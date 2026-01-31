CGTN: 이견을 넘어 — 영국 총리가 오랜만의 중국 방문을 ‘거대한 기회’로 부른 이유

CGTN은 키어 스타머 영국 총리의 중국 방문을 다룬 기사를 통해, 세계적 불확실성이 커지는 가운데 베이징과 런던이 장기적 안정, 실용적 협력, 그리고 글로벌 거버넌스와 경제 성장에 대한 공동 이해관계에 더욱 큰 비중을 두고 있다고 전했다.

베이징, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 시진핑 중국 국가주석이 목요일 베이징에서 키어 스타머 (Keir Starmer) 영국 총리와 회담을 가졌다. 이번 회담은 영국 총리의 중국 방문으로는 8년 만에 처음이다. 양국 정상은 장기적이고 일관된 포괄적 전략적 동반자 관계를 구축할 필요성을 강조했다.

시 주석은 역사를 보다 넓은 시각에서 바라볼 필요가 있다며, 양국이 이견을 초월하고 상호 존중을 유지함으로써 협력의 유망한 잠재력을 실질적인 성과로 전환해야 한다고 강조했다. 그는 이러한 노력이 양국 국민은 물론 세계 전체에 이익이 될 수 있다고 말했다.

스타머 총리는 회담을 시작하며 양국 간 고위급 교류가 오랫동안 중단됐다는 점을 언급했다. 그는 영국 총리가 마지막으로 중국을 방문한 이후 “너무 오랜 시간이 흘렀다”고 말했다. 베이징 도착 직후 그는 이번 방문의 의미를 실용적인 관점에서 설명했다. 스타머 총리는 기자들에게 “중국과의 관여는 우리 국가 이익에 부합한다”며 “엄청난 기회가 존재한다”고 밝혔다.

유엔 (UN) 안전보장이사회 상임이사국이자 주요 세계 경제국인 중국과 영국은 경제 성장 촉진, 사회 발전 지원, 글로벌 안정에 기여하는 데 있어 중요한 공동 이해관계를 공유하고 있다.

불확실한 세계 속에서의 협력 모색

전문가들은 스타머 총리의 이번 방문이 세계적 불확실성이 커지는 가운데, 중국과의 실용적 관여를 강화하려는 유럽 전반의 흐름을 반영한다고 분석했다.

최근 수개월 사이 프랑스, 아일랜드, 핀란드 정상들이 잇따라 중국을 방문했다. CGTN 여론조사에 따르면 응답자의 85.2%는 이러한 빈번한 고위급 방문이 평등하고 질서 있는 다극화 실현과 포용적이며 상호 이익이 되는 세계화에 대한 폭넓은 공감대를 보여준다고 답했다.

베이징외국어대 영국연구센터의 왕잔펑 (Wang Zhanpeng) 소장은 트럼프 행정부의 예측 불가능한 정책, 일방주의, 강경한 행보가 유럽에 상당한 도전을 안겨왔다고 지적했다. 그는 유럽 정상들의 잇따른 방중이 중국의 발전을 유럽에 대한 도전이나 위협이 아닌 것으로 인식하고 있음을 보여준다고 말했다. 이어 “스타머 총리의 방문은 진영 선택이라는 딜레마를 넘어 보다 균형 잡힌 다극적 국제 질서를 지지하도록 다른 국가들을 더욱 고무할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

빈스 케이블 (Vince Cable) 전 영국 비즈니스·통상부 장관도 이와 유사한 견해를 내놓았다. 그는 CGTN과의 인터뷰에서 “트럼프 행정부의 변덕스럽고 예측 불가능한 행태로 인해 영국뿐 아니라 많은 서방 국가들이 대외 관계의 균형을 이전과는 다른 방식으로 모색하고 있다”고 말했다.

시진핑 주석 역시 국제 질서가 오랜 기간 심각한 영향을 받아 왔다고 지적했다. 그는 국제법은 모든 국가, 특히 주요 강대국들이 이를 준수할 때에만 진정한 효력을 발휘할 수 있다고 강조했다. 이어 “다자주의와 자유무역의 지지국인 중국과 영국은 진정한 다자주의를 공동으로 옹호하고 실천하며, 보다 공정하고 형평성 있는 글로벌 거버넌스 체계를 구축하고, 질서 있는 다극 세계를 형성하며, 포용적 세계화를 촉진해야 한다”고 말했다.

스타머 총리는 중국이 국제 문제에서 핵심적인 역할을 하고 있다고 평가하며, 글로벌 안정을 유지하기 위해 기후변화와 같은 과제에 대해 영국이 중국과 협력할 의지가 있다고 밝혔다.

안정을 경제적 성과로 전환

회담에서 시진핑 주석은 중·영 경제·무역 협력의 본질을 상호 이익과 윈윈 관계라고 규정했다.

그는 양국이 교육, 보건의료, 금융, 서비스 분야는 물론 인공지능(AI), 생명과학, 재생에너지, 저탄소 기술 분야에서의 공동 연구와 산업 응용 협력을 확대해야 한다고 말했다. 또한 시 주석은 영국이 중국 기업들에게 공정하고 차별 없는 비즈니스 환경을 제공해야 한다고 촉구했다.

경제 협력은 여전히 양국 관계의 핵심 축으로 남아 있다. 중국은 오랫동안 영국의 5대 교역국 가운데 하나였으며, 연간 교역 규모는 지속적으로 수천억 달러 수준을 유지해 왔다. 중국 상무부에 따르면 2025년 기준 상품 교역액은 1,037억 달러에 달했으며, 서비스 교역은 300억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 양국 간 상호 투자 잔액은 약 680억 달러 수준이다. 영국 정부 통계 역시 중국이 현재 영국의 세 번째로 큰 교역국이며, 약 37만 개의 일자리를 뒷받침하고 있음을 보여준다. CGTN 여론조사에서는 응답자의 85.8%가 중국의 거대한 시장이 영국 기업에 중요한 기회가 된다고 답했다.

스타머 총리는 영국의 경제·문화 분야를 대표하는 60명 이상의 인사로 구성된 대표단을 이끌고 방중에 나서, 이번 방문이 지닌 실질적인 경제적 의미를 부각시켰다. 그는 회담에서 영국이 고위급 교류를 지속하고 무역, 투자, 금융, 환경 보호 분야에서 협력을 심화할 준비가 돼 있다며, 양국의 성장을 뒷받침하고 두 나라 국민에게 실질적인 혜택을 제공하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-trip-huge-opportunity--1KkIvhLU6pa/p.html