipolar verdensorden," tilføjede han.

Vince Cable, tidligere britisk udenrigsminister for State for Business and Trade, fremlagde et lignende perspektiv. "Trump-administrationens uberegnelige opførsel får mange vestlige lande, ikke kun Storbritannien, til at balancere deres relationer på en anden måde," sagde han til CGTN.

Xi pointerede også, at den internationale orden i nogen tid har været yderst påvirket. Han understregede, at folkeretten kun kan være virkelig effektiv, når alle lande, især stormagterne, overholder den. "Kina og Storbritannien, som støtter multilateralisme og frihandel, bør sammen være fortaler og praktisere ægte multilateralisme, fremme et mere retfærdigt og rimeligt globalt styringssystem, opbygge en velordnet multipolar verden og fremme en inkluderende globalisering."

Starmer tilføjede, at Kina spiller en central rolle i internationale anliggender, og sagde, at Storbritannien er villig til at samarbejde om udfordringer som klimaforandringer for at hjælpe med at opretholde den globale stabilitet.

Omdannelse af stabilitet til økonomiske fordele

Under mødet beskrev Xi essensen af det økonomiske og handelsmæssige samarbejde mellem Kina og Storbritannien som en fordel for begge lande.

Han sagde, at begge parter bør udvide deres samarbejde inden for uddannelse, sundhedsvæsen, finans og tjenesteydelser samt fælles forskning og industrielle applikationer inden for kunstig intelligens (AI), biovidenskab, vedvarende energi og lavemissionsteknologier. Han opfordrede også Storbritannien til at skabe et retfærdigt og ikke-diskriminerende erhvervsmiljø for kinesiske virksomheder.

De økonomiske bånd er fortsat en kernesøjle i det bilaterale forhold, da Kina længe har været en af Storbritanniens fem største handelspartnere med en årlig, konsekvent handel på 100 mia. dollars. I henhold til Kinas Ministry of Commerce nåede varehandelen 103,7 mia. dollars i 2025, mens handel med tjenesteydelser forventes at stige til over 30 mia. dollars, og tovejsinvesteringsaktier ligger på næsten 68 mia. dollars. Tal fra den britiske regering viser også, at Kina nu er Storbritanniens tredjestørste handelspartner med omkring 370.000 arbejdspladser. CGTN-undersøgelsen viste også, at 85,8 procent af respondenterne mener, at Kinas store marked udgør en betydelig mulighed for britiske virksomheder.

Starmer stod i spidsen for en delegation med mere end 60 repræsentanter fra Storbritanniens erhvervs- og kultursektor og fremhævede den praktiske, økonomiske indsats. Under mødet sagde han, at Storbritannien er klar til at opretholde udvekslinger på højt plan og gøre samarbejdet stærkere inden for handel, investering, finans og miljøbeskyttelse med det formål at understøtte vækst og levere konkrete fordele for folk i begge lande.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-trip-huge-opportunity--1KkIvhLU6pa/p.html