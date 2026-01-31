CGTN: 相違を超えて: 英国首相が待望の訪中を「大きなチャンス」と呼ぶ理由

CGTNは、英国のキア・スターマー首相の中国訪問に関する記事を掲載し、世界的な不確実性が高まる中、中国・英国の両政府は、長期的な安定、実務的な協力関係、グローバルガバナンスと経済成長における共通の利益をより重視していると強調した。

北京発, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は木曜日、北京で英国のキア・スターマー (Keir Starmer) 首相と会談した。英首相による8年ぶりの訪中となった。両首脳は、長期的かつ一貫した包括的な戦略的パートナーシップを構築する必要性を強調した。

習主席は、歴史をより広い視点から見る必要性を強調し、両国が相違点を乗り越え、相互尊重を維持し、協力の有望な可能性を、両国民と世界にとって有益な目覚ましい成果へとつなげるよう呼びかけた。

スターマー首相は会談のはじめに、ハイレベルの交流が長い間途絶えていたことを認めた。英国首相による訪中が「あまりにも久しぶり」だったと述べた。北京到着時に、同首相はこの訪問を実利的な観点で見ていると述べた。スターマー首相は記者団に対し、次のように述べた。「中国と関わることは、英国の国益にかないます。そこには大きなチャンスがあります。」

国連安全保障理事会の常任理事国であり、世界的な経済大国である中国と英国は、経済成長の促進、社会開発の支援、世界の安定への貢献において、重要な利害関係を共有している。

不確実な世界において協力を探求

アナリストは、スターマー首相の訪中は、世界的な不確実性が高まる中、各国が中国との実利的な関わりをますます模索するようになっている、より広範な欧州の傾向を反映していると指摘する。

ここ数カ月には、フランス、アイルランド、フィンランドの首脳によるハイレベル訪中があった。CGTNの世論調査によると、回答者の85.2%が、このような頻繁な訪中は、平等かつ秩序ある多極化、そして包括的で有益なグローバリゼーションを達成することについて、幅広い合意があることを反映していると回答している。

北京外国語大学 (Beijing Foreign Studies University) 英国研究センター (UK Studies Center) のワン・ザンペン (Wang Zhanpeng) 所長は、トランプ政権の予測不可能な政策、ユニラテラリズム、そして強硬な行動が欧州に課題をもたらしていると指摘した。同氏は、欧州首脳たちの訪中は、中国の発展は欧州にとって課題でも脅威でもない、という認識を反映していると述べた。「スターマー首相の訪中は、どちら側に立つかというジレンマを乗り越え、よりバランスの取れた多極的な世界秩序を支持するよう、他の国々をさらに後押しすると思われます。」と同氏は付け加えた。

英国の元ビジネス・貿易大臣のヴィンス・ケーブル (Vince Cable) も同様の見解を示した。同氏はCGTNに対し、次のように述べている。「トランプ政権の不安定な行動により、英国だけでなく多くの西側諸国は、これまでとは異なる方法で関係性のバランスを取ろうとしています。」

習主席はまた、国際秩序がしばらくの間、深刻な影響を受けていることを指摘した。習主席は、国際法が真に効果を発揮するには、すべての国、特に大国がそれを遵守する必要があることを強調した。「多国間主義と自由貿易を支持する中国と英国は、真の多国間主義を共同で提唱・実践し、より公平で公正なグローバルガバナンス体制を促進し、秩序ある多極的な世界を構築し、包括的なグローバル化を推進すべきです。」

スターマー首相は、中国は国際情勢において重要な役割を果たしており、英国は世界の安定を維持するために、気候変動などの課題について協力していく意向であると付け加えた。

安定性から経済的利益を引き出す

会談の中で、習主席は、中英の経済貿易協力の本質は、相互に利益があり、双方にとって良いことであると述べた。

また、教育、医療、金融、サービス分野での協力、ならびに人工知能 (AI)、生物科学、再生可能エネルギー、低炭素技術における共同研究や産業応用を拡大すべきだと述べた。さらに、英国に対し、中国企業に対して公平かつ差別のないビジネス環境を提供するよう求めた。

経済関係は引き続き二国間関係の基幹であり、中国は長年にわたり英国の主要貿易相手国トップ5に位置しており、年間貿易額は常に1,000億ドル規模 (約15兆円) を維持している。中国商務省によると、2025年の商品貿易額は1,037億ドル (約16兆円) に達し、サービス貿易は300億ドル (約5兆円) を超える見込みであり、双方向投資残高は680億ドル (約10兆円) 近くにのぼる。英国政府の統計によると、中国は現在、英国にとって第3位の規模の貿易相手国であり、約37万人の雇用を支えている。CGTNの世論調査では、回答者の85.8%が、中国の巨大な市場は英国企業にとって大きなチャンスであると回答している。

スターマー首相は、英国のビジネスおよび文化分野から60人以上の代表者からなる代表団を率い、実用的な経済的利害関係を強調した。同会談で、スターマー首相は、英国は成長を支援し、両国の人々に具体的な利益をもたらすことを目指し、ハイレベルでの交流を維持し、貿易、投資、金融、環境保護における協力を深める用意があると述べた。

