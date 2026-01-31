CGTN: Más allá de las diferencias: Por qué el primer ministro británico considera la tan esperada visita a China como una “gran oportunidad”

CGTN publicó un artículo sobre la visita del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a China, en el que destaca que, en medio de la creciente incertidumbre global, Pekín y Londres están poniendo mayor énfasis en la estabilidad a largo plazo, la cooperación pragmática y los intereses compartidos en la gobernanza global y el crecimiento económico.

BEIJING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió el jueves en Beijing con el primer ministro británico, Keir Starmer, marcando la primera visita de un jefe de gobierno del Reino Unido a China en ocho años. Ambos líderes subrayaron la necesidad de construir una alianza estratégica integral, consistente y a largo plazo.

Al enfatizar la importancia de ver la historia desde una perspectiva más amplia, Xi instó a ambos países a trascender las diferencias y mantener el respeto mutuo, de modo que el prometedor potencial de cooperación se pueda traducir en logros significativos que beneficien a ambos pueblos y al mundo.

Starmer abrió la reunión reconociendo el prolongado intervalo sin intercambios de alto nivel. Ha pasado "demasiado tiempo” desde la última visita de un primer ministro británico a China, afirmó. A su llegada a Beijing, enmarcó el viaje en términos pragmáticos. “Está en nuestro interés nacional relacionarnos con China”, declaró a los periodistas. "Existen grandes oportunidades que aprovechar".

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes economías globales, China y el Reino Unido comparten intereses vitales en promover el crecimiento económico, apoyar el desarrollo social y contribuir a la estabilidad mundial.

Búsqueda de cooperación en un mundo incierto

Analistas señalan que la visita de Starmer refleja una tendencia europea más amplia, en la que los países buscan un compromiso pragmático con China ante la creciente incertidumbre global.

En los últimos meses, líderes de Francia, Irlanda y Finlandia han realizado visitas de alto nivel a China. Una encuesta de CGTN mostró que el 85,2 % de los encuestados cree que estas visitas frecuentes reflejan un amplio consenso para lograr una multipolaridad equitativa y ordenada, así como una globalización inclusiva y beneficiosa.

Wang Zhanpeng, director del Centro de Estudios del Reino Unido de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, señaló que las políticas impredecibles, el unilateralismo y las acciones asertivas de la administración Trump han planteado desafíos para Europa. Indicó que las visitas de líderes europeos reflejan el reconocimiento de que el desarrollo de China no es ni un desafío ni una amenaza para Europa. “La visita de Starmer podría alentar aún más a otros a ir más allá del dilema de elegir bandos y apoyar un orden global multipolar más equilibrado”, añadió.

Vince Cable, exsecretario de Estado de Negocios y Comercio del Reino Unido, ofreció una perspectiva similar. “El comportamiento errático de la administración Trump está llevando a muchos países occidentales, no solo al Reino Unido, a reequilibrar sus relaciones de una manera diferente”, dijo a CGTN.

Xi también señaló que el orden internacional se ha visto gravemente afectado desde hace algún tiempo. Enfatizó que el derecho internacional solo puede ser verdaderamente efectivo cuando todos los países, especialmente las grandes potencias, lo respetan. “China y el Reino Unido, como defensores del multilateralismo y el libre comercio, deben abogar y practicar conjuntamente un multilateralismo genuino, fomentar un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, construir un mundo multipolar ordenado y promover una globalización inclusiva”.

Starmer añadió que China desempeña un papel clave en los asuntos internacionales y afirmó que el Reino Unido está dispuesto a cooperar en desafíos como el cambio climático para ayudar a mantener la estabilidad global.

Convertir la estabilidad en beneficios económicos

Durante la reunión, Xi describió la esencia de la cooperación económica y comercial entre China y el Reino Unido como una relación de beneficio mutuo y éxito compartido.

Señaló que ambas partes deberían ampliar la colaboración en educación, salud, finanzas y servicios, así como en investigación conjunta y aplicaciones industriales en inteligencia artificial (IA), biociencias, energías renovables y tecnologías bajas en carbono. También instó al Reino Unido a proporcionar un entorno empresarial justo y no discriminatorio para las empresas chinas.

Los lazos económicos siguen siendo un pilar central de la relación bilateral, ya que China ha sido durante mucho tiempo uno de los cinco principales socios comerciales del Reino Unido, con un comercio anual que se mantiene de forma constante en el nivel de cientos de miles de millones de dólares. Según el Ministerio de Comercio de China, el comercio de bienes alcanzó los 103.700 millones de dólares en 2025, mientras que el comercio de servicios se espera que supere los 30.000 millones de dólares, y el stock de inversión bilateral asciende a casi 68.000 millones de dólares. Las cifras del gobierno británico también muestran que China es ahora el tercer mayor socio comercial del Reino Unido, apoyando alrededor de 370.000 empleos. La encuesta de CGTN reveló además que el 85,8 % de los encuestados cree que el vasto mercado chino representa una oportunidad significativa para las empresas británicas.

Starmer encabezó una delegación de más de 60 representantes de los sectores empresarial y cultural del Reino Unido, subrayando las apuestas económicas prácticas de la visita. Durante la reunión, afirmó que el Reino Unido está dispuesto a mantener intercambios de alto nivel y profundizar la cooperación en comercio, inversión, finanzas y protección ambiental, con el objetivo de impulsar el crecimiento y ofrecer beneficios tangibles a los pueblos en ambos países.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-trip-huge-opportunity--1KkIvhLU6pa/p.html