CGTN: מעבר להבדלים: מדוע ראש ממשלת בריטניה מכנה את הביקור המיוחל בסין "הזדמנות ענקית"

CGTN פרסם מאמר על ביקורו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר בסין, והדגיש כי על רקע אי הוודאות העולמית הגוברת, בייג'ינג ולונדון שמות דגש רב יותר על יציבות ארוכת טווח, שיתוף פעולה פרגמטי ואינטרסים משותפים בניהול עולמי ובצמיחה כלכלית.

נשיא סין שי ג'ינפינג נפגש ביום חמישי עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר בבייג'ינג, וסימן את ביקורו הראשון של ראש ממשלת בריטניה בסין מזה שמונה שנים. שני המנהיגים הדגישו את הצורך לבנות שותפות אסטרטגית מקיפה ועקבית לטווח ארוך.

בהדגשת הצורך לראות את ההיסטוריה מפרספקטיבה רחבה יותר, קרא שי לשתי המדינות להתעלות על ההבדלים ולשמור על כבוד הדדי, כדי שהפוטנציאל המבטיח של שיתוף פעולה יוכל להיות מתורגם להישגים מרשימים, המיטיבים עם העמים והעולם.

סטארמר פתח את הפגישה בהכרה בפער הארוך בין חילופי הדברים ברמה גבוהה. הוא אמר שעבר "זמן רב מדי" מאז שראש ממשלה בריטי ביקר לאחרונה בסין. עם הגעתו לבייג'ינג, הוא תיאר את הנסיעה במונחים פרגמטיים. "זהו האינטרס הלאומי שלנו ליצור קשר עם סין", אמר סטארמר לכתבים. "ישנן הזדמנויות אדירות שאפשר לנצל".

כחברות קבועות במועצת הביטחון של האו"ם ובכלכלות עולמיות מרכזיות, סין ובריטניה חולקות אינטרסים חיוניים בקידום צמיחה כלכלית, תמיכה בפיתוח חברתי ותרומה ליציבות עולמית.

מחפשים שיתוף פעולה בעולם של אי ודאות

אנליסטים אומרים שביקורו של סטארמר משקף מגמה אירופית רחבה יותר, שבה מדינות מחפשות יותר ויותר מעורבות פרגמטית עם סין על רקע חוסר הוודאות הגלובלי הגובר.

בחודשים האחרונים נערכו ביקורים רמי דרג בסין של מנהיגים מצרפת, אירלנד ופינלנד. סקר של CGTN הראה כי 85.2 אחוזים מהנשאלים מאמינים שביקורים תכופים כאלה משקפים קונצנזוס רחב על השגת רב-קוטביות שוויונית ומסודרת, כמו גם גלובליזציה כוללת ומועילה.

וואנג ז'אנפנג, מנהל מרכז הלימודים הבריטי באוניברסיטת בייג'ינג ללימודי חוץ, ציין כי המדיניות הבלתי צפויה, החד-צדדיות והפעולות האסרטיביות של ממשל טראמפ הציבו אתגרים בפני אירופה. הוא אמר שביקורי מנהיגי אירופה משקפים הכרה בכך שפיתוח סין אינו אתגר ואינו איום על אירופה. "ביקורו של סטארמר יכול לעודד אחרים להתגבר על הדילמה של בחירת צד ולתמוך בסדר עולמי מאוזן ורב-קוטבי יותר", הוסיף.

וינס קייבל, לשעבר מזכיר המדינה לעסקים ומסחר של בריטניה, הציע נקודת מבט דומה. "ההתנהגות הלא יציבה של ממשל טראמפ גורמת למדינות מערביות רבות, לא רק בריטניה, לאזן את מערכות היחסים ביניהן בצורה שונה", אמר ל-CGTN.

שי ציין גם כי הסדר הבינלאומי נפגע קשות מזה זמן מה. הוא הדגיש כי החוק הבינלאומי יכול להיות יעיל באמת רק כאשר כל המדינות, ובמיוחד המעצמות הגדולות, פועלות לפיו. "סין ובריטניה, כתומכות של רב-צדדיות וסחר חופשי, צריכות לתמוך ולממש יחד רב-צדדיות אמיתית, לטפח מערכת ממשל עולמית הוגנת ושוויונית יותר, לבנות עולם רב-קוטבי מסודר ולקדם גלובליזציה מכלילה".

סטארמר הוסיף כי סין ממלאת תפקיד מפתח בעניינים בינלאומיים ואמר כי בריטניה מוכנה לשתף פעולה באתגרים כמו שינויי אקלים כדי לסייע בשמירה על יציבות עולמית.

הפיכת יציבות ליתרונות כלכליים

במהלך הפגישה, שי תיאר את מהות שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין סין לבריטניה כמועיל הדדית ומקנה ניצחון לכולם.

הוא אמר ששני הצדדים צריכים להרחיב את שיתוף הפעולה בתחומי החינוך, הבריאות, הפיננסים והשירותים, כמו גם מחקר משותף ויישומים תעשייתיים בתחומי הבינה המלאכותית (AI), מדעי החיים, אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות דלות פחמן. הוא גם קרא לבריטניה לספק סביבה עסקית הוגנת ולא מפלה לעסקים סיניים.

קשרים כלכליים נותרו עמוד תווך ביחסים הדו-צדדיים, שכן סין הייתה זה מכבר אחת מחמש שותפות הסחר המובילות של בריטניה, עם סחר שנתי עקבי ברמה של מאה מיליארד דולר. על פי משרד המסחר הסיני, סחר הסחורות הגיע ל-103.7 מיליארד דולר בשנת 2025, בעוד שסחר השירותים צפוי לעלות על 30 מיליארד דולר, ומלאי ההשקעות הדו-כיווניות עומד על כמעט 68 מיליארד דולר. נתוני ממשלת בריטניה מראים גם כי סין היא כעת שותפת הסחר השלישית בגודלה בבריטניה, התומכת בכ-370,000 מקומות עבודה. סקר CGTN הראה גם כי 85.8 אחוז מהנשאלים מאמינים שהשוק העצום של סין מייצג הזדמנות משמעותית עבור עסקים בריטיים.

סטארמר הוביל משלחת של יותר מ-60 נציגים מהמגזרים העסקיים והתרבותיים של בריטניה, והדגיש את ההימור הכלכלי המעשי. בנאום שנשא במהלך הפגישה, אמר כי בריטניה מוכנה לשמור על חילופי דברים ברמה גבוהה ולהעמיק את שיתוף הפעולה בתחומי הסחר, ההשקעות, הפיננסים והגנת הסביבה, במטרה לתמוך בצמיחה ולהביא יתרונות מוחשיים לאנשים בשתי המדינות.

