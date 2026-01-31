CGTN: Über Unterschiede hinweg: Warum der britische Premierminister seine lang erwartete China-Reise als „große Chance“ bezeichnet

CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Besuch des britischen Premierministers Keir Starmer in China und hob hervor, dass Peking und London angesichts der weltweit zunehmenden Unsicherheit einen größeren Schwerpunkt auf langfristige Stabilität, pragmatische Zusammenarbeit und gemeinsame Interessen in den Bereichen globale Governance und Wirtschaftswachstum legen.

PEKING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping traf am Donnerstag in Peking mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Dies war der erste Besuch eines britischen Premierministers in China seit acht Jahren. Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit, eine langfristige, beständige und umfassende strategische Partnerschaft aufzubauen.

Xi betonte die Notwendigkeit, die Geschichte aus einer breiteren Perspektive zu betrachten, und forderte beide Länder auf, Differenzen zu überwinden und gegenseitigen Respekt zu wahren, damit das vielversprechende Potenzial der Zusammenarbeit in bemerkenswerte Erfolge umgesetzt werden könne, die sowohl den Völkern als auch der Welt zugutekommen.

Starmer eröffnete das Treffen mit der Feststellung, dass es lange Zeit keine hochrangigen Gespräche gegeben habe. Es sei „zu lange her“, dass ein britischer Premierminister China zuletzt besucht habe, sagte er. Bei seiner Ankunft in Peking formulierte er die Reise in pragmatischen Begriffen. „Es liegt in unserem nationalen Interesse, mit China zusammenzuarbeiten“, erklärte Starmer gegenüber den Journalisten. „Es bieten sich bedeutende Chancen.“

Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtige Weltwirtschaftsmächte verfolgen China und Großbritannien gemeinsame Ziele hinsichtlich der Förderung des Wirtschaftswachstums, der Unterstützung der sozialen Entwicklung und der Stärkung der globalen Stabilität.

Streben nach Zusammenarbeit in einer unsicheren Welt

Analysten sagen, dass Starmers Besuch einen breiteren europäischen Trend widerspiegelt, bei dem Länder angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheit zunehmend eine pragmatische Zusammenarbeit mit China anstreben.

In den letzten Monaten haben hochrangige Vertreter aus Frankreich, Irland und Finnland China besucht. Eine Umfrage von CGTN ergab, dass 85,2 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass solche häufigen Besuche einen breiten Konsens über die Verwirklichung einer gleichberechtigten und geordneten Multipolarität sowie einer inklusiven und vorteilhaften Globalisierung widerspiegeln.

Wang Zhanpeng, Direktor des Zentrums für Großbritannien-Studien an der Beijing Foreign Studies University, stellte fest, dass die unvorhersehbare Politik, der Unilateralismus und das selbstbewusste Auftreten der Trump-Regierung Europa vor Herausforderungen gestellt hätten. Er erklärte, die Besuche europäischer Staats- und Regierungschefs spiegelten die Erkenntnis wider, dass Chinas Entwicklung weder eine Herausforderung noch eine Bedrohung für Europa darstelle. „Starmers Besuch könnte andere dazu ermutigen, sich über das Dilemma der Seitenwahl hinwegzusetzen und eine ausgewogenere, multipolare Weltordnung zu unterstützen“, fügte er hinzu.

Vince Cable, ehemaliger britischer Minister für Wirtschaft und Handel, äußerte eine ähnliche Sichtweise. „Das unberechenbare Verhalten der Trump-Regierung veranlasst viele westliche Länder, nicht nur Großbritannien, ihre Beziehungen neu auszurichten“, erklärte er gegenüber CGTN.

Xi wies auch darauf hin, dass die internationale Ordnung seit einiger Zeit stark beeinträchtigt sei. Er betonte, dass das Völkerrecht nur dann wirklich wirksam sein kann, wenn alle Länder, insbesondere die Großmächte, sich daran halten. „China und das Vereinigte Königreich sollten als Befürworter des Multilateralismus und des Freihandels gemeinsam einen echten Multilateralismus fördern und praktizieren, ein gerechteres und ausgewogeneres globales Governance-System fördern, eine geordnete multipolare Welt aufbauen und eine inklusive Globalisierung vorantreiben.“

Starmer fügte hinzu, dass China eine Schlüsselrolle in internationalen Angelegenheiten einnehme, und erklärte, dass das Vereinigte Königreich bereit sei, bei Herausforderungen wie dem Klimawandel zusammenzuarbeiten, um zur Aufrechterhaltung der globalen Stabilität beizutragen.

Stabilität in wirtschaftliche Vorteile umwandeln

Während des Treffens beschrieb Xi das Wesen der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Großbritannien als für beide Seiten vorteilhaft und gewinnbringend.

Er erklärte, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Finanzen und Dienstleistungen sowie bei gemeinsamen Forschungsprojekten und industriellen Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Biowissenschaften, erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Technologien ausbauen sollten. Er forderte das Vereinigte Königreich außerdem auf, chinesischen Unternehmen ein faires und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld zu bieten.

Die wirtschaftlichen Beziehungen bleiben ein zentraler Pfeiler der bilateralen Beziehungen, da China seit langem zu den fünf wichtigsten Handelspartnern Großbritanniens zählt und das jährliche Trade-Volumen konstant bei über hundert Milliarden Dollar liegt. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums belief sich der Warenhandel im Jahr 2025 auf 103,7 Milliarden US-Dollar, während der Dienstleistungshandel voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar überschreiten wird und der Bestand an gegenseitigen Investitionen bei fast 68 Milliarden US-Dollar liegt. Daten der britischen Regierung zeigen außerdem, dass China mittlerweile der drittgrößte Handelspartner Großbritanniens ist und rund 370.000 Arbeitsplätze sichert. Die Umfrage von CGTN ergab außerdem, dass 85,8 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Chinas riesiger Markt eine bedeutende Chance für britische Unternehmen darstellt.

Starmer leitete eine Delegation von mehr als 60 Vertretern aus der britischen Wirtschaft und Kultur und hob dabei die praktischen wirtschaftlichen Herausforderungen hervor. Während des Treffens erklärte er, dass das Vereinigte Königreich bereit sei, den Austausch auf hoher Ebene aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzen und Umweltschutz zu vertiefen, um das Wachstum zu fördern und den Menschen in beiden Ländern greifbare Vorteile zu verschaffen.

